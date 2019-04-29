5 цифр матча «Краснодар» — ЦСКА, которые многое объясняют

32% времени владел мячом «Краснодар» — аномально мало для лидера сезона по различным наступательным параметрам. Но именно отход от базовых принципов игры в конечном итоге позволил хозяевам выиграть, возможно, главный матч на финише сезона. Недаром Виктор Гончаренко постфактум допустил, что, возможно, игра ЦСКА с позиции силы была ошибкой. «Краснодар» сработал практично, даже по-хорошему цинично – и преуспел. В прошлых сезонах этой расчётливости детищу Галицкого часто не хватало – зато романтизма было в избытке.

«Краснодар» отказался от стиля – и победил. Как «быки» обыграли ЦСКА без мяча Против топов «Краснодар» лучше чувствует себя в обороне.

90% единоборств выиграл центральный защитник «Краснодара» Фьолусон, 78% — его напарник по центру обороны Спайич. У «армейцев» соответствующие показатели намного хуже (у Васина – 70%, у остальных – ниже). Надёжность в обороне никогда не относилась к сильным сторонам южан, но, когда жизнь заставила, они самоотверженно и практически безошибочно отработали на прямоугольнике перед собственными воротами. Редкий случай, когда главным залогом успеха «Краснодара» стала не изощрённая атака, а крепкая защита.

4 удара нанесли в створ ворот соперника южане, и половину из них конвертировали в голы. Реализация моментов, многократно вызывавшая нарекания в прошлых матчах, на этот раз у «быков» была близкой к идеальной.



0 ударов по воротам за 96 минут нанёс в воскресенье по воротам Фёдор Чалов. Последний раз такая оказия с нападающим случалась в ноябрьском матче Лиги чемпионов с «Викторией». Его ЦСКА тоже проиграл – 1:2. В национальной лиге «безударных» матчей у лучшего снайпера красно-синих не было больше года – с 15 апреля 2018-го («Уфа» — ЦСКА – 1:1). В столице Кубани Чалов много перемещался, предлагал себя для паса, но должного отклика его манёвры редко находили.



14 ударов «армейцев», по подсчётам whoscored.com, блокировали футболисты «Краснодара». Это, пожалуй, самая красноречивая цифра матча. Полтора часа футболисты ЦСКА упрямо долбили чёрно-зелёную стену, но пробить ни разу не смогли. Возможно, фантазии не хватило, возможно – удачи. Так или иначе, счёт – на табло. Радостный для первых, печальный для вторых.

Использованы данные Instat.