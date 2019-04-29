Как работает стадион во время игры. Диктор, трансляция, журналисты

Русский футбол — огромная махина. Жутко неповоротливая. Пока согласуешь локации или спикеров для материала, забудешь, что хотел вообще.

В «Локо» не так. Бросишь пресс-атташе что-то в духе «а давай?» и слышишь ответ — «давай!». В матче с «Енисеем» нас пустили примерно везде, чтобы понять, как функционирует стадион «РЖД Арена». Прямо во время игры.

Так что вместо душного отчёта об очередной игре РПЛ мы сделали кучу снимков, которые вам точно не покажут по телеку.

Диктор

Сейчас-то в России полно стадионов. Но лет семь назад в Черкизово было то, что у некоторых клубов появляется только сейчас. Атмосфера, традиции, ДУХ — если хотите. Он же не всегда связан со стеночками и забеганиями.

В «Локо» вот есть традиция объявления стартового состава. Имя произносит диктор, фамилию — зрители. Вроде бы жуткая банальность, но с оговорками на детали.

— Спасибо! — заряжает диктор после объявления.

— Пожалуйста, — отвечают с трибун.

— Самый...

— Лучший коллектив — это наш «Локомотив».

«Metallica» до игры, «Scooter» — после побед. Таких мелочей тьма. И понимать их ценность может человек исключительно «паровозный». Евгений Кириллов такой.

Долго время он вообще работал на стадионе за идею. Это сейчас Жене доверили трансляции в «Твиттере» и пост пресс-атташе «Казанки». А раньше получал около 4 тыс. рублей за игру. И всё равно гордился своей ролью. Ощущал себя отчасти актёром — таким же, каким в своё время был его дед.

Настроиться на игру диктору нереально сложно. Это вам не комментаторская кабина, где вокруг крутятся пять человек, а с другой стороны трансляции — миллионы зрителей.

Тут приходится одиноко сидеть в кабине без евроремонта и пытаться родить в себе неподдельную ярость или восторг.

— Иногда очень сложно настроиться. Например, сейчас. «Казанка» проиграла, и настроение так себе. Но пытаюсь себя завести.



— Негативная реакция бывает?

— Вообще никогда. Только позитивная. В последнее время особенно.



— Сейчас же запрещают поддерживать домашнюю команду по громкой связи?

— Ага, в одном городе только это никому не мешает, ха-ха. Но надо отдать должное, штрафуют их тоже регулярно. Признаюсь честно, в прошлом сезоне у нас тоже была установка: поддерживаем своих, а если будут штрафы — ничего страшного.

Картинка

У тех, кто занимается картинкой с матча, вся работа чётко разделяется на два блока.

Первый — это те, кто занимается непосредственно матчем.

В команду входит главный режиссёр Константин Клюшев (ага, матчи тоже нужно режиссировать). Он отвечает за проведение всего игрового дня. Вчера, например, он контролировал запуск Владыки Севера на Северную трибуну.

Другой сотрудник отвечает за картинку на табло. Она раздаёт команды операторам у кромки поля. Есть ещё два помощника, которые собирают картинку и делают графику.

«Ребят, не забудьте в первом тайме крупным планом снять команду по пляжному волейболу. Они уходят в перерыве. И дайте графику снизу, чтобы люди понимали, кого им показывают».

Есть и диджей, но он большую часть матча скучает. Рядом с ним крутейший пульт, который стал одним из элементов обновлённой акустики на «РЖД Арене». Теперь тут полноценно можно проводить концерты.

— «We will rock you» перед игрой не нафталин?

— Абсолютно с тобой согласен, — честно отвечает Клюшев.

Костя в теме, долгое время занимался организацией концертов, а теперь переносит этот опыт в футбол.

— В ближайшее время, наверное, придётся расстаться с «Queen».



— Под какую песню теперь команды будут выходить?

— А знаешь, песни, может, и не будет вовсе. Очень хорошо заходит стук колёс. Он идеально сочетается с пульсом футболистов и пересекается с фанатскими зарядами. Если всё это совместить, получится очень хорошая история.

— Футболисты как-то влияют на плейлист?

— Да. Большинство песен для разминки они сами выбрали.



— Например?

— Гжегож Крыховяк просил поставить песню «Tamam Tamam». А Влад Игнатьев голосовал за Эда Ширана.



— И ещё один вопрос по музыке. Вам важно, чтобы артисты, которые выступают перед игрой, были за «Локо»?

— Вообще нет. Не надо мешать боление и развлечение. Мы никогда не просим, чтобы кто-то надевал на себя цвета. Тем приятнее видеть, как Диана Арбенина в «розе» бросается в толпу фанов.

Теперь ко второму блоку. Это те люди, которые занимаются тв-трансляцией. Жутко сложный технический процесс, в котором задействовано человек 15. Сидят они вот в такой ПТС рядом со стадионом.

Здесь тоже есть главный режиссёр и его помощники. Есть тот, кто отвечает за звук. И человек на контроле — продюсер Иван Бурков.

— У нас есть специальный человек, который отвечает за повторы, — у него всё расписано по секундам. Инженеры следят за тем, чтобы в каждой камере был порядок по свету, — солнце ведь может уйти в любой момент. Отдельный человек на графике — подписывает замены, даёт какую-то информацию. Но сразу скажу, мы сейчас не на своей машине, у нас техника поновее. Приходите на «Рубин» — увидите.

Вот как это выглядело на «Енисее».

Пресса

Наконец, самое знакомое. Всё начинается с пресс-центра, куда перед игрой стекаются все — от комментаторов до фотографов. У «Локо» для всех предусмотрены годные обеды — сандвичи с курицей, маффины, фрукты, кофе.

Такое бывает не на всех стадионах. «Спартак», например, не считает нужным устраивать что-то подобное. А «армейцы» кормят борщом. Учитывая, что вокруг стадиона территория оцеплена, а до ближайшего кафе шлёпать прилично, адекватная еда — почти необходимость в условиях плотного графика.

Так что, пропустив божественные бутеры, можно двигать в пресс-ложу — оттуда смотрят футбол пишущие журналисты. Раньше эта ложа была внизу, но перед Лигой чемпионов её переместили на верхний сектор. И хотя до поля теперь дальше, она стала максимально комфортной. Розетки, широкие столы — всё как на ЧМ.

Минут через 15 после финального свистка стартует пресс-конференция, а параллельно работает микст-зона. Самая сложная работа, которая стоит отдельного респекта для тех, кто способен её осилить. Вот эмоции одного корреспондента, который попросил не писать его имя.

«Окликаешь футболистов, а они просто идут дальше! Порой просто делают вид, что тебя нет. Каким образом? Едят, имитируют разговор по телефону — в общем, всем видом показывают свою занятость. Натягивают на глаза капюшон. Наверное, думают, что это работает как мантия-невидимка — натянул капюшон, и тебя никто не видит».

Плюс объективно — многие пресс-атташе не выполняют своей работы. Очевидным это стало после ЧМ, когда в каждой сборной как минимум трёх футболистов отправляли к прессе. За ними не нужно было гоняться, они просто выходили и выполняли свою часть работы. И тот же Гарри Кейн терпеливо стоял и выслушивал «банальные вопросы», чётко понимая свою роль в медийной среде. Вместо пирожков.

В конце концов, всегда есть выбор — поесть мучного или сделать маленький шаг в сторону нормального медиарынка. Пока такой вопрос стоит, вряд ли можно надеяться на ощутимый прорыв. Даже маскот Артём, который за матч теряет в весе больше, чем некоторое футболисты, не затащит всю эту мёртвую историю.

Историю, в которой футболисту или тренеру проще закрыться, чем рассказать крутейший момент из детства. Историю, в которой крайне сложно понять образ мышления Аяза Гулиева, бредовые с виду поступки Ивана Новосельцева или разницу между «юристом» и «агентом» в понимании Станислава Черчесова.

Давайте разговаривать! Открытым быть классно.