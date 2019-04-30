3 главных мифа об «Аяксе». Подкаст по 1/2 финала Лиги чемпионов

В новом подкасте «Про 3-4-3» журналисты «Чемпионата» разобрали игру полуфиналистов Лиги чемпионов. За счёт чего «Аякс» и «Тоттенхэм» выбили фаворитов? Почему тренер «Аякса» запрещал мобильные телефоны? Кто из «Ливерпуля» будет сдерживать Месси? Что творится с Суаресом в этой Лиге чемпионов? Как новая звезда «Ливерпуля» обошла Максима Шацких?



00.33. Три мифа об «Аяксе». Академия, молодёжь, нет денег. Что не так?

09.45. Причины, по которым «Аякс» так высоко. Объяснимые и необъяснимые.

15.50. Место «Тоттенхэма» в футболе и массовой культуре.

18.38. «Тоттенхэм» — хищная команда. Что это значит и при чём тут здоровый Сон?

21.35. Сравниваем атаку «Барселоны» и «Ливерпуля». Не всё так однозначно.

23.43. Коротко о великолепном сезоне Пике.

24.48. В чём «Барса» и «Ливерпуль» противоположны?

27.28. Чего ждать от матча «Барса» — «Ливерпуль»: сценарий пессимиста.

30.51. Чего ждать от матча «Барса» — «Ливерпуль»: сценарий оптимиста.

32.07. Обсуждаем гонку АПЛ. «Ливерпуль» заслужил, но…

36.32. «Ливерпуль» стал лучше без Коутиньо. Почему?

37.43. Финал Лиги чемпионов состоится в Мадриде. Что это значит для «Барсы».



Прослушать подкаст можно на любой удобной для вас платформе:

в iTunes для пользователей Apple: пройдите по этой ссылке,

в приложениях для мобильных Android-устройств: пройдите по этой ссылке,



в плеере Podster: пройдите по этой ссылке,

в группе «Чемпионата» во «ВКонтакте».

И в YouTube.