«Спартаку» не покорился даже слабый «Рубин». Кононов точно продолжит работу?

Всеобщее уныние

В минувшие годы после столь чудовищных поражений, какое «Спартак» потерпел в Туле, а также на фоне тотального кризиса трибуны «Открытие Арены» запросто могли погрузиться в атмосферу гражданской войны и протестов. Оскорбительные баннеры, несмолкающие на протяжении всех 90 минут матерные заряды, вызов футболистов поговорить по душам прямо на сектор – всё это мы уже проходили несколько лет назад не раз.

Но нынешний сезон для «Спартака» и его поклонников особенный. От протестов, начавшихся ещё осенью, все уже попросту начали уставать. Агрессивная злость сначала сменилась злостью бессильной, а потом и вовсе глубоким разочарованием и равнодушием.



Поэтому атмосфера на тушинском стадионе после 0:3 была в этот раз не враждебной по отношению к своей команде, а просто тухлой. Отвратительная даже по меркам буднего вечера посещаемость, вялые заряды «Перестаньте нас позорить», короткие оскорбления Федуна, дежурные реплики в адрес Глушакова – вот и всё «ужасное», чем встретили фанаты свою команду.

Перед игрой «Спартак» выпал из зоны еврокубков

Аккурат перед стартовым свистком произошло событие, в которое ещё месяц назад было сложно поверить, — после ничьей в Оренбурге «Спартак» пропустил вперёд «Арсенал» и выпал из пятёрки, позволяющей попасть по итогам сезона в еврокубки. Если красно-белые умудрятся пролететь даже мимо Лиги Европы, это станет невероятным позором, и Кононову не помогут никакие прежние авансы и обещания от руководства – строить новую команду ему никто не позволит.



Но как сейчас побеждать на заказ в каждой игре? Ведь уже известно, что у клуба будут новые руководители, изменится спортивная вертикаль, ощутимо обновится состав. Какие-то игроки знают, что летом покинут «Спартак», какие-то – как минимум догадываются. В таких случаях всегда есть риск досрочного конца сезона и подсознательного отказа от борьбы, сложно выжимать максимум и искать внутри себя мотивацию.



На счастье «Спартака», встретился он сейчас с очень слабым «Рубином», который одержал лишь одну победу за весну (2 марта, в самом первом туре), трижды сыграл вничью и потерпел три поражения с общей разницей мячей 4-10, а ещё испытывает колоссальные сложности с составом. Окажись на пути красно-белых кто посильнее, всё наверняка получилось бы ещё печальнее.

Глушаков и Ханни вернулись в основу, Зобнин опустился в оборону

Кононову пришлось реагировать на кошмар в Туле кадровыми решениями. Он убрал Комбарова, вернув на номинальную позицию Айртона, а направо передвинул универсального Зобнина, который в последний раз в обороне играл ещё при Каррере полтора года назад. Деваться было некуда: в оружейной столице оба фланга напрочь провалились, Рассказов выбыл до конца сезона, а Ещенко слишком непредсказуем после тяжёлой травмы.



Ещё тренерский штаб красно-белых доверился Глушакову и Ханни, которые в последнее время потеряли место в составе, а летом, очень вероятно, покинут клуб, а также Ломовицкому. Фернандо вновь вышел играть верхним центральным полузащитником, в центре обороны появилась связка Джикии и выздоровевшего Боккетти. Про сырого Гапонова пока можно подзабыть.



«Рубин» наскрёб состав из тех, кто есть в наличии: глубоко оборонительная схема 3-5-2; Башкиров, Коновалов и Подберёзкин в центральной зоне; Байрамян и Полоз в нападении. Бухаров от повреждения оправиться не успел.

Слабый «Спартак», слабый «Рубин»

Ход игры полностью совпал с прогнозами: команда Кононова всё ещё в полуразобранном состоянии, ей не хватает ни организации, ни скорости, ни эмоций. Но «Рубин» ничуть не лучше с точки зрения уверенности, а по классу футболистов сильно уступает. Поэтому даже нынешний «Спартак» мог вести с ним игру с позиции силы. Правда – лишь один тайм.



Хотя возникали эпизоды, в которых москвичам откровенно везло. У казанцев изредка проходили контратаки, но они либо не пользовались пространством, либо мазали из выгодных позиций. На 15-й минуте, например, супершанс упустил Полоз. Айртон и Боккетти провалились при обороне, Подберёзкин получил мяч на фланге после вертикального перевода и отдал в одно касание на набегающего в штрафную Дмитрия. А тот промазал мимо ворот.

Далее Полоз упустил ещё две возможности поскромнее. Транжирство немногочисленных шансов также символизировало скверную форму «Рубина».

Трудовой гол Фернандо

Позиционные атаки «Спартака» в очередной раз смотрелись грустно, бесструктурно и неэнергично, и неудивительно, что моментов после них красно-белые толком не создавали. Гораздо опаснее получалось либо после стандартов (в первом тайме Ханни попал в перекладину головой), либо после быстрых выпадов, как правило, проводимых за счёт скорости Ломовицкого и иногда того же Ханни.



Забили же красно-белые после сумбура: Зобнин выгрыз мяч в единоборствах, продвинулся за счёт короткой перепасовки к штрафной, пробил. Удар вышел не самым опасным, но мяч попал в Фернандо, который сориентировался, развернулся и аккуратно покатил в угол с левой ноги.



Тут же Ханни обязан был удваивать преимущество – Подберёзкин неудачной срезкой вывел его один на один. Алжирец не попал, а Кононов схватился за голову. Второй гол наверняка бы убил интригу в матче.

Минус победа

В перерыве Кононов убрал с поля Глушакова (а заодно наверняка пожалел, что вообще выпустил его – Денис был одним из худших на поле) и выпустил Ещенко. Зобнин передвинулся на привычную позицию в опорной зоне, однако лучше футбол «Спартака» не стал. Штанга после дальнего удара Ломовицкого – единственный момент красно-белых за вторые 45 минут.



При определённой доле везения «Рубин» запросто мог сравнять счёт ещё раньше. Но Полоз не реализовал очередной шанс, а за 15 минут до конца Цаллагов из идеальной позиции в штрафной не смог выполнить точный прострел на пустые ворота.



Но «Спартак» был настолько плох, что всё-таки дрогнул. В самой концовке Сорокин, оказавшийся в полном одиночестве после фланговой подачи (привет Ещенко и Мелкадзе!), сравнял счёт. Красно-белые ещё сильнее погрязли в кризисе, лишившись хоть какой-то порции позитивного настроения.



Наверное, примерно так же команда будет играть вплоть до конца сезона. Прогресса ждать просто неоткуда.