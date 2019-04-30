За Паредеса заплатили 40 миллионов. Но им недовольны

Неплохой трансфер для «Зенита». Трудности Паредеса в «ПСЖ», трагическая смерть игрока сборной Чехии и другие события — в обзоре дня.

«Спартак» упустил победу в матче с «Рубином»

В матче 26-го тура чемпионата России московский «Спартак» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.



Счёт был открыт на 23-й минуте — автором гола стал бразильский полузащитник красно-белых Лукас Фернандо. В концовке встречи «Рубин» спас от поражения Егор Сорокин.

«Спартак», набрав 40 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание спартаковцев от зоны Лиги чемпионов составляет 6 очков. «Рубин» (32) — на 11-м месте.



В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уралом». Встреча состоится 4 мая. «Рубину» 3 мая предстоит домашняя игра с «Оренбургом».

«Спартаку» не покорился даже слабый «Рубин». Кононов точно продолжит работу? Ни игры, ни результата, ни предпосылок для прогресса. Полное красно-белое уныние.

Сорокин опять лишил «Спартак» победы на флажке. Как он это делает? Лучший бомбардир «Рубина» в этом сезоне.

«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 120 млн за Облака

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к словенскому голкиперу мадридского «Атлетико» Яну Облаку. Об этом сообщает ESPN.



По данным источника, английский клуб всерьёз рассматривает вариант с приобретением Облака в летнее трансферное окно и может заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет € 120 млн.



В составе «МЮ» Облак может заменить Давида де Хеа, который неудачно играет в последнее время. К тому же контракт испанца с манкунианцами истекает летом 2020 года, и стороны не могут договориться о его продлении.



Впрочем, сложность с приобретением Облака может состоять в том, что он хочет выступать за клуб, который играет в Лиге чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» в данный момент занимает лишь шестое место в чемпионате Англии.

«МЮ» теряет очки из-за де Хеа. Опять Третья результативная ошибка в четырёх последних матчах.

Суперкубок Испании—2020 пройдёт в формате «Финала четырёх»

На заседании Королевской федерации футбола Испании (RFEF) были утверждены изменения в Суперкубке страны. Об этом сообщает официальный сайт RFEF.



В следующем сезоне Суперкубок Испании впервые в истории будет разыгран в формате «Финала четырёх». Его участниками станут чемпион и вице-чемпион страны, а также финалист и обладатель Кубка. В случае совпадений дополнительно место получит команда, которая займёт наиболее высокое место в чемпионате страны.

Таким образом, в Суперкубке Испании—2020 примут участие «Барселона», «Атлетико», «Валенсия» и «Реал».



Полуфиналы турнира состоятся 8 и 9 января 2020 года. Финальный матч запланирован на 12 января.

Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес не пользуется популярностью среди партнёров по команде.



Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба. Более того, некоторые из них высказали своё мнение самому игроку.



Паредес перешёл в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно из «Зенита» за € 40 млн. В составе парижан 24-летний полузащитник успел выйти на поле в 11 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 1 результативной передачей и получил 1 жёлтую карточку.

Самый странный трансфер зимы. Похоже, за ним стоит «ПСЖ» Ничего особенного. Просто 35 миллионов евро за японца, о котором вы никогда не слышали.

Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», спортивный директор московского «Динамо» Роман Широков покинул свой пост.



Экс-футболист покинул свою должность по собственному желанию, чтобы не дожидаться увольнения. При этом в клубе ещё не определились с кандидатурой нового спортивного директора.

В феврале «Чемпионат» сообщил, что новое руководство «Динамо» намерено расстаться с Широковым. Акционеры недовольны политикой, проводимой функционером, и его конфликтом с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

«Милан» решил не увольнять Гаттузо до конца сезона

Руководство «Милана» приняло решение оставить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Боссы россонери рассматривали возможность отставки специалиста после поражения в матче Серии А с «Торино» со счётом 0:2, однако по итогу совещания сошлись на том, что в настоящий момент ему нет достойной альтернативы.



Таким образом, Гаттузо сохранит свой пост как минимум до лета. При этом, по словам издания, по окончании сезона тренер с большой вероятностью покинет клуб.

«За два года Гаттузо совершил чудо, заставив игроков «Милана» побеждать» Накануне дерби с «Интером» Даниэле Массаро хвалил Рино, но реальность оказалась суровее. Репортаж «Чемпионата» из Милана.

Футболист сборной Чехии погиб в результате ДТП с автобусом «Аланьяспора»

Футболисты «Аланьяспора» попали в аварию по пути с гостевого матча чемпионата Турции с «Кайсериспором» (1:1), сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



Игроки ехали домой на автобусе, однако незадолго до прибытия произошло ДТП. В инциденте серьёзно пострадали и получили серьёзные травмы семеро футболистов, а один – полузащитник Йосеф Шураль – погиб, несмотря на старания врачей, пытавшихся спасти его жизнь в больнице. Клуб выступил с заявлением, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью футболиста.



Шураль перешёл в «Аланьяспор» в этом году и успел провести в составе команды 9 матчей в чемпионате Турции, отметившись 1 голом. Ранее хавбек, которому было 28 лет, выступал на родине за такие клубы, как «Зброёвка», «Слован» и «Спарта». С 2013 года Йосеф вызывался в сборную Чехии.