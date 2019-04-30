Незванная гостья скрасила матч «Динамо» — «Ахмат». Лучшие фото 26-го тура

Единение тура
Футболисты «Анжи» вышли в футболках в поддержку главного тренера команды Магомеда Адиева.
Сила тура
Можно только восхищаться самоотверженностью игроков «Анжи», которые борются за то, чтобы их клуб окончательно не развалился.
Вторжение тура
Во время матча «Динамо» — «Ахмат» на поле стадиона «Арена Химки» выбежала утка.
Сериал тура
«Игра Престолов» пришла и на стадион «Локомотива».
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Ярость тура
Реакция Гжегожа Крыховяка на гол «Енисея» бесценна.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Мощь тура
Фарфан вновь добыл «Локомотиву» победу, забив решающий гол.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Жест тура
«Зенит» продолжает уверенно отрываться от конкурентов в чемпионской гонке.
Фото: fc-zenit.ru
Перчатка тура
Болельщики «Краснодара» наглядно изобразили игру их команды в этом сезоне. ЦСКА тоже досталось.
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Празднование тура
Лукаса Фернандо ждёт пополнение в семье.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Спасение тура
Егор Сорокин опять огорчил «Спартак».
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»