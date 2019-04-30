Незванная гостья скрасила матч «Динамо» — «Ахмат». Лучшие фото 26-го тура

Перчатка Таноса в Краснодаре, «Игра Престолов» на «Локо», футболки с Адиевым и день сурка в матче «Спартак» — «Рубин» — в нашей подборке.

Единение тура

Футболисты «Анжи» вышли в футболках в поддержку главного тренера команды Магомеда Адиева.

Сила тура

Можно только восхищаться самоотверженностью игроков «Анжи», которые борются за то, чтобы их клуб окончательно не развалился.

Вторжение тура

Во время матча «Динамо» — «Ахмат» на поле стадиона «Арена Химки» выбежала утка.

Сериал тура

«Игра Престолов» пришла и на стадион «Локомотива».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ярость тура

Реакция Гжегожа Крыховяка на гол «Енисея» бесценна.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мощь тура

Фарфан вновь добыл «Локомотиву» победу, забив решающий гол.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Жест тура

«Зенит» продолжает уверенно отрываться от конкурентов в чемпионской гонке.

Фото: fc-zenit.ru

Перчатка тура

Болельщики «Краснодара» наглядно изобразили игру их команды в этом сезоне. ЦСКА тоже досталось.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Празднование тура

Лукаса Фернандо ждёт пополнение в семье.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Спасение тура

Егор Сорокин опять огорчил «Спартак».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»