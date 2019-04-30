Символическая сборная 26-го тура РПЛ

В символическую сборную по версии «Чемпионата» включаются самые полезные игроки тура РПЛ. В 26-м туре «Енисей» героически сражался с «Локомотивом», но всё равно проиграл, «Краснодар» здорово отоборонялся против ЦСКА, «Зенит» набрал важнейшие три очка, а «Спартак» снова эти очки потерял.

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Юрий Дюпин, «Анжи»

В очередной раз махачкалинцы цепляют очко благодаря героической игре своего вратаря. Дюпин сделал шесть сейвов, причём почти все после ударов из убойной позиции. Чего только стоит суперсейв на последних минутах.

Ибрагим Цаллагов, «Рубин»

Правый вингбек Бердыева насиловал Айртона в атаке весь матч. Ещё в первом тайме он мог сделать голевой пас, но Полоз не замкнул прострел из выгодной позиции, оставшись 1-в-1 против вратаря «Спартака», зато во втором тайме москвичей уже ничего не спасло: после аута Ибрагим сделал навес в штрафную, который дошёл на Сорокина транзитом через Джикию. В обороне Цаллагов сдерживал Ханни и того же Айртона – тоже не самая простая задача.

«Спартаку» не покорился даже слабый «Рубин». Кононов точно продолжит работу? Ни игры, ни результата, ни предпосылок для прогресса. Полное красно-белое уныние.

Бабакар Сарр, «Енисей»

Команда Аленичева доблестно отбивалась от атак «Локо». Сарр здорово играл на неродной позиции центрального защитника (да, Бабакар уже играл там, но всё же это непрофильная позиция). Сарр сделал шесть отборов, четыре перехвата и здорово начинал атаки через пас.



Урош Спайич, «Краснодар»

Шесть перехватов, три заблокированных удара (читай – сейва), три отбора, 78% выигранных единоборств. Центральный защитник «Краснодара» сыграл важную роль в шикарном оборонительном перформансе хозяев, который позволил им залезть в зону Лиги чемпионов, обыграв ЦСКА.



Дмитрий Стоцкий, «Краснодар»

Крайний защитник выполнял тяжёлую задачу: он должен был сдерживать Марио Фернандеса. Стоцкий справился: 69% выигранных единоборств (71% воздушных), 2 отбора и шесть перехватов. Гол Стоцкого – лучшее завершение матча для него и всей команды в целом.

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Денис Ткачук, «Крылья Советов»

Сражаться с «Зенитом» в гостях – непростая задача, но Ткачук принёс интригу в, казалось бы, завершившийся матч, забив два мяча. Четыре удара Дениса – почти половина от общего количества «Крыльев», две ключевые передачи – третий результат самарцев.



Никита Маляров, «Оренбург»

Отдать голевую передачу против такого «Арсенала» – дорогого стоит. Маляров заменял Поповича на позиции опорника, и сделал это качественно: развивал атаки команды, сделал больше всех передач в команде Федотова с точностью 88%, отдал две передачи под удар, а также сделал один отбор и пять перехватов.



Камиль Закиров, «Анжи»

Гол Закирова принёс «Анжи» очко в тяжёлом матче против пусть и слабого в последнее время, но всё-таки неуступчивого «Ростова». Камиль стал лидером по ударам «Анжи» в этом матче, а также сделал три отбора и один перехват.



Алексей Миранчук, «Локомотив»

«Железнодорожники» провели далеко не лучший матч против последней команды чемпионата, но Алексей выделялся на фоне команды. Он здорово искал пространство между линий, сделал 9 обводок, 8 раз отдавал передачи под удар – один из таких пасов закончился голом. В прессинге Миранчук тоже работал довольно активно.

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Лука Джорджевич, «Арсенал»

Джорджевич забил важнейший мяч в ворота «Оренбурга», был привычно полезен и в атаке (хоть и нанёс всего два удара, но постоянно врывался в полуфланги и комбинировал с партнёрами), и в прессинге.

Сердар Азмун, «Зенит»

Два мяча иранца принесли победу «Зениту» и позволили самому нападающему закрепиться на первом месте в списке бомбардиров. Азмун так хорош весной, что равенство мячей с Чаловым вряд ли надолго останется равенством. Пять ударов за матч – рекорд игры, а шесть ключевых передач – второй результат после Дзюбы.

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Главный тренер – Мурад Мусаев, «Краснодар»

Команда Мусаева забила быстрый гол, а затем здорово оборонялась весь матч – ЦСКА создал лишь два более или менее опасных момента и ноль явных. Тренер хозяев подобрал классный оборонительный план, не стал настаивать на владении и заслуженно победил.