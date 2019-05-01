«Футбол – это счастье, его у меня сейчас нет». Как восстанавливается Ерохин

В первой части сезона Александр Ерохин был одним из самых полезных игроков «Зенита». 29-летний полузащитник сыграл 24 матча в разных турнирах, забил пять голов и сделал три голевые передачи. По средней оценке от InStat он входил в топ-5 игроков РПЛ на своей позиции – 274 балла. Однако после зимнего перерыва Ерохин вынужден смотреть футбол как болельщик – из-за травмы голеностопа. Эта потеря стала серьёзной неприятностью для главного тренера Сергея Семака. Ерохин – игрок основы, универсал, который может закрыть любую позицию в центре поля. Да и лимит на легионеров в РПЛ никто не отменял.

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«В феврале у Ерохина была операция на голеностопе, – рассказал Семак «Чемпионату». – Мы следим за его состоянием каждый день. Это важный для «Зенита» игрок, он помог нам в осенней части чемпионата. Конечно, сам Саша настроен вернуться в строй как можно быстрее. Ерохин – сильный футболист, который выкладывается на тренировках на сто процентов. Мы надеялись, что он вернётся на поле уже в апреле, но сейчас понимаем: реабилитация займет больше времени. Не хотим рисковать своим игроком».

Травма голеностопа у Ерохина – это не результат какого-то одного игрового эпизода. Проблема накапливалась в течение нескольких лет. До этого проводилось консервативное лечение голеностопного сустава, но рано или поздно потребовалась бы операция. Этот момент наступил в конце 2018-го.

Фото: fc-zenit.ru

«У меня были проблемы ещё осенью, но они позволяли играть, – где-то на обезболивающих, где-то – с тейпом, – объяснил сам Ерохин. – Я делал необходимые процедуры и выходил на поле. В матче с «Рубином» был сильный удар. Я поднялся и понял, что игру продолжить не смогу. Голеностоп опух, болел. Провели обследование на базе и решили, что в отпуске буду делать процедуры, а на сборах постепенно начну тренироваться. Но воспаление не прошло, поэтому в феврале поехал в Финляндию на чистку голеностопа. Через шесть недель сделал МРТ – воспаление было уже значительно меньше. Я был уверен, что всё в порядке. Думал, в начале апреля начну постепенно тренироваться в общей группе. Увеличили с медицинским штабом клуба нагрузки, а это привело к откату назад. Сейчас понятно, что торопиться не стоит – нужно долечиться и уже выходить на поле».

Фото: fc-zenit.ru

Как же проходит реабилитация полузащитника «Зенита» и сборной России? Утром Ерохин приезжает на базу петербургского клуба и примерно пять часов работает под руководством тренеров под физподготовке – Марии Буровой и Исаака Серрано. Шесть дней в неделю. Тренировки чередуются с насыщенной программой лечения: врачи команды проводят определенные физиотерапевтические процедуры. Один выходной в любом случае необходим — голеностоп должен находиться в покое после интенсивной нагрузки. «Пятьдесят процентов успеха в реабилитации – это настрой. Если нужно делать упражнения и процедуры пять, шесть или семь часов, значит, я буду работать. Две тренировки в день — хорошо. Дома тоже долечиваюсь – мне дали с собой два портативных аппарата с базы, вечером смотрю футбол и час-полтора делаю процедуры».

Фото: fc-zenit.ru

Тренировочная программа Ерохина состоит из нескольких частей. Сперва разминка с использованием мануальной техники: после операции голеностопу нужно вернуть прежнюю эластичность и подвижность. Затем тренажёрный зал, где полузащитник делает упражнения для профилактики. После этого идёт на поле. Сейчас у Ерохина большое количество аэробной работы, тренировки длительные и интенсивные. Это не дает игроку растерять форму – он постоянно находится в тонусе, а голеностоп получает нагрузку и адаптируется к ней.

Фото: fc-zenit.ru

Ерохин пока не вернулся в общую группу «Зенита», но на тренировках все равно постоянно работает с мячом. Делает короткие передачи, упражнения на стабилизацию – например, прием мяча и пас, стоя на одной ноге на неустойчивой платформе. «Играть в футбол – это большое счастье, его у меня сейчас нет. В этом плане тяжело, конечно. Сейчас я начал делать упражнения на поле. После четырех месяцев без футбола просто бежать по полю и работать с мячом – это уже большой стимул и позитив».

Фото: fc-zenit.ru

Последняя часть программы связана с силовой работой — она проводится в тренажёрном зале. Нагрузка на голеностоп и интенсивность тренировок постепенно повышаются. В общем, Ерохин не просто лечит голеностоп, а реально набирает игровую форму. По оценкам тренеров «Зенита» по физподготовке сегодняшнее состояние полузащитника соответствует его игровым кондициям. Когда голеностоп будет готов, процесс выхода в общую группу не займет много времени.

Фото: fc-zenit.ru

Реабилитация всегда зависит от индивидуальных особенностей организма футболиста. Прогнозы в этом деле – вещь неблагодарная. Один из спортивных журналистов заявил недавно, что Ерохин в нынешнем сезоне уже не поможет «Зениту». Это не так. На самом деле ещё есть шанс увидеть футболиста в игре на финише сезона. Наверное, возвращение на поле в «золотом» матче сине-бело-голубых стало бы лучшей наградой за тяжёлую работу по восстановлению.

В любом случае Ерохин не выпадает из жизни команды. Поддерживает «Зенит» с трибун, а после каждого домашнего матча идет в зенитовскую раздевалку. «В своей карьере я даже со скамейки запасных редко смотрел матчи, с трибуны – тем более. Непривычный ракурс. На домашних матчах сидим вместе с Кузяевым, обсуждаем игру – сейчас мы с ним друзья по несчастью. Всегда общаюсь с ребятами на базе перед туром, а после игры обмениваемся мнением в раздевалке».

Фото: fc-zenit.ru

Важно, что Ерохина поддерживает Сергей Семак и другие люди из штаба «Зенита». В сборной России тоже в курсе – полузащитник и медицинский штаб клуба на связи с главным врачом команды Эдуардом Безугловым. Ерохин чувствует, что его очень ждут. Такая вера добавляет сил любому футболисту.