«Руки Вверх» никогда не предам. Также как ЦСКА». Новое интервью с Акинфеевым

Когда Игорь Акинфеев закончил в сборной, он дал целый ряд интервью. Вратарь добрался даже до кресла «Басты» в блоге «ГазLive».

«Пенальти с Испанией отбил случайно». Что мы узнали об Акинфееве Собирается играть до 42 и задумался о карьере рэпера.

Пресс-тур продлился недолго — начался сезон, и Игорь со временем снова ушёл в тень. Вот его редкое свежее интервью, которое он дал Владимиру Стогниенко в эфире программы «Футбол России».

— В последней игре ЦСКА проиграл «Краснодару». Как переносите неудачные результаты?

— Переживания, конечно есть — всегда хочется побеждать. Но все эти фразы настолько заезжены футболистами, что их уже самому как-то неудобно повторять. Кто забьёт больше, тот и выигрывает. Огорчение от неудачного результата есть, но с годами оно ощущается по-другому. Когда молодой, копаешься в себе и пытаешься понять причины. Теперь, став старше, смотришь только вперёд.

— Матч с «Краснодаром» — неудачный по качеству игры?

— По качеству — нет. По результатам и индивидуальным ошибкам — да. Из каких-то моментов мы могли выжать гол, но стопроцентных моментов не создали.



— Гончаренко много критиковал игру команды, но отметил, что ЦСКА заставил «Краснодар» играть в непривычный футбол. Согласны?

— Думаю, сам «Краснодар» выбрал такую тактику. В последнее время они так играют в каждой игре — через быстрый выход в контратаку. Мы прекрасно это понимали, но ничего с этим сделать не могли. Надо убивать все эти контратаки на корню, когда они зарождаются. Когда она пошла, и ты пытаешься что-то с ними сделать, эта череда ошибок приводит к безрассудным действиям. Они ставят команду в тупик, и я не могу этого объяснить.



— Своей игрой довольны?

— Есть тут один человек, который говорил, что своей игрой всегда доволен (улыбается). Я, конечно своей игрой недоволен. Не говорю про какие-то ошибки. Просто вратарь пропускает два мяча, а команда проигрывает — как я могу быть доволен своей игрой?



— А если он спас ещё 15 раз?

— Это никого не интересует. В том числе, меня. Хочется, чтобы команда всегда побеждала, но такого не бывает. Хотя ЦСКА за последние годы всех приучил, что мы должны где-то переламывать себя и забивать гол. Но в этом сезоне, видите как, идёт чехарда матчей — то хороший, то плохой. Всё равно этот сезон могу занести нам в актив, потому что очень трудно собираться новой командой и начинать всё с чистого листа.



— То есть, учитывая разговоры в начале сезона, можно говорить, что сезон нормальный?

— У нас очень много людей, которые любят говорить. И учителей очень много, и в футболе все разбираются прекрасно. Дай Бог этим учителям здоровья. Есть путь команды, который она должна проживать. Если мы наиграем на пятое место, значит на него наиграли. Мы видим же таблицу. Не надо никого слушать, нужно просто идти от игры к игре.



— ЦСКА в этом сезоне наиграл на Лигу чемпионов?

— Нужно быть объективным и честным перед всеми — на данный момент нет. Но впереди есть ещё четыре тура.



— Чего не хватает в первую очередь? Стабильности?

— Конечно, стабильности. Не забывайте, что игрокам 19-21 год. Самый старый — это я, извините за выражение, пердун. Потом — Кирилл Анатольевич Набабкин. Даже Георгию Щенникову, вы вдумайтесь, на днях уже исполнилось 28! Думаю, дело в психологии, в голове. После победы над «Реалом» в Москве было видно, что появилась лёгкая эйфория. Мол, сейчас обыграем «Амкар», «Уфу» и всех остальных на одной ноге. Но так не бывает — не только футбол, но и жизнь не прощает таких настроений, нужно проходить всё через труд. Думаю, через год-два психология у ребят выстроится, и надеюсь видеть ЦСКА как во времена Валерия Газзаева. Когда все были молодыми и зелёными, но выигрывали всё и вся.



— Вы сами дебютировали в 17 лет. У вас не было таких проблем?

— У меня каждый год такие проблемы. Мне очень нравится: когда пропускает любая другая команда — пропускает команда, а когда пропускает ЦСКА — пропускает Акинфеев. Я себя приучил ни на что не обращать внимание и даже в хорошем матче быть недовольным своей игрой. Даже если играю на ноль, думаю: «Так, почему я не пропустил? Людям же не о чем поговорить». Если серьёзно — всегда хочется видеть перед собой сильную команду. Неважно, «Уфа» там или «Реал» — ты должен доминировать на поле. Перепады настроения доставляют дискомфорт, и даже я со своим опытом немного теряюсь.

«Помучаю всех своей игрой до 40. Может, и до 42» Откровенный Игорь Акинфеев – обо всем.

— В первой части сезона ЦСКА очень мало пропускал. После Нового года — пропускал очень много. Как вы для себя это объясняете?

— Жизненные весы. Если взять таблицу, мы пропустили всего 17 голов — лучший показатель на данный момент. Не бывает гладкой дороги в жизни. Когда люди начинают что-то говорить, не надо никого слушать, это глупо. Нужно просто преодолевать неудачную полосу.



— Недавний матч со «Спартаком» — по качеству самый лучший после Нового года?

— Разве что по результату. Первый тайм тоже был не особо хорошим. Не было ни одного момента, и, по большому счёту, мы отскочили. Зе Луиш, например, мог отправить мяч в ворота, и было бы другое настроение, тяжелее было бы вскрывать их защиту. Как в игре с «Краснодаром», когда мы быстро пропустили и всё. Там повезло, здесь не повезло — это нормально. Футбол — череда ошибок, и без них не бывает.



— Когда вы выскакивали навстречу Мельгарехо, думали, что, пропустив, ЦСКА может совсем сломаться?

— В тот момент я думал, что поступил неправильно. Мне показалось, что Мельгарехо будет бить, и у меня немножко стал заваливаться корпус. Повезло, что он начал перекидывать — мяч цепанул за перчатку и не залетел в ворота. Везение, конечно.



— Часто разбираете эпизоды с собственным участием?

— У нас же есть теоретические занятия. Не только свои, но и команду разбираем. Но теория теорией, а на практике всё по-другому. Можно посмотреть 200 пенальти, а в игре он тебя перекинет или пробьёт по-другому.



— Что говорил Гончаренко в перерыве игры с «Краснодаром»? В целом, он спокойный человек или эмоциональный?

— Конечно, он бывает эмоциональным. Не только он, но и футболисты имеют право высказать своё мнение друг другу. Что касается перерыва игры с «Краснодаром», никто ни на кого не кричал. Не понимаю, когда тренер начинает орать перед игрой или в раздевалке. Этим не поможешь. Наоборот, этим будешь только давить на игроков. Футболист должен чувствовать поддержку, а не получать по башке так, что уже и играть не хочется. Виктор Михайлович — прагматичный. Может где-то вставить, но в основном — спокойный.



— Опытные футболисты могут с ним что-то обсуждать?

— Конечно. Братья Березуцкие и Серёга Игнашевич много ему помогали. Меня тоже может о чём-то попросить. Ну я не то, что хожу и говорю: «Михалыч, давай того уберём, а того поменяем». Помню, была ситуация по ходу игры, когда я к нему подбежал и что-то сказал. Так журналисты сразу после игры задают вопрос: «А правда, что Акинфеев попросил поменять одного из футболистов?». Глупо. Не имеет футболист права переходить грань, сколь бы заслуженным он не был. Есть главный тренер, а ты просто солдат, который должен выполнять свою работу. Определённую грань переходить нельзя.



— Что случилось в матче с «Уфой», когда команда упустила преимущество в два мяча?

— «Уфа» забила два гола, и счёт стал 2:2. Хорошо ответил? (Смеётся).



— Это случайность?

— Нет, закономерность. Нельзя бросать играть. Кажется, первые 85 минут «Уфа» вообще к чужим воротам не подходила ни разу. Одна подача была, но и то там мне в руки мяч прилетел. Просто есть моменты, которые нужно чётко понимать. Вот взять второй мяч в наши ворота. Мы ведём 2:1, остаётся 45 секунд. Ваня Обляков на скорости побежал подавать угловой, другой подал прямо в руки вратарю, тот быстро выбил — опять же чехарда ошибок, и пошёл ком, который ты не можешь остановить. «Уфа» хотела забить и сделала это. А мы провалили концовку и сами забили себе два гола.



— С «Оренбургом» похожая история?

— Там было немножко по-другому. Они играли достаточно хорошо, потом у нас было ранее удаление. Где-то надламывается психология в такие моменты. Вчера вот «Крылья» неплохо играли с «Зенитом», получили удаление и сразу четвёртый пропустили.



— Много нашего футбола смотрите?

— Не только наш, но и иностранный не смотрю. Стараюсь смотреть обзоры. Не потому что футбол приелся, просто не всегда успеваешь. Реально хочется больше побыть с семьёй, с детьми повозиться. Конечно, я посмотрел «Ман Сити» против «Тоттенхэма» в ЛЧ, очень классный матч. А так, чтобы прям сидеть...



— А соперников?

— Их мы постоянно смотрим на теории. Около часа проходит занятие, и этого обычно хватает.



— С годами ваш стиль игры изменился?

— Много раз задавали этот вопрос. Конечно, я был более резким. Но причина очень простая — травмы. У меня нога уже чисто физически не гнётся так, как гнулась раньше. Не будь этих травм, резкость была той же. Но даже в таком состоянии чувствую себя комфортно.

— Мотивировать себя с годами сложнее?

— Нужно не просто себя мотивировать, а жить этим. Иначе какой смысл играть в футбол? Когда полгода назад мы сидели в этой студии и говорили о продлении контракта, я сказал: «Если бы мне надоело играть, как Березуцким, я бы просто пришёл и сказал: хватит». Мне футбол нравится, и пока это моя жизнь. Контракт действует три года, и что будет, когда он закончится — другая история. Сейчас я хочу помочь команде своим опытом и своими советами. Наверное, в этом моя роль сейчас.



— Березуцкие сказали, что надоело и через какое-то время пошли тренировать.

— Они же учились. Мне предлагали пойти в ту же группу, но я не вижу себя тренером и не хочу связывать жизнь с футболом. Пока! Когда я закончу, хочу выдохнуть, поваляться на диване, а там уже будет понятно. Мало ли что мне в голову придёт?



— После ЧМ-2018 вы закончили выступления в сборной. Все её матчи смотрите?

— Стараюсь. Не всегда это получается, но последние две игры смотрел — с Бельгией и Казахстаном.



— Чья игра из голкиперов сборной вам нравится больше всего?

— Дело не в том, чья игра мне нравится. Мне очень нравится, что появляются новые люди. И Сафонов из «Краснодара», и Гиля, и Андрюха Лунёв — они очень достойно играют. У меня никаких критериев нет, главное, чтобы сборная пропускала поменьше. Ходить и рассказывать, что без меня они теперь «напропускают», было бы очень тупо и неправильно.



— Вас с Сафоновым часто сравнивают?

— Меня об этом не спрашивают по той простой причине, что я не даю интервью. Но тут нечего спрашивать, пусть просто продолжает играть на том же уровне.



— Что главное для молодого голкипера в 20 лет?

— Прежде всего, уверенная игра. Если он продолжит так играть, его ждёт большое будущее. Мало было за последнее время молодых пацанов с настолько уверенной игрой. Желаю ему только удачи.

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— Вы говорите, что не любите публичность, но недавно мы увидели вас в музыкальном клипе Сергея Жукова. Как вы вообще на это согласились?

— Хороший вопрос, все сейчас скажут: «Так, лучше бы в футбол играл!». На самом деле, у меня было достаточно и других предложений сняться в клипах. Но тут я сразу сказал: «Сергей Евгеньевич, я полностью твой. «Руки вверх» никогда не предам — также как ЦСКА». Когда появилась эта песня, сначала ведь не было никаких разговоров. А потом Серёга отдыхал в Таиланде, набрал меня и говорит: «Слушай, я перебрал всех артистов, но никого не вижу на эту роль. Снимешься?». Я согласился, даже без денег. Он попросил сняться с Катей (женой Акинфеева. — Прим. «Чемпионата»). Решили, что этим клипом хотим показать — любовь есть, её надо беречь, лепить. Надо быть добрее и нежнее друг к другу.



— Сколько вы дружите с Жуковым?

— С 2006 года.



— Клип вам самому-то понравился?

— Шикарный вообще. Единственное — я сказал об этом Серёге — первую часть они снимали в Милане. А во второй, где снимался я, это был город Долгопрудный. Ангар, горы, а в Милан меня не берут.



— За два дня два миллиона просмотров. Вот она публичность?

— Интернет — такая штука… Не люблю всю эту историю, там палец покажи, и два миллиона просмотров будет.



— Сергей сказал, что в клипе отражена чуть ли не ваша с супругой история жизни. Можно так сказать?

— Наверное, можно. Не только нашей. Посмотрите, сколько людей ходят по нашей планете, и у каждого были слёзы, сопли и всё остальное.



— Вы проводите Кубок Игоря Акинфеева для детей не старше 2007 года рождения. Расскажете о нём?

— Он проходил в подмосковных Бронницах, где во время ЧМ-2018 базировалась сборная Аргентины. Мне позвонил губернатор Московской области Воробьёв, спросил, как я смотрю на то, чтобы провести такой турнир. Ответил, что смотрю позитивно и с радостью откликнулся. Всё прошло успешно, и буквально несколько месяцев назад мне позвонили и сказали, что турнир планируют сделать ежегодным, привлекать на него команды из-за рубежа. Поднял обе руки и сказал, что я полностью ваш.

— Ещё немного об РПЛ. «Зенит» — чемпион?

— Надо им задавать этот вопрос. Если выиграют оставшиеся матчи, то да.



— ЦСКА предстоит четыре игры, и одна из них — как раз очень сложный выезд в Санкт-Петербург.

— На данном этапе все матчи для нас сложные. На «Динамо» мы каждый год попадаем в той ситуации, когда им очень нужно набирать очки. «Ахмат» принимаем дома, но матчи с «Уфой» и «Оренбургом» показали, что если мы не будем полностью мотивированы, любая команда может преподнести сюрприз. Ну и «Крылья» — они показали достойную игру с «Зенитом». Будут очень сложные матчи, но ничего невозможного нет.



— Если ЦСКА попадёт в Лигу чемпионов, можно будет сказать, что сезон удачный?

— Что значит «удачный» или «неудачный»? Команда же не вылетела никуда. Да, ЦСКА приучил всех, что почти всегда попадает в тройку. Но когда ты постоянно пьёшь кофе или чай с сахаром, без него кажется, что с напитком что-то не то. Идёт перестройка, непонятно, что будет летом, где окажется Влашич, есть вопросы по Родриго. Надо спокойно доиграть четыре тура и не смотреть в таблицу. Мне очень нравится поведения наших болельщиков. Знаете, некоторые команды проигрывают и начинается: «Эй, да ты иди сюда!». Наши фаны никогда себе этого не позволяют, и даже вчера в проигранном матче мы подошли к трибуне, а атмосфера супер. Встречали в аэропорту, сказали нам: «Не переживайте». Они дают вдохновение футболистам, и мы должны хорошо закончить сезон.