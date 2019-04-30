Почеттино считает, что у «Аякса» нечестное преимущество. Он прав?

Накануне матча с «Аяксом» тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино сделал сопернику множество комплиментов. Сказал, что Эрик тен Хаг проделывает великолепную работу. «Они на 100% заслужили место в полуфинале. Это команда с выдающимися игроками и классом, они ни разу не проиграли в группе, выбили «Реал» и «Ювентус». Матч с «Аяксом» будет очень интенсивным». Но кроме всех добрых слов Почеттино сказал и ещё кое-что. Он заявил, что у «Аякса» есть нечестное преимущество перед «Тоттенэмом».

Речь о том, что у «Аякса» намного больше времени на подготовку к матчу. В Эредивизии перенесли предпоследний тур чемпионата из-за матча «Аякса»: он будет сыгран 15 мая. «Я знаю, что руководство Премьер-лиги хотело нам помочь — сказал Почеттино — но у нас совершенно другие условия чем в чемпионате Голландии. Это реальность: у них намного больше времени на подготовку к матчу. Естественно, целая неделя многое меняет в подготовке к матчу. Я не жалуюсь, всегда есть какие-то проблемы. Не хочу устраивать какие-то дебаты. Но это факт. И я считаю, что это нечестно. Я бы сказал то же самое, если бы мы стороной, которая получила лишнюю неделю на подготовку. Перед полуфиналом Лиги чемпионов все должны быть в равных условиях».

Тренеру «Тоттенхэма» можно посочувствовать. Накануне важнейших матчей он остался без ключевых игроков атаки: кроме Гарри Кейна первую игру из-за дисквалификации пропустит Сон Хын Мин. Одновременно команда ведёт борьбу за место в четвёрке и играет каждые три дня. Игра с «Вест Хэмом» была в субботу, а во вторник принимать «Аякс». В то же время «Аякс» выиграл у «Витесса» 23 апреля и с тех пор спокойно готовится к матчу Лиги чемпионов.

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Но тренеру «Аякса» есть что на это ответить. «Играя в Эредивизии, мы получаем 10 млн евро за сезон. Сколько миллионов они зарабатывают в Премьер-лиге? Намного больше. Разве это справедливо? Всегда есть какие-то трудности. Трудности есть у всех команд, и у всех разные. Это нужно просто принять. Мы в «Аяксе» так и делаем».

Тен Хаг тоже прав: клубы существуют в разных мирах и имеют разные стартовые условия. Даже несмотря на то, что «Тоттенхэм» — единственная команда АПЛ, которая в текущем сезоне не совершила ни одного входящего трансфера. Тем не менее, у клуба всё в порядке с финансами. Издание Financial Times сообщает, что 2018 год лондонцы завершили с рекордной прибылью: после вычета всех расходов, клуб остался на 140 млн евро в плюсе. Доходы от телетрансляций от выступления в АПЛ за текущий сезон должны составить более 200 млн евро. Благодаря контракту АПЛ «Тоттенхэм» получает больше 50% своего ежегодного дохода.

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Заработок «Аякса», который привёл тен Хаг, в 20 раз меньше суммы, которую получает «Тоттенхэм». Более того, весь суммарный заработок «Аякса» за 2018 год составил меньше 100 млн евро, то есть он в два раза меньше, чем доходы «Тоттенхэма» от контракта с Лигой.

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