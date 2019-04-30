«Динамо» наконец-то купили. Впереди – светлое будущее?

Долгий процесс

Информация о переходе футбольного клуба «Динамо» от ВФСО к банку ВТБ появилась ещё в конце прошлого года. В январе мы подробно рассказали о грядущей революции. Краткая суть вопроса: банк, финансировавший клуб на 90 процентов, не имел никакого влияния на происходящее в нём и решил это исправить.

В «Динамо» готовится революция. Некоторые подробности уже известны В начале следующей недели должно быть объявлено, что контроль над клубом переходит к ВТБ.

14 февраля президиум центрального совета ВФСО одобрил продажу «Динамо» за один рубль.



— Я решил попробовать: если деньги инвестировать, то и управлять процессом, — заявил в комментарии РБК глава ВТБ Андрей Костин. – Я сам не фанат, я не буду этим заниматься, но постараюсь собрать команду менеджеров, которая доведёт команду до каких-то призовых мест или по крайней мере до первой пятёрки.



Сегодня об окончательной передаче прав клуба было объявлено официально.

Из-за передачи прав в «Динамо» не платили зарплаты

В апреле стало известно, что на протяжении трёх месяцев подряд в «Динамо» не платят зарплаты. Связано это было как раз с процессом передачи прав. Агент Роман Орещук рассказывал, что Хохлов, Шунин и Юсупов на свои деньги покупали препараты для восстановления. Однако позже ситуация нормализовалась, до бойкотов дело не дошло.

Стадион

Новый стадион «Динамо» — актив банка ВТБ. Команда должна была начать играть на нём ещё в марте, однако на арене возникли сложности с газоном. Дерби против «Спартака» под бурю возмущения фанатов перенесли в Химки, а покрытие пришлось снять. Сейчас на стадионе ускоренными темпами проводят работы, чтобы успеть провести первую игру в этом сезоне.



Также «ВТБ Арена Парк» претендовал на финал Кубка России, но в РФС от этой идеи отказались. Как раз из солидарности с фанатами «Динамо», которые требовали, чтобы дебютная игра прошла при участии родной команды.

«ВТБ Арена Парк» Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Уход Сергея Фёдорова

22 марта свои полномочия досрочно прекратил генеральный директор «Динамо» Сергей Фёдоров, занимавший должность с весны 2018-го. Причина – онкологическая болезнь. 16 апреля он умер на 58 году жизни.

Конфликт Хохлова и Широкова

Сразу после появления информации о продаже «Динамо» стало понятно, что в клубе не задержится заместитель генерального директора по спортивным вопросам Роман Широков. У него давний конфликт с Дмитрием Хохловым, начавшийся ещё в начале сезона, а в последнее время недопонимания начали выливаться в публичный обмен колкостями.



В частности, перед игрой с «Зенитом» Широков подчеркнул, что недоволен результатами. Когда на пресс-конференции после поражения Хохлова спросили о словах уже формального начальника, тот ответил: «Могу комментировать только слова специалистов».



29 апреля Широков покинул свою должность. Хохлов же пока продолжает работу.

Роман Широков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто будет руководить клубом теперь

— Внутри футбольного клуба произойдут кадровые перестановки: в частности, совет директоров клуба возглавит Юрий Соловьёв, первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, а генеральным директором будет назначен Юрий Белкин, ныне занимающий пост члена совета директоров клуба и советника генерального директора», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе ВТБ.



Отметим, что Белкин был председателем совета директоров «Динамо» с 2016 по 2018 год. Вероятно, что на первых порах будет выполнять роль спортивного директора, пока не подберут замену Широкову. Один из кандидатов – Дмитрий Галямин, уже работавший ранее на этой должности.

Будущее

В «Динамо» должны наступить более благополучные времена. Во всяком случае, по бюджету «Динамо» попадёт в первую пятёрку чемпионата и оказаться где-то вровень с ЦСКА. Заоблачных сумм не предвидится, но клуб сможет приглашать качественных футболистов. ВТБ готов выделять на «Динамо» порядка 65 млн евро ежегодно.



Сейчас главное – не покинуть элитный дивизион. Иначе процесс перестройки клуба и команды в разы осложнится. После 26 туров бело-голубые идут на 12-м месте, опережая представителей зоны стыков лишь на два очка.

«Динамо» пока официально сделку не подтвердило. Но это случится в ближайшие дни.