Пока продолжается дело Кокорина и Мамаева и так играет «Спартак» — поводы для шуток читателей не иссякнут.

Главный врач «Зенита» опасается, что у Кокорина наступает атрофия мышц



mss307:

— Блин, нет! Сначала мозг, теперь — мышцы!

Специалисты установили, что Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина



panchovilla:

— Ну да, очевидно же! Это Пак бухал и орал, а ребята тихо ждали назначенной встречи… А не, погодите)))



diman19801980:

— Пак вызывающе сидел, угрожающе кушал и провокационно пил чай, позволяя себе дерзкие взгляды в стороны. Кокорин понял, что сейчас начнется драка, и решил её предупредить.



marty-mcfly:

— Тяжело нынче приходится пьяным компаниям мажориков. Все вокруг так и норовят их спровоцировать.

К. Кокорин: Соловчук слишком уверенно себя вёл против пятерых



Baluck:

— И они решили наказать его за уверенность )) Ногами по голове )) Впятером )) Лежачего…

Адвокат — о деле Кокорина и Мамаева: это уже что-то из «12 стульев»



s-alfa:

— Стул уже сто раз пожалел, что стал орудием преступления.

Независимый врач установил, что диагноз «сотрясение мозга» у Пака не обоснован



marty-mcfly:

— Независимый мебельщик подтвердил, что удар стулом не мог вызвать сотрясение мозга.

Независимый продавец обуви подтвердил, что удары ногами в кедах по носу водителя не могли его сломать.

Независимый заключенный колонии строгого режима подтвердил, что «петух» — непростительное слово, за которое надо наказывать.

Мамаев: не собирались ничего отмечать с Кокориным. Просто встретились и поехали



Jshweik:

— Страшно представить, что бы было, если бы они это еще и спланировали.

Маркизио: рад, что переехал в Петербург и смог помочь «Зениту»



robert-huth:

— Имя его бессмертно, подвиг его неизвестен.

Рамос собрал почти $ 1,5 млн на благотворительность за один день



lesha53:

— «Анжи» собрал 1500 рублей на доширак для команды.

«Спартак» потерял все шансы на чемпионство



cska-gvk-nu-i-4to:

— Как можно потерять того, чего не имеешь?

Рейнгольд: если и ставить в «Спартак» антикризисного тренера, то Бышовца



Cskachamp:

— Он выиграет для «Спартака» Олимпиаду.

Смородская: я бы не пошла работать в «Спартак», там невозможно полное доверие



rino-i:

— При тебе «Локомотив» был нынешним «Спартаком».

Ханни: «Спартаку» не стоит думать о Лиге чемпионов, главное — стать пятыми в РПЛ



Stolichnie:

— Максималист, берет от жизни все.

Трабукки: Каррера готов вернуться в «Спартак»



Grupav:

— Не пугайте так Глушакова.