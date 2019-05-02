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Дело Кокорина и Мамаева, провал «Спартака» — комментарии читателей

Дело Кокорина и Мамаева, комментарии читателей
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
«Это Пак бухал и орал, а ребята тихо ждали назначенной встречи»
Пока продолжается дело Кокорина и Мамаева и так играет «Спартак» — поводы для шуток читателей не иссякнут.
Футбол / РПЛ

Главный врач «Зенита» опасается, что у Кокорина наступает атрофия мышц

mss307:
— Блин, нет! Сначала мозг, теперь — мышцы!

Специалисты установили, что Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина

panchovilla:
— Ну да, очевидно же! Это Пак бухал и орал, а ребята тихо ждали назначенной встречи… А не, погодите)))

diman19801980:
— Пак вызывающе сидел, угрожающе кушал и провокационно пил чай, позволяя себе дерзкие взгляды в стороны. Кокорин понял, что сейчас начнется драка, и решил её предупредить.

marty-mcfly:
— Тяжело нынче приходится пьяным компаниям мажориков. Все вокруг так и норовят их спровоцировать.

К. Кокорин: Соловчук слишком уверенно себя вёл против пятерых

Baluck:
— И они решили наказать его за уверенность )) Ногами по голове )) Впятером )) Лежачего…

Адвокат — о деле Кокорина и Мамаева: это уже что-то из «12 стульев»

s-alfa:
— Стул уже сто раз пожалел, что стал орудием преступления.

Независимый врач установил, что диагноз «сотрясение мозга» у Пака не обоснован

marty-mcfly:
— Независимый мебельщик подтвердил, что удар стулом не мог вызвать сотрясение мозга.
Независимый продавец обуви подтвердил, что удары ногами в кедах по носу водителя не могли его сломать.
Независимый заключенный колонии строгого режима подтвердил, что «петух» — непростительное слово, за которое надо наказывать.

Мамаев: не собирались ничего отмечать с Кокориным. Просто встретились и поехали

Jshweik:
— Страшно представить, что бы было, если бы они это еще и спланировали.

Маркизио: рад, что переехал в Петербург и смог помочь «Зениту»

robert-huth:
— Имя его бессмертно, подвиг его неизвестен.

Рамос собрал почти $ 1,5 млн на благотворительность за один день

lesha53:
— «Анжи» собрал 1500 рублей на доширак для команды.

«Спартак» потерял все шансы на чемпионство

cska-gvk-nu-i-4to:
— Как можно потерять того, чего не имеешь?

Рейнгольд: если и ставить в «Спартак» антикризисного тренера, то Бышовца

Cskachamp:
— Он выиграет для «Спартака» Олимпиаду.

Смородская: я бы не пошла работать в «Спартак», там невозможно полное доверие

rino-i:
— При тебе «Локомотив» был нынешним «Спартаком».

Ханни: «Спартаку» не стоит думать о Лиге чемпионов, главное — стать пятыми в РПЛ

Stolichnie:
— Максималист, берет от жизни все.

Трабукки: Каррера готов вернуться в «Спартак»

Grupav:
— Не пугайте так Глушакова.

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