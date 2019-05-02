Главный врач «Зенита» опасается, что у Кокорина наступает атрофия мышц
mss307:
— Блин, нет! Сначала мозг, теперь — мышцы!
Специалисты установили, что Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина
panchovilla:
— Ну да, очевидно же! Это Пак бухал и орал, а ребята тихо ждали назначенной встречи… А не, погодите)))
diman19801980:
— Пак вызывающе сидел, угрожающе кушал и провокационно пил чай, позволяя себе дерзкие взгляды в стороны. Кокорин понял, что сейчас начнется драка, и решил её предупредить.
marty-mcfly:
— Тяжело нынче приходится пьяным компаниям мажориков. Все вокруг так и норовят их спровоцировать.
К. Кокорин: Соловчук слишком уверенно себя вёл против пятерых
Baluck:
— И они решили наказать его за уверенность )) Ногами по голове )) Впятером )) Лежачего…
Адвокат — о деле Кокорина и Мамаева: это уже что-то из «12 стульев»
s-alfa:
— Стул уже сто раз пожалел, что стал орудием преступления.
Независимый врач установил, что диагноз «сотрясение мозга» у Пака не обоснован
marty-mcfly:
— Независимый мебельщик подтвердил, что удар стулом не мог вызвать сотрясение мозга.
Независимый продавец обуви подтвердил, что удары ногами в кедах по носу водителя не могли его сломать.
Независимый заключенный колонии строгого режима подтвердил, что «петух» — непростительное слово, за которое надо наказывать.
Мамаев: не собирались ничего отмечать с Кокориным. Просто встретились и поехали
Jshweik:
— Страшно представить, что бы было, если бы они это еще и спланировали.
Маркизио: рад, что переехал в Петербург и смог помочь «Зениту»
robert-huth:
— Имя его бессмертно, подвиг его неизвестен.
Рамос собрал почти $ 1,5 млн на благотворительность за один день
lesha53:
— «Анжи» собрал 1500 рублей на доширак для команды.
«Спартак» потерял все шансы на чемпионство
cska-gvk-nu-i-4to:
— Как можно потерять того, чего не имеешь?
Рейнгольд: если и ставить в «Спартак» антикризисного тренера, то Бышовца
Cskachamp:
— Он выиграет для «Спартака» Олимпиаду.
Смородская: я бы не пошла работать в «Спартак», там невозможно полное доверие
rino-i:
— При тебе «Локомотив» был нынешним «Спартаком».
Ханни: «Спартаку» не стоит думать о Лиге чемпионов, главное — стать пятыми в РПЛ
Stolichnie:
— Максималист, берет от жизни все.
Трабукки: Каррера готов вернуться в «Спартак»
Grupav:
— Не пугайте так Глушакова.