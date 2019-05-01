«Аякс» не устаёт изумлять. Теперь он переиграл «Тоттенхэм»!

Команда Эрика тен Хага сделала большой шаг к финалу Лиги чемпионов, где «Аякс» не ждал ни один человек в мире.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино сетовал на потери в составе – травмированы Серж Орье, Гарри Уинкс, Эрик Ламела, Гарри Кейн, повреждение у Муссы Сиссоко, дисквалифицирован Сон Хын Мин. И ещё ругался на календарь: «шпоры» получили всего два дня отдыха перед матчем полуфинала Лиги чемпионов. Его коллега Эрик тен Хаг из «Аякса» не имел проблем ни с кадрами, ни с временем на подготовку. Да, клуб из Амстердама невозможно сравнить с лондонским по бюджету, но год без трансферов в какой-то степени давал Почеттино право жаловаться. Допустим, играй Каспер Дольберг за «Тоттенхэм», он мог бы выйти в основе вместо Фернандо Льоренте. А так остался на скамейке «Аякса».

Почеттино обвинил «Аякс» в нечестном преимуществе. Ему ответили Кто прав?

«Аякс» — не сенсация. Эта команда по футбольным качествам среди лучших в Европе Наслаждайтесь их игрой, пока можно.

Тен Хагу центрфорвард в общем-то и не нужен – слишком много задач у игрока этой позиции в его команде. Футбол «Аякса» кажется очень сложным, но какой же он красивый! В первые 25 минут игры гости возили хозяев лицом по газону. К 26-й минуте, когда «Тоттенхэм» нанёс первый удар по воротам камерунца Андре Онаны (Льоренте выиграл воздух, однако неточно пробил головой), амстердамцы вели по владению мячом 70% на 30% и по ударам 6:0.

Скоростью движения мяча и коллективным движением игроков, перегружавших как обычно отдельные зоны, «Аякс» вынудил «Тоттенхэм» прижиматься к собственной штрафной. Прессинг амстердамцев работал эффективнее, чем попытки хозяев накрывать индивидуально. Возможно, Почеттино и планировал относительно спокойный первый тайм, как было на фоне изматывающего календаря в домашней встрече с «Боруссией», тем не менее пропускать до перерыва он точно не хотел. У «шпор» не получалось организовывать контратаки за счёт длинных передач и выигранных единоборств – подборы тоже собирали гости.

По поводу гола Донни ван де Бека, конечно, будет масса споров. Кто-то скажет, что это офсайд, кто-то напомнит об объективности решений системы VAR. Но сама атака заслуживает восхищения. Смены направления движения мяча, классная разрезающая передача в исполнении Хакима Зиеша, умное открывание и тонкая пауза перед ударом от ван де Бека. Ах, какая это была пауза – королевская!

Казалось, Почеттино сменит тактику перед вторым таймом. Но он сделал это даже чуть раньше, перейдя с 3-5-2 на 4-4-2 ромбом. Причиной стала замена экс-защитника «Аякса» Яна Вертонгена из-за травмы. Всё это выглядело жутко: разбитый нос футболиста, его реакция после замены окровавленной футболки и возвращения в игру. Видно было, что бельгийцу до того плохо, что он может отключиться прямо на поле. Чужие плечи помогли ему добраться до раздевалки.

У «Тоттенхэма» увеличилось количество атакующих футболистов, а следовательно и вариантов для передач вперёд, быстрого продвижения мяча. Пусть «шпоры» играли относительно просто, рассчитывая на скорость и физическую силу, иногда этого достаточно для того, чтобы перевернуть игру. Интенсивность возросла, «Аяксу» стало труднее. Впрочем, гости всё равно справлялись в обороне, где особенно здорово смотрелся Дейли Блинд. В Англии он доказывал «Манчестер Юнайтед», что его зря отпустили. Давид Нерес мог снимать все вопросы на 78-й минуте, если бы попал в цель, а не в штангу.

Команде Почеттино не хватало ресурсов – тех самых травмированных. Кейн сидел в зимней куртке на трибуне и грустил. Тен Хаг грамотными заменами, напротив, успокоил свою команду. «Тоттенхэм» выиграл второй тайм по владению (60% на 40%) и ударам – 8:4 (в створ — 1:0). Однако «Аякс» одержал заслуженную победу, которая приближает его к финалу Лиги чемпионов.