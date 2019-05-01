ЦСКА стал больше пропускать. Дело в атаке

В 26-м туре РПЛ футболисты ЦСКА совершили больше всех в лиге тактико-технических действий (975), дольше всех владели мячом (62,7% игрового времени) и чаще всех атаковали (114 раз). Не было равных «армейцам» по числу передач в штрафную (59) и количеству угловых (13). Замечательная статистика, если бы не одно но. С самыми главными цифрами в футболе – теми, что выдаёт табло – она вступила в жёсткое противоречие.

Два пропущенных мяча в Краснодаре обесценили труды красно-синих и могут очень дорого стоить команде на финише. В прямом смысле слова дорого – миллионов евро недополученной клубом прибыли из-за непопадания в Лигу чемпионов.

5 цифр матча «Краснодар» — ЦСКА, которые многое объясняют Иногда полезно сыграть попроще, но понадёжнее.

Как при таком территориальном и игровом преимуществе «армейцы» умудрились проиграть, возможно, ключевой бой весны? На самом деле ничего сверхъестественного не произошло. Допускаю, что внутренне Виктор Гончаренко к чему-то подобному был готов. Его послематчевая тирада это косвенно подтверждает. «Мы играли с позиции силы, с позиции атаки, – констатировал он. – Может быть, нам не стоило это делать, но быстро пропущенный первый мяч заставил нас так играть». Из последней реплики тренера следует, что изначально ЦСКА собирался действовать иначе. Обстоятельства вынудили отказаться от первоначального плана в пользу более рискованного варианта.



Эту дилемму – атака или оборона, вдохновенный порыв или трезвый расчёт – главный тренер ЦСКА решает на протяжении всего сезона. Душа белорусского командира жаждет яростного наступления, тогда как разум просит быть осторожнее, осмотрительнее. Он вдоволь насиделся в окопах – в «Кубани», «Урале», «Уфе» – и теперь стремится вперёд. От этого и страдает. Уже не в первый раз.

Об игровом вкусе Гончаренко исчерпывающе скажут цифры: первое место в РПЛ по количеству атак, продвижений вперёд и попыток прессинговать соперника на его половине, второе (после «Краснодара») по владению мячом и суммарному числу передач. Если отталкиваться от этих параметров, в воскресенье на Кубани столкнулись самые «комбинационные» команды сезона. «Краснодар» пожертвовал красотой во имя результата, ЦСКА – нет. «Ранний» гол вынудил гостей стремглав нестись вперёд и раскрываться. Тут-то игровые изъяны и полезли наружу. Устранить все за неполный год Гончаренко просто не успел.



Несколько ярких локальных побед прошлого года – две над «Реалом», одна над «Зенитом» – не только повысили самооценку молодых «армейцев», но и изменили отношение окружающих к ним. Степень ожиданий публики от ЦСКА резко повысилась. Стремление тренера и команды им соответствовать можно только приветствовать. Проблема в том, что возможности коллектива пока не вполне соответствуют этим самым желаниям. Постановка умной и эффективной созидательной игры требует больше времени и усилий, чем организация крепкой обороны. Это более тонкая и кропотливая работа. Строить всегда сложнее, чем ломать.



Обратите внимание: все самые яркие победы сезона ЦСКА одержал, либо добровольно отдавая мяч противнику, либо не настаивая на его контроле. В «Лужниках» против «Реала» красно-синие 28% времени владели мячом, в Мадриде – 33%. Дома немного, но уступили по этому показателю «Зениту» (46%), в гостях – «Спартаку» (41%). Результаты напомнить? Пожалуйста. 1:0, 3:0, 2:0, 2:0. Четыре сухие победы.



Играть вторым номером, на слабостях соперника новый ЦСКА здорово наловчился. Диктовать свою волю противнику, доминировать у него получается в лучшем случае через раз. Этим и объясняется аномально низкие для вице-чемпиона домашние показатели – восьмое место в лиге и лишь 55% набранных очков на своём поле. С одной стороны, статус обязует играть в атаку, гордость не велит подстраиваться под соперника. С другой – игровые мощности не всегда позволяют сполна удовлетворять собственные атакующие амбиции.



Чтобы не быть голословным, обращусь опять-таки к цифрам. Семь раз в текущем сезоне ЦСКА залезал за 60 процентов владения мячом – и только однажды без проблем выиграл, у несчастного «Анжи» в Каспийске. В остальных шести случаях «армейцы» неизменно сталкивались с трудностями и пять раз теряли очки: ничьи с «Рубином» и «Уфой», поражения от «Ростова», «Арсенала» и вот теперь от «Краснодара». Во всех этих играх соперник проводил с мячом в ногах от 40 до 36% времени. Почти как сам ЦСКА – на «Бернабеу». В некотором смысле «быки» побили «коней» их собственным оружием.



О чём это говорит? Самый простой и очевидный ответ – недоскональность наступательной игры. Проблемы с преодолением глубоко эшелонированной обороны – налицо. Но предъявлять претензии одному созидательному блоку – несправедливо и неправильно. Вы удивитесь, но относительно прошлой осени ЦСКА не стал меньше забивать (было 1,35 гола за игру – стало 1,44). Он стал намного больше пропускать. Этот показатель у москвичей вырос более чем в два раза – с 0,47 мяча за тур до 1,1. И это – прямое следствие игровой реформы Гончаренко, проводимой «на марше». Издержки тактической перестройки.

В недавнем интервью «Чемпионату» Виктор Васин высказал любопытную мысль, которая в некотором смысле объясняет «муки творчества» современного ЦСКА: «Второй тайм (против «Локомотива». – Прим. «Чемпионата») мы больше играли в обороне, они часто били мяч верхом вперёд – защитнику удобнее, когда так складывается матч».



Активная наступательная позиция команды и от защитников требует большей тактической гибкости. А они пока только учатся жить по-новому и ещё далеко не всегда оперативно и адекватно реагируют на изменение ситуации на поле. Одним для этого не хватает скорости, другим – опыта, а всему звену в сборе – навыков игры в таком энергозатратном режиме. Пока все стоят по местам – сзади у ЦСКА порядок. Но стоит им выдвинуться вперёд, вслед группе атаки – возникают проблемы.



Уязвимость «армейцев» в переходных фазах в полной мере высветил всё тот же матч в Краснодаре. Команда банально не успевала перестроиться при потере мяча и дважды оставалась беззащитной перед быстрыми атаками хозяев. Такие голы типичны для «весеннего» ЦСКА – вспомните две штуки от «Арсенала» или решающий от «Оренбурга».



Недоразумения в тылу легче переносились бы болельщиками, если бы впереди ЦСКА действовал расчётливее. Это взаимосвязанные вещи. Среди всех ближайших соседей по таблице, как сверху, так и снизу, только у «армейцев» «ожидаемых очков» (xPTS) больше, чем реальных – на 3,12. Проще говоря, красно-синие реализуют гораздо меньше голевых моментов, чем должны. Но то, что они их создают в «промышленных масштабах», уже подтверждает движение команды вперёд. Есть ощущение, что с этого пути Гончаренко уже не свернёт. Конструировать «автобусы» ему больше неинтересно.