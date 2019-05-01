Неймар портит футбол. Просто бесхребетный и избалованный парень

Среди футболистов полно тех, кто ассоциируются именно со скандалами. Таких хватает и в России, и за ее пределами. Однако, Неймар – особенный, он проявляет себя с поразительной стабильностью.



Вот из свеженького. 26 апреля УЕФА дисквалифицировал бразильца на 3 матча. Неймар заявил, что судейство в ответном матче с «МЮ» было позорным, а четыре арбитра ничего не понимают в футболе. Это высказывание нападающий позволил себе в «Инстаграм», так что тут уже было не свалить на злобных журналистов, которые исказили и вырвали из контекста.

Что происходит на следующий день после дисквалификации? Правильно! Неймар бьет по лицу болельщика «Ренна». Это будет караться предположительно сроком от пяти матчей. Понятно, что бразильца провоцировали, но отвечать на слова ударом – сомнительный подход. И в этой ситуации вообще максимально глупый. Представляете, чтобы арбитры после скандирования «судья – *******» пошли махать кулаками?

Самое забавное, что по информации L'Équipe (главное спортивное издание Франции) тот болельщик «Ренна» сказал Неймару: «Иди учись играть в футбол». То есть примерно тоже самое, что сам нападающий сказал про судей. Складываем две ситуации. Получается, в мире Неймара судья должен был дать ему в челюсть.



Понятно, что никто из нас не идеален. Я (и наверняка вы тоже) делал неправильные поступки. Но у Неймара вообще вся карьера состоит из удивительных историй: от швыряний бутылок в соперника до уклонения от налогов. Как можно было четыре раза расставаться с самой желанной девушкой Бразилии Бруной Маркезини тоже не очень понятно. Но это ладно, отношения – вообще странная штука.

Она снова рассталась с Неймаром! Кто эта своенравная красотка? На футбольном поле бразильского виртуоза отличает большее постоянство, чем в личной жизни.

Тут показательнее, что о Неймаре говорят другие футболисты. Не те, кто играют с ним в одной команде и обязаны из корпоративной этики хвалить партнера. Например, капитан «Атлетико» Габи утверждал, что Неймар после побед насмехается над соперником. Мы не можем на 100% этому верить, но почему-то подобные отзывы касались не Месси, Хави или Иньесты, и даже не тролля Пике, а именно Неймара. Он умудрился собрать все скандалы, которые только можно. Прям фулл-хаус. Разве что стулом никому не заехал, но то, видимо, наше, российское.

Символично, что Неймар оказался именно в «ПСЖ» – самой бесхребетной команде, судя по вылетам из Лиги чемпионов. Кстати, о самом дорогом трансфере в истории футбола.



Нападающий ушел из сильнейшей лиги (по рейтингу УЕФА) в пятую, где у его команды просто нет конкурентов. Ушел, так сказать, развиваться. Ушел, чтобы отнимать мяч у Кавани перед пенальти. Знаете, что самое смешное в этом переходе? Неймар покинул «Барселону», где у него не получалось стать главной звездой. Но в нынешнем «ПСЖ» он тоже номер два. Так в чем разница – быть первым после Месси или первым после Мбаппе? Неймара называют наследником Месси и Роналду, но он в 25 лет уезжает чтобы стать первым парнем на деревне… И оказывается вторым. А потом скучает по «Барселоне». Оно и понятно. Человек явно далек от гармонии.



Я очень тепло отношусь к бразильцам. Знаю португальский, несколько раз бывал в Рио и других городах. Алекс, Вагнер Лав, Тьяго Силва – для меня кумиры. Так что не думайте, что у меня есть какие-то предубеждения. Разве что в отношении одного конкретного футболиста.



Просто для меня очевидно, что характер сказывается на игре. Какой Неймар в жизни, такой и на поле. Похоже, что ему важнее показать себя, чем сыграть на команду. Ну и симуляции тоже кое-что говорят о человеке.

На бразильском сайте Super.fc появилась новость, мол, Неймар могут исключить из сборной Бразилии из-за стычки с фанатом «Ренна». Само собой, это брехня. Мелкая выдумка мелкого сайта. GloboEsporte, Uol и другие серьезные издания Бразилии, у которых есть источники в сборной, фейк не распространяют. На «Чемпионате» эту чушь вы тоже не найдете. Только у наших российских конкурентов. Большой им привет. Тите уже заявил, что Неймар будет гарантированно вызван в сборную.



На главном спортивном канале Бразилии SporTV аналитики полагают, что выходка Неймара была продуманной и он таким образом готовит почву для ухода из «ПСЖ». Может быть, у него действительно продуманный план, потому что никаких значительных последствий у футболиста не будет. Просто отдохнет чуть дольше и заплатит смешной (для него) штраф. В Бразилии Неймара будут и дальше не просто любить, а боготворить.

Никогда не забуду, как после 1/4 финала ЧМ-2014 я сел в такси в Бразилии и водитель начал изливать душу: «Какой же урод этот колумбиец. Как можно было Неймару въехать ногой в спину...» И только после 7-8 фраз таксист поинтересовался, куда меня отвезти.



Неймар, безусловно, классный футболист. Но талант – это не лицензия на капризы. Есть те, кто готовы прощать ему все и восхищаться им несмотря на имидж, который регулярно пачкается. Неймара обожают, как никого на континенте. И это особенно парадоксально на фоне отношения аргентинцев к Месси.