Криштиану купил самую дорогую тачку в мире. Такая всего одна в мире

Но ему не отдадут эту машину до 2021 года.

В начале марта на автомобильном фестивале в Женеве представили Bugatti La Voiture Noire. Самое крутое, красивое, уникальное и дорогое, что когда-либо делали парни из Bugatti. Они говорят, что это переосмысление с учетом всех технологий личного автомобиля Type 57 SC Atlantic Жана Бугатти, пропавшего во время Второй Мировой войны. У La Voiture Noire карбоновый кузов, шесть выхлопных труб – трогает, даже если в целом на тачки плевать.

Вообще, строго говоря, никакой готовой машины прямо сейчас нет. Есть только ее концепт, по которому единственный в мире автомобиль готовятся выпустить в 2021 году. Но цена этой тачки до налогов была 11 млн евро. В Женеве представители Bugatti сказали, что страстный поклонник их автомобилей купил будущую машину за 16,5 млн евро. Но тогда они не назвали имя покупателя. Сейчас все указывает на то, что самую дорогую машину в мире купил Криштиану Роналду.

Доходы португальца оценивают примерно в 30 миллионов евро ежегодно, так что на новую тачку он потратил половину своего годового заработка. При этом, как уже оговорено, просто сесть впервые за руль этого авто он сможет только через два года. Кстати, Bugatti нигде не показала салон La Voiture Noire: ни на рендерах с сайта, ни на самой презентации в Женеве. Видимо, салон либо сделают эксклюзивно под владельца. Либо это входит в стоимость: чтобы определенные детали этой машины были неизвестны публике.

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Разумеется, был у Криша и Bugatti Veyron. Более того, в 2008 году для Nike Роналду снимался в рекламном ролике, где пытался обогнать как раз эту модель:

А вот португалец уже на Bugatti Chiron и называет его «Новым животным в моем доме»:

Есть и другой ролик с Chiron: Криш молча снимает тачку на телефон. Кажется, он реально кайфует от нее. А производители кайфуют с клиента: на машине есть логотип CR7, чтобы точно знать, чья она.

Понятно, что до 2021 года Криштиану надо на чем-то двигаться. Для этого помимо Bugatti у него выбор из огромного автопарка. В разное время сообщалось о том, что Роналду купил Lamborghini Aventator, Mercedes Clase C Sport Coupe, Rolls-Royce Phantom, Ujn Ferrari 599 GTO, Lamborghini Aventador LP700 -4, Aston Martin DB9, McLaren MP4 12C и Bentley Continental GTC Speed.

В 2009 году Роналду даже разбивал одну из своих машин, влетев в стену туннеля на Ferrari 599 GTB Fiorano. Машина была разбита в хлам, но сам игрок обошелся вообще без повреждений. Позже эту Ferrari в ее разбитом виде даже пытались продать на eBay за 50 тысяч евро. Уже в Мадриде Роналду из ностальгических чувств купил себе новую Ferrari 599 GTB Fiorano, хотя к моменту покупки ее уже даже сняли с производства.