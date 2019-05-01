Лига чемпионов. Полуфинал. «Барселона» — «Ливерпуль». LIVE!

Лига чемпионов. «Барселона» — «Ливерпуль». Текстовая трансляция

ОНЛАЙН

21:20. Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что до сих пор испытывает боль в связи с поражением в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18 в матче с мадридским «Реалом» (1:3). Напомним, египтянин получил травму в первой половине встречи.



«Было очень и очень плохо. Финал Лиги чемпионов — большая мечта для меня, города, болельщиков и для всех. Мы хотели выиграть Лигу чемпионов. С психологической точки зрения было очень тяжело, особенно когда меня заменили. Я пошёл в раздевалку и просто плакал. Чувствовал, что Лига чемпионов и чемпионат мира для меня закончились. Было невероятно тяжело в тот момент.



Думаю, до сих пор больно, потому что не выиграл. Чувствовал, что был близок к победе в Лиге чемпионов и не смог выиграть», — приводит слова Салаха Bleacher Report.

21:10. Составы.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Ракитич, Видаль, Коутиньо, Месси, Суарес.



«Ливерпуль»: Алисон, Матип, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Милнер, Фабиньо, Кейта, Вейналдум, Мане, Салах.

21:05. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посетит матч.



По информации источника, на игре наставник «горожан» будет присутствовать вместе с отцом — Валенти.



В последний раз матч на «Камп Ноу» 48-летний специалист посещал в марте 2015 года, когда ещё работал с «Баварией». Тогда его бывшая команда с минимальным счётом (1:0) обыграла нынешнюю.

21:00. Здравствуйте! Сегодня нас ждёт первая серия противостояния, в котором определится фаворит Лиги чемпионов. «Аякс» хорош, футбол непредсказуем, но главный претендент на победу выйдет в финал из этой пары.

Главная новость перед матчем — форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино скорее всего не поможет своей команде.



Сегодня нападающий красных прошёл медобследование, результаты которого оказались не утешительны для футболиста. Медицинский штаб клуба не дал бразильцу разрешения на участие в сегодняшней игре. Тем не менее не очень большая вероятность участия игрока в матче с «Барселоной» всё ещё остаётся. Он планировал провести дополнительную индивидуальную тренировку в среду днём, которая бы дала окончательный ответ относительно его готовности сыграть на «Камп Ноу».

Традиционный простой опрос. Вы за кого?

Про Коутиньо, который был в «Ливерпуле», а сейчас в «Барселоне».

Коутинью проваливал сезон в «Барселоне», но сейчас он ей необходим Помогли травмы конкурентов и собственная злость.

Для тех, кто любит сделать ставку.

«Барселона» — «Ливерпуль». Прогноз: букмекеры недооценивают команду Клоппа «Ливерпуль» ни разу не проигрывал на «Камп Ноу», где гостил четырежды.

Кое-что по вчерашнему матчу.

«Аякс» не устаёт изумлять. Теперь он переиграл «Тоттенхэм»! Команда Эрика тен Хага сделала большой шаг к финалу Лиги чемпионов, где «Аякс» не ждал ни один человек в мире.

За сколько «Аякс» собрал эту команду? Всего за 86 млн евро! В такую сумму обошлись трансферы 20 игроков основы. Шесть из них вообще пришли из великолепной академии амстердамского клуба.