Месси двумя ударами убрал с дороги «Ливерпуль». Верните ему «Золотой мяч»!

Составы

Единственный занимательный факт из состава «Барселоны»: Артуро Видаль в центре поля вместо Артура Рамоса. Видимо, это решение было связано с единоборствами и игрой в воздухе. Вряд ли стоило ждать, что главный тренер Эрнесто Вальверде посадит на скамейку экс-хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо ради выхода в основе Усмана Дембеле. Менеджер красных Юрген Клопп оставил в запасе Деяна Ловрена, Трента Александра-Арнольда и Джордана Хендерсона. Похоже, немец держит в уме весь тяжёлый недельный график: два матча с каталонцами и встреча с «Ньюкаслом» в АПЛ за семь дней. В заявку попал и Роберто Фирмино, который, казалось, точно посмотрит футбол с трибун «Камп Ноу» из-за травмы.

Коутинью проваливал сезон в «Барселоне», но сейчас он ей необходим Помогли травмы конкурентов и собственная злость.

Два «пенальти» и травма

Первый тайм – равный футбол. Это видно даже по статистике: владение мячом – 52% на 48%, удары по воротам – 5:6 (в створ – 2:0). Самые запоминающиеся эпизоды при нулевом счёте связаны, прежде всего, со спорными ситуациями в обеих штрафных. Садио Мане упал в борьбе с Жераром Пике, которого просто замучил своей активностью, а Жоэл Матип коснулся мяча рукой, стремясь остановить Лео Месси. Пожалуй, главный судья и его VAR-ассистенты приняли верные решения, не назначив пенальти. Хотя момент с Матипом более сложный для оценки.

Кроме того, как и в первом полуфинале накануне, не обошлось без вынужденной замены ещё до перерыва. К счастью, не такой ужасной. Однако Набиль Кейта получил повреждение после подката Ивана Ракитича.

Суарес забивает «Ливерпулю»

Если бы не гол Луиса Суареса своей бывшей команде, то вообще можно было бы утверждать, что игрой управляет «Ливерпуль». Месси закрыли, насколько это возможно – аргентинец отметился лишь одним заблокированным ударом. Если требовалось, Фабиньо и Джеймс Милнер встречали Лео очень жёстко. Кстати, Фабиньо вообще здорово исполнял свою роль, в частности, выжимая Серхио Бускетса из центра поля ниже к защитникам. Однако индивидуальное мастерство игроков «Барселоны» всё равно перевесило. Прекрасный длинный перевод от Видаля, тонкий пас от Жорди Альбы (о нём при обороне постоянно «забывал» Мо Салах) и крутое открывание от Суареса. Вирджил ван Дейк, возможно, лучший защитник мира, но тут он должен был подстраховать Матипа. Именно на голландца посмотрели партнёры, когда «Ливерпуль» пропустил.

Два сейва тер Штегена

Наверное, никто не будет спорить с тем, что начало второго тайма осталось за «Ливерпулем». За четверть часа англичане создали два-три голевых момента, забрав мяч и прижав «Барселону» к её штрафной. Команда Клоппа сравняла бы счёт, если бы не другой великолепный немец – Марк-Андре тер Штеген. Кажется, этот голкипер прогрессирует с каждым матчем, с каждым ударом по воротам. Тер Штеген совершил два отличных сейва и однажды поймал не самый простой мяч. Первый шанс «Ливерпуль» соорудил при помощи Жоржиньо Вейналдума. В целом же по игре чувствовалось, что голландцу недостаёт навыков центрфорварда, чтобы по-настоящему заменить Фирмино на этой позиции.

Месси решает!

«Барселона» постепенно отодвинула прессингом от своих ворот, в этом помогла в том числе замена Коутиньо. Бразилец, пусть и не забил своей бывшей команде в отличие от Суареса, полезно отработал на команду. Ещё полезнее сыграл Видаль, переместившийся справа налево. Но, в конце концов, сделал разницу, не кто-то из них, а гениальный Месси.

Игроки «Ливерпуля» выжали себя до последний капли, но что сделаешь, когда Лео находится в идеальной физической и психологической форме? Аргентинец забил два гола своими первыми двумя ударами в створ ворот гостей. В эпизоде с голом на 75-й минуте «Барселоне», конечно, повезло, с рикошетами после двух подкатов и от перекладины. Месси прочитал эпизод. Зато штрафной на 82-й минуте – футбольное чудо. Для Лео – обыкновенное чудо.

Победа со счётом 3:0 – почти гарантия места в финале. Хотя «Ливерпуль» играл очень прилично и не заслужил крупного поражения. Нужно было забивать на последних минутах, а Салах пробил в штангу.