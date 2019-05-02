Как соцсети отреагировали на очередное чудо великого аргентинца.

Клопп улыбнулся, увидев гол Месси. А у Линекера был просто дикий восторг! Видео

Разгрома «Ливерпуля» на «Камп Ноу» никто не ждал. Благодаря дублю Лионеля Месси «Барселоне» победила со счётом 3:0, который почти на сто процентов выведет каталонцев в финал. Разумеется, болельщики, статистики и специалисты обсуждают в «Твиттере», прежде всего, аргентинца.

Месси двумя ударами убрал с дороги «Ливерпуль». Верните ему «Золотой мяч»! Очередной гениальный штрафной от Лео.

Вот как смотрелся невероятный штрафной удар в исполнении Месси с трибун:

Оказывается, Лео забил свой 600-й гол за «Барселону».

Статистика Месси по голам в нынешнем сезоне тоже потрясает. Особенно со штрафных.

Кстати, Лео – лучший бомбардир сезона в матчах с английскими топами.

Месси – козёл. В хорошем смысле. Теперь все знают, что значит аббревиатура GOAT. Он величайший на все времена, уверены поклонники аргентинца.

И, помимо того, Месси – котик. В момент исполнения штрафного он такой же гибкий, быстрый и красивый:

Оказывается, Рио Фердинанд и Гари Линекер ещё не всё видели в футболе.

Даже Юрген Клопп улыбнулся, увидев чудо – штрафной от волшебника Лео!

«Ты знаешь, что делать?» – спросил тренер Эрнесто Вальверде, выпуская на замену Карлоса Аленью. «Нет», – ответил игрок. Вальверде: «Я тоже. Скажи Месси, что я передал ему привет».

«Не сегодня, “Ливерпуль”» – сказал сам аргентинец.

Ещё одна птичка в клетке гениального охотника:

На кого похож лучший защитник мира Вирджил ван Дейк, когда Месси начинает ускоряться к воротам его команды?

Говорят, Жерар Пике настолько верил в Месси, что прямо посреди игры отправился на трибуны, чтобы посмотреть на маэстро с лучшего места!

Однако нашёлся и повод для критики Месси. За такие кувырки Неймара и Мо Салаха просто уничтожили бы, а Лео никто не трогает. Может, у аргентинца с бразильцем челлендж?

Когда забивает Месси, вспоминают Криштиану Роналду. И наоборот:

Болельщикам «Ливерпуля» не понравилось, что Луис Суарес праздновал гол в ворота своей бывшей команды:

Кто-то в «Твиттере» подглядел, как Клопп общается после матча с Ван Дейком.