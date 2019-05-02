Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо Брянск» — «Торпедо». 4 мая. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Влашич, Фернандеш и ещё 5 топ-легионеров, которые могут покинуть РПЛ

Топ-7 легионеров РПЛ с истекающими контрактами
Олег Лысенко
Фото: РИА Новости
Мы их теряем. Топ-7 легионеров РПЛ с истекающими контрактами
Через месяц они покинут Россию. Некоторые – насовсем.
Футбол / РПЛ

Уже ближайшим летом чемпионат России лишится очередной партии квалифицированных легионеров. Кто-то наигрался в РПЛ и хочет сменить обстановку, кто-то перестал соответствовать предъявляемым требованиям по возрасту. Всех этих людей объединяет одно: каждый из них оставил след в нашем футболе и будет с благодарностью вспоминаться болельщиками.

Шарль Каборе («Краснодар»)

Шесть лет отработал в России опорник из Буркина-Фасо, поиграл в обоих клубах Краснодара, снискав репутацию одного из лучших мастеров своего профиля в РПЛ. Зимой клуб Сергея Галицкого не пустил Каборе в «Бешикташ», но и долгосрочных планов с ним, похоже, больше не связывает. Предложение продлить контракт на ухудшенных условиях можно расценивать как ненавязчивый намёк на скорое расставание. Разумеется, Шарль его не принял и уже через пару месяцев выйдет на рынок свободных агентов. Там такой «товар» долго не залежится. «Краснодар» тоже понять можно: при нынешних объёмах «производства» собственных воспитанников доля легионеров в клубе, видимо, будет планомерно снижаться.

Никола Влашич (ЦСКА)

Руководство ЦСКА изначально не питало иллюзий относительно сроков сотрудничества с хорватским хавбеком. Даже годичную аренду столь классного мастера на выгодных для красно-синих условиях следует расценивать как большую удачу: приглашение Николы в полной мере себя оправдало, а заработанные «армейцами» призовые в Лиге чемпионов с лихвой окупили расходы на содержание Влашича. Очевидно, что продление российской командировки хорвата не входит в планы «Эвертона», а его актуальную рыночную стоимость (€ 18 млн) сегодня в состоянии потянуть всего два-три клуба РПЛ. ЦСКА в их число не входит. Слухи о «Зените» звучат довольно правдоподобно.

4 кандидата для ЦСКА на замену Влашичу
Мы поискали похожих на Николу игроков во многих чемпионатах. Вариантов немного.

Маурисио Перейра («Краснодар»)

Согласно популярной легенде, владелец «Краснодара» лично заприметил уругвайского полузащитника, просматривая игру аргентинского «Лануса» в тренажёрном зале. Перейра ожидания российского босса в полной мере оправдал и продолжает оправдывать, но заранее честно предупредил: этот сезон – финальный для него в России вне зависимости от занятого командой места. Маурисио отдал «быкам» шесть с половиной лет жизни и теперь хочет вернуться в более привычную языковую и культурную среду. В идеале – в Испанию.

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

С прежним руководителем «Локомотива» Фернандеш понимания в контрактном вопросе не нашёл. Найдёт ли с новым – тоже вопрос. Очевидно, что на существенное снижение зарплаты Ману не пойдёт, а оставить её размер на прежнем уровне не улыбается клубу. По среднему возрасту основной обоймы (28,7 года) «Локо» уступает в лиге лишь «Енисею» и «Оренбургу» и любой ценой удерживать 33-летнего игрока вряд ли станет. Возможно, окончательное решение клуба по Фернандешу и ещё ряду возрастных исполнителей будет прямо зависеть от итогов сезона. Бонусы за Лигу чемпионов – серьёзное подспорье для бюджета.

В прошлом сезоне Фернандеш принёс «Локомотиву» чемпионство. В этом – отобрал
Португалец вышел на матч с ЦСКА и вновь сыграл только на себя.

Милад Мохаммади («Ахмат»)

Грозненский менеджмент прилично заработал зимой на продаже в «Спортинг» Идриссы Думбия, а мог выручить ещё больше – если бы толки об интересе «Ньюкасла» к Мохаммади трансформировались в реальное предложение. Теперь «Ахмат» с высокой степенью вероятности лишится иранца без компенсации. За три года в РПЛ Мохаммади подорожал более чем в 6,5 раз (с 600 тысяч до 4 миллионов) и без особого труда устроится в более рейтинговую лигу свободным агентом.

Бранислав Иванович («Зенит»)

Если «Зенит» до сих пор не пролонгировал соглашение с Ивановичем, значит, не вполне уверен в его перспективах. Либо сам игрок ещё раздумывает о собственном будущем. Квалификация, класс сербского защитника никем не повергается сомнению – смущает только возраст, по меркам футбола «предпенсионный». Если в российской лиге Бранислав и в 35 держит марку, то в европейской далеко не всегда поспевал за развитием событий. Хотя как лидер раздевалки, взрослый дядька, способный помочь молодым советом и примером, Иванович «Зениту» ещё, наверное, пригодится.

Тимофей Калачёв («Ростов»)

Калачёв – настоящий образец спортивного долголетия. 38 накануне стукнуло, а он по-прежнему в обойме. Вот только на поле белорусского бойца не видели с прошлого года. Неспроста Тимофей ещё зимой заговорил о завершении карьеры – стимулов продолжать издевательства над немолодым и измученным травмами организмом у него, по-видимому, больше не осталось. Истекающий контракт с «Ростовом», похоже, последний в игровой практике Калачёва. Но добрая память людей ему в столице юга обеспечена: за 11 лет в клубе Тимофей стал для них родным.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент