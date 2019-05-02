Мы их теряем. Топ-7 легионеров РПЛ с истекающими контрактами

Уже ближайшим летом чемпионат России лишится очередной партии квалифицированных легионеров. Кто-то наигрался в РПЛ и хочет сменить обстановку, кто-то перестал соответствовать предъявляемым требованиям по возрасту. Всех этих людей объединяет одно: каждый из них оставил след в нашем футболе и будет с благодарностью вспоминаться болельщиками.

Шесть лет отработал в России опорник из Буркина-Фасо, поиграл в обоих клубах Краснодара, снискав репутацию одного из лучших мастеров своего профиля в РПЛ. Зимой клуб Сергея Галицкого не пустил Каборе в «Бешикташ», но и долгосрочных планов с ним, похоже, больше не связывает. Предложение продлить контракт на ухудшенных условиях можно расценивать как ненавязчивый намёк на скорое расставание. Разумеется, Шарль его не принял и уже через пару месяцев выйдет на рынок свободных агентов. Там такой «товар» долго не залежится. «Краснодар» тоже понять можно: при нынешних объёмах «производства» собственных воспитанников доля легионеров в клубе, видимо, будет планомерно снижаться.

Руководство ЦСКА изначально не питало иллюзий относительно сроков сотрудничества с хорватским хавбеком. Даже годичную аренду столь классного мастера на выгодных для красно-синих условиях следует расценивать как большую удачу: приглашение Николы в полной мере себя оправдало, а заработанные «армейцами» призовые в Лиге чемпионов с лихвой окупили расходы на содержание Влашича. Очевидно, что продление российской командировки хорвата не входит в планы «Эвертона», а его актуальную рыночную стоимость (€ 18 млн) сегодня в состоянии потянуть всего два-три клуба РПЛ. ЦСКА в их число не входит. Слухи о «Зените» звучат довольно правдоподобно.

4 кандидата для ЦСКА на замену Влашичу Мы поискали похожих на Николу игроков во многих чемпионатах. Вариантов немного.

Согласно популярной легенде, владелец «Краснодара» лично заприметил уругвайского полузащитника, просматривая игру аргентинского «Лануса» в тренажёрном зале. Перейра ожидания российского босса в полной мере оправдал и продолжает оправдывать, но заранее честно предупредил: этот сезон – финальный для него в России вне зависимости от занятого командой места. Маурисио отдал «быкам» шесть с половиной лет жизни и теперь хочет вернуться в более привычную языковую и культурную среду. В идеале – в Испанию.

С прежним руководителем «Локомотива» Фернандеш понимания в контрактном вопросе не нашёл. Найдёт ли с новым – тоже вопрос. Очевидно, что на существенное снижение зарплаты Ману не пойдёт, а оставить её размер на прежнем уровне не улыбается клубу. По среднему возрасту основной обоймы (28,7 года) «Локо» уступает в лиге лишь «Енисею» и «Оренбургу» и любой ценой удерживать 33-летнего игрока вряд ли станет. Возможно, окончательное решение клуба по Фернандешу и ещё ряду возрастных исполнителей будет прямо зависеть от итогов сезона. Бонусы за Лигу чемпионов – серьёзное подспорье для бюджета.

В прошлом сезоне Фернандеш принёс «Локомотиву» чемпионство. В этом – отобрал Португалец вышел на матч с ЦСКА и вновь сыграл только на себя.

Грозненский менеджмент прилично заработал зимой на продаже в «Спортинг» Идриссы Думбия, а мог выручить ещё больше – если бы толки об интересе «Ньюкасла» к Мохаммади трансформировались в реальное предложение. Теперь «Ахмат» с высокой степенью вероятности лишится иранца без компенсации. За три года в РПЛ Мохаммади подорожал более чем в 6,5 раз (с 600 тысяч до 4 миллионов) и без особого труда устроится в более рейтинговую лигу свободным агентом.

Если «Зенит» до сих пор не пролонгировал соглашение с Ивановичем, значит, не вполне уверен в его перспективах. Либо сам игрок ещё раздумывает о собственном будущем. Квалификация, класс сербского защитника никем не повергается сомнению – смущает только возраст, по меркам футбола «предпенсионный». Если в российской лиге Бранислав и в 35 держит марку, то в европейской далеко не всегда поспевал за развитием событий. Хотя как лидер раздевалки, взрослый дядька, способный помочь молодым советом и примером, Иванович «Зениту» ещё, наверное, пригодится.

Калачёв – настоящий образец спортивного долголетия. 38 накануне стукнуло, а он по-прежнему в обойме. Вот только на поле белорусского бойца не видели с прошлого года. Неспроста Тимофей ещё зимой заговорил о завершении карьеры – стимулов продолжать издевательства над немолодым и измученным травмами организмом у него, по-видимому, больше не осталось. Истекающий контракт с «Ростовом», похоже, последний в игровой практике Калачёва. Но добрая память людей ему в столице юга обеспечена: за 11 лет в клубе Тимофей стал для них родным.