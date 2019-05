Как правильно восхищаться Месси

Фото: VI Images via Getty Images

В первых полуфиналах Лиги Чемпионов играло множество футболистов. Но если посмотреть, что про эти матчи пишут в соцсетях, может показаться, что на поле вышел всего один человек. Да, Месси –– снова герой недели. Болельщики из онлайн-школы английского Skyeng читают англоязычный Twitter и делятся лучшими оборотами.

While you can – пока можешь

“Наслаждайся им, пока можешь”



По футбольным меркам Месси не так уж юн. Этим летом аргентинскому бомбардиру исполняется 32 года. Но бросать карьеру он пока не собирается, так что у нас полно времени, чтобы восхищаться его игрой. Выдыхаем.

“Лионель Месси – игрок с другой футбольной планеты. Это точно”

To ban – запретить

“Месси нужно запретить играть в футбол. Он не человек. Что за гол!”



Даже недоброжелатели Месси согласны, что он не иначе как инопланетянин или супергерой. Сверхспособности – достаточный повод для дисквалификации.

To touch – трогать, касаться

“Фанаты “Ливерпуля” каждый раз, когда Месси касается мяча”



“Барса” отлично отметила Первомай, разгромив “Ливерпуль” со счётом 3:0. И угадайте, кто забил два гола из трёх? (Ладно, Суарес тоже молодец). Но штрафной удар в самом конце матча иначе как чудом и назвать нельзя. Месси просто обманул законы физики. У “Ливерпуля” не было шансов.

Out of this world – невероятно хороший

“Такого, как Месси, свет не видывал. Кто-то не согласен?”



Идиома Out of this world идеально подходит для описания игры Месси. Она означает что-то невероятно хорошее, невиданное и неслыханное.

Crucial – решающий

“Только Месси может забить свой 600-й гол с удивительного штрафного удара в решающем матче Лиги Чемпионов”



Эпохальный матч “Барселоны” с “Ливерпулем” стал эпохальным и для самого Месси лично. Месси забил свой 600-й гол за “Барсу”! Кстати, свой первый гол он забил ровно 14 лет назад – 1 мая 2005 года.

Alive – живой

“Ну, я могу сказать своим внукам, что жил, когда Месси играл в футбол. Блестяще”



Некоторые даже думают, что начало XXI века войдёт в историю как “эпоха Месси”. Проверим через 40 лет, но, вообще-то, так оно и есть.