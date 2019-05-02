Как правильно восхищаться Месси

В первых полуфиналах Лиги Чемпионов играло множество футболистов. Но если посмотреть, что про эти матчи пишут в соцсетях, может показаться, что на поле вышел всего один человек. Да, Месси –– снова герой недели. Болельщики из онлайн-школы английского Skyeng читают англоязычный Twitter и делятся лучшими оборотами.
While you can – пока можешь
“Наслаждайся им, пока можешь”
По футбольным меркам Месси не так уж юн. Этим летом аргентинскому бомбардиру исполняется 32 года. Но бросать карьеру он пока не собирается, так что у нас полно времени, чтобы восхищаться его игрой. Выдыхаем.
“Лионель Месси – игрок с другой футбольной планеты. Это точно”
To ban – запретить
“Месси нужно запретить играть в футбол. Он не человек. Что за гол!”
Даже недоброжелатели Месси согласны, что он не иначе как инопланетянин или супергерой. Сверхспособности – достаточный повод для дисквалификации.
To touch – трогать, касаться
“Фанаты “Ливерпуля” каждый раз, когда Месси касается мяча”
“Барса” отлично отметила Первомай, разгромив “Ливерпуль” со счётом 3:0. И угадайте, кто забил два гола из трёх? (Ладно, Суарес тоже молодец). Но штрафной удар в самом конце матча иначе как чудом и назвать нельзя. Месси просто обманул законы физики. У “Ливерпуля” не было шансов.
Out of this world – невероятно хороший
“Такого, как Месси, свет не видывал. Кто-то не согласен?”
Идиома Out of this world идеально подходит для описания игры Месси. Она означает что-то невероятно хорошее, невиданное и неслыханное.
Crucial – решающий
“Только Месси может забить свой 600-й гол с удивительного штрафного удара в решающем матче Лиги Чемпионов”
Эпохальный матч “Барселоны” с “Ливерпулем” стал эпохальным и для самого Месси лично. Месси забил свой 600-й гол за “Барсу”! Кстати, свой первый гол он забил ровно 14 лет назад – 1 мая 2005 года.
Alive – живой
“Ну, я могу сказать своим внукам, что жил, когда Месси играл в футбол. Блестяще”
Некоторые даже думают, что начало XXI века войдёт в историю как “эпоха Месси”. Проверим через 40 лет, но, вообще-то, так оно и есть.