«Пусть „Локо“ победит, чтобы „Зенит“ не стал чемпионом у телевизора». Прогнозы

В прошлом туре нашего конкурса две команды показали хороший результат, но вот третья, к сожалению, провалилась.
Павел Прохоров из Москвы угадал только три исхода: «Локомотив» – «Енисей», «Зенит» – «Крылья Советов» и «Краснодар» – ЦСКА.
И наша таблица худших результатов обновилась впервые в этом году.
Евгений Савельев (Нижний Новгород) — 1 (17-й тур)
Валерий Масалитин — 1 (12-й тур)
Максим Мелихов (Красноярск) — 2 (13-й тур)
Григорий Телингатер — 2 (4-й тур)
Андрей Такоев (Владикавказ) — 3 (15-й тур)
Ринат Билялетдинов — 3 (9-й тур)
Ярослав Карпухин (Ярославль) — 3 (4-й тур)
Пётр Портянский (Тула) — 3 (7-й тур)
Игорь Гамула угадал счёт матча «Спартак» – «Рубин», разницу в играх «Динамо» – «Ахмат» и «Зенит» – «Крылья Советов», а также исход встреч «Локомотив» – «Енисей» и «Краснодар» – ЦСКА. Итог — 13 очков.
Даниил Бороздин угадал разницу в матчах «Динамо» — «Ахмат», «Зенит» — «Крылья Советов» и «Оренбург» — «Арсенал», а также исходы игр «Локомотив» — «Енисей» и «Краснодар» — ЦСКА. Это 11 баллов.
Таблица после 26-го тура
Специалисты – 265 очков
Журналисты – 245
Читатели – 221
Прогноз специалистов
Дмитрий Градиленко, известный в прошлом футболист:
«Енисей» — «Анжи» — 0:0
В этом матче будет ничья. Почему? Команда Адиева просто не даст себя обыграть. Да, «Енисей» обыграл «Оренбург» — молодцы, но тут три очка они не возьмут.
«Рубин» — «Оренбург» — 0:0
В этом матче тоже будет ничейный результат. Наверное, на эмоциях после ничьи «Спартака», где «Рубин» отдал много сил, эмоций для победы над «Оренбургом» им не хватит. Всё-таки гости – не слабая команда. «Рубин» давно не побеждал? Ничего, их прорвёт в следующем сезоне.
«Урал» — «Спартак» — 1:1
Учитывая всё, что происходит вокруг «Спартака», красно-белые в этой игре не выиграют. Происходящее им не на руку. Здесь тоже будет ничья. Тур вообще будет ничейным, все разойдутся дружелюбно.
«Ахмат» — «Зенит» — 0:2
«Зенит» поставит точку в этом сезоне, победит и станет чемпионом. Все, кому надо выигрывать, в этом туре победят.
«Арсенал» — «Локомотив» — 1:2
Будет тяжёлая игра. «Арсенал» забьёт первым, но в итоге дважды пропустит и проиграет.
«Крылья Советов» — «Уфа» — 1:1
Фаворитом, конечно, будут «Крылья», потому что они играют дома. Но Евсеев вдохнул в «Уфу» новую жизнь, они стали набирать очки, поэтому для «Уфы» в этом матче ничья – положительный результат, они его добудут.
ЦСКА – «Динамо» — 1:1
Конечно, я болею тут за обе команды, поэтому и тут будет ничья. Команды обменяются голами. ЦСКА уже лишился надежд на Лигу чемпионов. «Динамо» они обыграть не смогут, сломать оборону команды Дмитрия Хохлова будет очень сложно.
«Ростов» — «Краснодар» — 2:2
Здесь будут голы, но всё закончится ничьёй. «Ростов» любит играть от обороны и выбегать в контратаки, но «Краснодару» победа нужнее. Предположим, обе команды решат сыграть от обороны, но философия гостей заставит их атаковать. Они раскроются, получат контратаку, будет 1:1, а после «Ростов» снова поймает гостей на контратаке. Но в итоге «Краснодар» отыграется и всё закончится миром.
Прогноз читателей
Дмитрий Карпов (Тюмень):
«Енисей» — «Анжи» — 0:2
Махачкалинцы — нынешние спартанцы. Не триста, но характер ничуть не хуже. Рвутся, бьются, трещат по швам, но уходят красиво. Побед им побольше. А там, глядишь, и спасутся. Впрочем, в наших ли реалиях… «Енисей» почему-то не жалко.
«Рубин» — «Оренбург» — 2:3
Тут вообще сложно предсказать. Казанцы разочаровали, оренбуржцы очаровали. Пусть гостям и подфартит.
«Урал» — «Спартак» — 2:1
В первый раз я ставлю против любимой команды, но не вижу в игре красно-белых никакого просвета. Если выиграют, буду рад. Если проиграют, ну… хотя бы заработаю баллы на прогнозе. Что делать с ничьёй, я не придумал.
«Ахмат» — «Зенит» — 1:3
Ничего не помешает гостям забрать заветные три очка. Как ничто не помешает взять чемпионство в этом году.
«Арсенал» — «Локомотив» — 1:1
«Паровозы» молодцы, очень радуют, но и туляки не промах. Думаю, серебряные медали останутся за «Локо», но в этом матче очки гости потеряют. Заслуженно и по игре.
«Крылья Советов» — «Уфа» — 2:1
Не знаю… Прям матч тура, наверное. Не знаю, с каким счётом, но история «крылышек» симпатичнее уфимцев. Если оставлять кого в ПЛ, то Самару. Да будет так.
ЦСКА — «Динамо» — 1:1
С конармией (Бабель ни при чём) гости будут кусаться. Да и вообще хорошо бы «армейцам» очки терять да побольше, слишком уж они красивы с несоответствующим результатам составом. Просто зависть, ничего более. Да и гостям хватит по низам шариться, пора брать себя в руки. Но на победу не наиграют.
«Ростов» — «Краснодар» — 1:3
Кажется, у ростовчан по-прежнему какой-то тремор. Гости ж напротив рвутся в Лигу чемпионов. Когда, если не сейчас? Вперёд, «быки».
Прогноз журналистов
Максим Пахомов, корреспондент «Чемпионата»:
«Енисей» — «Анжи» — 2:2
В этом матче командам терять уже нечего – оба клуба уже распрощались с надеждами на сохранении прописки в РПЛ. На прощание можно подарить болельщикам концерт, так что жду результативного матча. Но победителя не будет – потому что в выигрышном положении здесь обе команды – в следующем сезоне они будут выступать в лучшей лиге мира!
«Рубин» — «Оренбург» — 2:1
«Рубин» наконец-то победит. Ничьи в Казани уже всем надоели, так что Полоз соберётся и начнёт реализовывать все свои моменты. У «Оренбурга» же турнирных цель на сезон после поражения лишь одна – просто его доиграть. Мотивации у молодой бригады Бердыева будет больше, отсюда и вывод – хозяева возьмут три очка.
«Урал» — «Спартак» — 2:1
Выезд в Екатеринбург для «Спартака» — один из самых сложных. Хотя сейчас так можно сказать про каждую выездную игру красно-белых. Но «Урал», всё-таки, стоит особняком. В прошлом году с поражения в Екатеринбурге началось падение Массимо Карреры, тот матч стал первым в серии неудам спартаковцев. В этом сезоне команда Парфёнова уже тоже обыгрывался «Спартак», только в кубке, лишив нынешнего тренера красно-белых шансов на выполнение одной из трёх задач, стоящих перед клубом на сезон. В субботу история повторится – «Урал» возьмёт три очка у разобранного «Спартака», которому сейчас не хватает и эмоций, и здоровых защитников.
«Ахмат» — «Зенит» — 1:4
«Зенит» мчится к чемпионству, и уж точно не «Ахмату» его останавливать. Ставлю на хет-трик Дзюбы и гол Ракицкого со штрафного. Питерцы уедут на чемпионский матч с ЦСКА в хорошем настроении. «Ахмату» же никому ничего доказывать не надо – с нового сезона там будет новый тренер и история начнётся заново. А на этот сезон Рахимов свою задачу уже выполнил.
«Арсенал» — «Локомотив» — 0:1
Ставлю на гостей только ради того, чтобы «Зенит» не стал чемпионом, сидя у телевизора. При этом хозяева пропустят только один раз, их оборона в этом году – одна из лучших в РПЛ. А вот в атаке у туляков ничего не получится, так что «Локо» отложит чемпионство «Зенита» ещё на неделю.
«Крылья Советов» — «Уфа» — 2:0
Интереснейший матч команд, которые из-за всех сил стараются избежать стыковых матчей. Спойлер: не получится. Но «Крылья» дома победят достаточно уверенно, тут и состав помощнее, и стены помогают. «Уфа», конечно, расправилась над «Уралом», но на второй подвиг сил у них не хватит – пусть поберегут их до стыковых матчей.
ЦСКА – «Динамо» — 2:2
Если уж лишаться надежд на место в Лиге чемпионов, то до конца. Жду весёлого матча, но победы никто не дождётся. «Динамо» и так растеряло слишком много очков, а на матчи с топ-соперниками они собираться умеют, так что исключения здесь не будет. ЦСКА же будет жечь в следующем сезоне – в этом после обидного поражения в «Краснодаре» им не хватит эмоций и сил.
«Ростов» — «Краснодар» — 1:2
Гости выиграют и подтвердят свои амбиции на Лигу чемпионов. В «Ростов» я не верю, потому что, простите, не верю в Карпина-тренера. Да, «Ростов» взял много очков в матчах с командами выше класса, но здесь – не получится. Хозяева опять припаркуют автобус, троллейбус и трамвай у своих ворот, несколько раз удачно выбегут в контратаку, но в итоге всё равно проиграют.