«Пусть „Локо“ победит, чтобы „Зенит“ не стал чемпионом у телевизора». Прогнозы

В прошлом туре нашего конкурса две команды показали хороший результат, но вот третья, к сожалению, провалилась.

Павел Прохоров из Москвы угадал только три исхода: «Локомотив» – «Енисей», «Зенит» – «Крылья Советов» и «Краснодар» – ЦСКА.

И наша таблица худших результатов обновилась впервые в этом году.

Худшие результаты



Евгений Савельев (Нижний Новгород) — 1 (17-й тур)

Валерий Масалитин — 1 (12-й тур)

Максим Мелихов (Красноярск) — 2 (13-й тур)

Григорий Телингатер — 2 (4-й тур)

Андрей Такоев (Владикавказ) — 3 (15-й тур)

Ринат Билялетдинов — 3 (9-й тур)

Ярослав Карпухин (Ярославль) — 3 (4-й тур)

Пётр Портянский (Тула) — 3 (7-й тур)

Игорь Гамула угадал счёт матча «Спартак» – «Рубин», разницу в играх «Динамо» – «Ахмат» и «Зенит» – «Крылья Советов», а также исход встреч «Локомотив» – «Енисей» и «Краснодар» – ЦСКА. Итог — 13 очков.



Даниил Бороздин угадал разницу в матчах «Динамо» — «Ахмат», «Зенит» — «Крылья Советов» и «Оренбург» — «Арсенал», а также исходы игр «Локомотив» — «Енисей» и «Краснодар» — ЦСКА. Это 11 баллов.

Таблица после 26-го тура

Специалисты – 265 очков

Журналисты – 245

Читатели – 221

Мы их теряем. Топ-7 легионеров РПЛ с истекающими контрактами Через месяц они покинут Россию. Некоторые – насовсем.

Прогноз специалистов

Дмитрий Градиленко, известный в прошлом футболист:

«Енисей» — «Анжи» — 0:0

В этом матче будет ничья. Почему? Команда Адиева просто не даст себя обыграть. Да, «Енисей» обыграл «Оренбург» — молодцы, но тут три очка они не возьмут.



«Рубин» — «Оренбург» — 0:0

В этом матче тоже будет ничейный результат. Наверное, на эмоциях после ничьи «Спартака», где «Рубин» отдал много сил, эмоций для победы над «Оренбургом» им не хватит. Всё-таки гости – не слабая команда. «Рубин» давно не побеждал? Ничего, их прорвёт в следующем сезоне.



«Урал» — «Спартак» — 1:1

Учитывая всё, что происходит вокруг «Спартака», красно-белые в этой игре не выиграют. Происходящее им не на руку. Здесь тоже будет ничья. Тур вообще будет ничейным, все разойдутся дружелюбно.



«Ахмат» — «Зенит» — 0:2

«Зенит» поставит точку в этом сезоне, победит и станет чемпионом. Все, кому надо выигрывать, в этом туре победят.



«Арсенал» — «Локомотив» — 1:2

Будет тяжёлая игра. «Арсенал» забьёт первым, но в итоге дважды пропустит и проиграет.

«Крылья Советов» — «Уфа» — 1:1

Фаворитом, конечно, будут «Крылья», потому что они играют дома. Но Евсеев вдохнул в «Уфу» новую жизнь, они стали набирать очки, поэтому для «Уфы» в этом матче ничья – положительный результат, они его добудут.



ЦСКА – «Динамо» — 1:1

Конечно, я болею тут за обе команды, поэтому и тут будет ничья. Команды обменяются голами. ЦСКА уже лишился надежд на Лигу чемпионов. «Динамо» они обыграть не смогут, сломать оборону команды Дмитрия Хохлова будет очень сложно.

ЦСКА стал больше пропускать. Дело в атаке Гончаренко не ищет лёгких путей к успеху.

«Ростов» — «Краснодар» — 2:2

Здесь будут голы, но всё закончится ничьёй. «Ростов» любит играть от обороны и выбегать в контратаки, но «Краснодару» победа нужнее. Предположим, обе команды решат сыграть от обороны, но философия гостей заставит их атаковать. Они раскроются, получат контратаку, будет 1:1, а после «Ростов» снова поймает гостей на контратаке. Но в итоге «Краснодар» отыграется и всё закончится миром.

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Прогноз читателей

Дмитрий Карпов (Тюмень):

«Енисей» — «Анжи» — 0:2

Махачкалинцы — нынешние спартанцы. Не триста, но характер ничуть не хуже. Рвутся, бьются, трещат по швам, но уходят красиво. Побед им побольше. А там, глядишь, и спасутся. Впрочем, в наших ли реалиях… «Енисей» почему-то не жалко.



«Рубин» — «Оренбург» — 2:3

Тут вообще сложно предсказать. Казанцы разочаровали, оренбуржцы очаровали. Пусть гостям и подфартит.



«Урал» — «Спартак» — 2:1

В первый раз я ставлю против любимой команды, но не вижу в игре красно-белых никакого просвета. Если выиграют, буду рад. Если проиграют, ну… хотя бы заработаю баллы на прогнозе. Что делать с ничьёй, я не придумал.

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«Ахмат» — «Зенит» — 1:3

Ничего не помешает гостям забрать заветные три очка. Как ничто не помешает взять чемпионство в этом году.



«Арсенал» — «Локомотив» — 1:1

«Паровозы» молодцы, очень радуют, но и туляки не промах. Думаю, серебряные медали останутся за «Локо», но в этом матче очки гости потеряют. Заслуженно и по игре.



«Крылья Советов» — «Уфа» — 2:1

Не знаю… Прям матч тура, наверное. Не знаю, с каким счётом, но история «крылышек» симпатичнее уфимцев. Если оставлять кого в ПЛ, то Самару. Да будет так.



ЦСКА — «Динамо» — 1:1

С конармией (Бабель ни при чём) гости будут кусаться. Да и вообще хорошо бы «армейцам» очки терять да побольше, слишком уж они красивы с несоответствующим результатам составом. Просто зависть, ничего более. Да и гостям хватит по низам шариться, пора брать себя в руки. Но на победу не наиграют.



«Ростов» — «Краснодар» — 1:3

Кажется, у ростовчан по-прежнему какой-то тремор. Гости ж напротив рвутся в Лигу чемпионов. Когда, если не сейчас? Вперёд, «быки».

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Прогноз журналистов

Максим Пахомов, корреспондент «Чемпионата»:

«Енисей» — «Анжи» — 2:2

В этом матче командам терять уже нечего – оба клуба уже распрощались с надеждами на сохранении прописки в РПЛ. На прощание можно подарить болельщикам концерт, так что жду результативного матча. Но победителя не будет – потому что в выигрышном положении здесь обе команды – в следующем сезоне они будут выступать в лучшей лиге мира!



«Рубин» — «Оренбург» — 2:1

«Рубин» наконец-то победит. Ничьи в Казани уже всем надоели, так что Полоз соберётся и начнёт реализовывать все свои моменты. У «Оренбурга» же турнирных цель на сезон после поражения лишь одна – просто его доиграть. Мотивации у молодой бригады Бердыева будет больше, отсюда и вывод – хозяева возьмут три очка.



«Урал» — «Спартак» — 2:1

Выезд в Екатеринбург для «Спартака» — один из самых сложных. Хотя сейчас так можно сказать про каждую выездную игру красно-белых. Но «Урал», всё-таки, стоит особняком. В прошлом году с поражения в Екатеринбурге началось падение Массимо Карреры, тот матч стал первым в серии неудам спартаковцев. В этом сезоне команда Парфёнова уже тоже обыгрывался «Спартак», только в кубке, лишив нынешнего тренера красно-белых шансов на выполнение одной из трёх задач, стоящих перед клубом на сезон. В субботу история повторится – «Урал» возьмёт три очка у разобранного «Спартака», которому сейчас не хватает и эмоций, и здоровых защитников.



«Ахмат» — «Зенит» — 1:4

«Зенит» мчится к чемпионству, и уж точно не «Ахмату» его останавливать. Ставлю на хет-трик Дзюбы и гол Ракицкого со штрафного. Питерцы уедут на чемпионский матч с ЦСКА в хорошем настроении. «Ахмату» же никому ничего доказывать не надо – с нового сезона там будет новый тренер и история начнётся заново. А на этот сезон Рахимов свою задачу уже выполнил.

«Арсенал» — «Локомотив» — 0:1

Ставлю на гостей только ради того, чтобы «Зенит» не стал чемпионом, сидя у телевизора. При этом хозяева пропустят только один раз, их оборона в этом году – одна из лучших в РПЛ. А вот в атаке у туляков ничего не получится, так что «Локо» отложит чемпионство «Зенита» ещё на неделю.



«Крылья Советов» — «Уфа» — 2:0

Интереснейший матч команд, которые из-за всех сил стараются избежать стыковых матчей. Спойлер: не получится. Но «Крылья» дома победят достаточно уверенно, тут и состав помощнее, и стены помогают. «Уфа», конечно, расправилась над «Уралом», но на второй подвиг сил у них не хватит – пусть поберегут их до стыковых матчей.



ЦСКА – «Динамо» — 2:2

Если уж лишаться надежд на место в Лиге чемпионов, то до конца. Жду весёлого матча, но победы никто не дождётся. «Динамо» и так растеряло слишком много очков, а на матчи с топ-соперниками они собираться умеют, так что исключения здесь не будет. ЦСКА же будет жечь в следующем сезоне – в этом после обидного поражения в «Краснодаре» им не хватит эмоций и сил.



«Ростов» — «Краснодар» — 1:2

Гости выиграют и подтвердят свои амбиции на Лигу чемпионов. В «Ростов» я не верю, потому что, простите, не верю в Карпина-тренера. Да, «Ростов» взял много очков в матчах с командами выше класса, но здесь – не получится. Хозяева опять припаркуют автобус, троллейбус и трамвай у своих ворот, несколько раз удачно выбегут в контратаку, но в итоге всё равно проиграют.