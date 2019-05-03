Лука Йович готов к топ-клубу. Он забил отличный гол в ворота «Челси»!

«Арсенал» – «Валенсия»: дубль Ляказетта

«Валенсия» прилетела в Лондон на встречу со своим бывшим главным тренером Унаи Эмери без Дениса Черышева. Если вы забыли, атакующий полузащитник сборной России полторы недели назад получил травму правого колена и выбыл до конца сезона. Несмотря на это, валенсийский клуб планирует выкупить арендованного у «Вильярреала» Черышева.

Марселино Гарсия Тораль поставил против «Арсенала» пять защитников, думая, прежде всего, о надёжности обороны, но игра началась с быстрого гола гостей. Игроки «Валенсии» оказались более сконцентрированными в дебюте. Сперва хозяев простил Эсекьель Гарай, не попавший по пустым воротам с нескольких метров, а по истечении 10 минут испанцы всё-таки забили. Трое защитников клуба АПЛ проиграли воздух Муктару Дьякаби.

Впрочем, ранний успех сослужил недобрую службу представителю Примеры. «Арсенал» завёлся, включился на полную мощь, высоко прессинговал. Впечатляющую работу проделал Александр Ляказетт, полезно действовал открывавшийся в разных полуфлангах Месут Озил. Первая голевая атака «канониров» родилась в результате подбора Озила и проникающего паса Ляказетта на Пьера-Эмерика Обамеянга. Сам же француз и завершил этот стремительный контрвыпад. Во втором голевом эпизоде Ляказетт хитро переиграл в штрафной выдавшего очень слабый матч защитника Факундо Ронкалью.

Минимальный перевес тоже не особо устраивал «Арсенал» на «Эмирейтс». После перерыва команда Эмери продолжала мощно давить на соперника, «стопроцентный» шанс загубил автор дубля Ляказетт. «Валенсия» почти не вспоминала о чужой штрафной, играла на удержание. Очевидно, гости были бы больше довольны результатом, пусть и проиграли в Лондоне. Но на 90-й минуте Обамеянг всё-таки сделал счёт 3:1, реализовав навес Сеада Колашинаца. Теперь на «Месталье» от испанцев потребуется сыграть совсем в другой футбол, чтобы не потерять трофей и путёвку в Лиге чемпионов.

Черышев «сломался». Да, это случилось снова Денис сыграл лишь полчаса с «Бетисом».

«Айнтрахт» – «Челси»: Азар в запасе

«Челси» занимает четвёртое место в АПЛ, продолжая борьбу с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». По логике вещей Маурицио Сарри не должен делить турниры по степени важности, так как Лига Европы может подарить ему первый трофей в тренерской карьере и путёвку в ЛЧ. Он наверняка и не делит, тем не менее опять оставил Эдена Азара в запасе в первом выездном матче плей-офф турнира. Кроме того, существовали вопросы по паре центральных защитников «синих»:

«На тренировке мы пробовали Сесара Аспиликуэту на этой позиции на случай, если ему придется закрывать центр обороны, – признался Сарри. – Это нормальная ситуация, такое случается. Мы провели много матчей и ранее травмы нас избегали».

В результате Аспиликуэта сыграл справа, а пару центральных защитников составили Давид Луис и Андреас Кристенсен. В середине первого тайма Аспиликуэта не заблокировал кросс Филиппа Костича, а Давид Луис не помешал трансферной цели «Реала» Луки Йовичу открыть счёт ударом головой. Серб всё исполнил на высочайшем уровне, пробив аккуратно и элегантно.

До перерыва соперники нанесли по одному удару в створ – оба завершились голами! На 45-й минуте «Челси» забил ценный выездной гол. В этой атаке гости выиграли ключевой подбор, Рубен Лофтус-Чик выцарапал мяч в штрафной у своего оппонента, а Педро ловко обманул защитника и нанёс точный удар.

По истечении часа игры на поле появился Азар. Бельгиец не стал героем матча, однако в целом «Челси» был ближе к победе (удары 2:9, в створ – 0:4). Тот же Давид Луис попал в перекладину. Теперь всё решится в Лондоне. Высока вероятность, что нас ждёт английский финал.