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Видео, 1,05, «Барселона» — «Ливерпуль», Месси ударил Фабиньо перед голом

Месси ударил Фабиньо перед голом
Максим Ерёмин
Фото: twitter.com/afc_sean
Месси ударил Фабиньо перед голом «Ливерпулю». Фаны требуют его наказать
Случайно или нет?
Футбол / Лига чемпионов

Накануне весь мир обсуждал волшебный гол Лео Месси со штрафного в ворота «Ливерпуля». За всеобщим восторгом совсем затерялся момент, который ему предшествовал.

Как комментаторы разных стран реагировали на гол Месси «Ливерпулю»
От Испании до Узбекистана.

Месси в попытках добраться до мяча ударил Фабиньо по голове.

В британских таблоидах уже разжигают, а фанаты «Ливерпуля» успели завести петицию с требованием наказать форварда «Барсы» дисквалификацией.

Цифры пока крайне скромные — меньше четырёх тыс. человек. Да и в УЕФА на этот инцидент не обратили не особого внимания. Там вообще к петициям дышат ровно.

В ситуации с травмой Салаха в финале ЛЧ против Серхио Рамоса выступили около 200 тыс. человек. Результат знаете.

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