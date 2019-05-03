Случайно или нет?

Месси ударил Фабиньо перед голом «Ливерпулю». Фаны требуют его наказать

Накануне весь мир обсуждал волшебный гол Лео Месси со штрафного в ворота «Ливерпуля». За всеобщим восторгом совсем затерялся момент, который ему предшествовал.

Как комментаторы разных стран реагировали на гол Месси «Ливерпулю» От Испании до Узбекистана.

Месси в попытках добраться до мяча ударил Фабиньо по голове.

В британских таблоидах уже разжигают, а фанаты «Ливерпуля» успели завести петицию с требованием наказать форварда «Барсы» дисквалификацией.

Цифры пока крайне скромные — меньше четырёх тыс. человек. Да и в УЕФА на этот инцидент не обратили не особого внимания. Там вообще к петициям дышат ровно.

В ситуации с травмой Салаха в финале ЛЧ против Серхио Рамоса выступили около 200 тыс. человек. Результат знаете.

Принять участие в опросе мы можете, пройдя по этой ссылке.