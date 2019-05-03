«Раздражает и утомляет постоянно доказывать всем, что ты всё ещё хорош»

Криштиану Роналду запустил новый бизнес. Совместно с Insparya Group он открыл в Мадриде клинику по пересадке волос. У компании 10 аналогичных клиник по Португалии, но в расширение на столицу Испании они вкладываются вместе с футболистом. Испанская Marca сообщает, что лечение в клинике стоит от 4 до 7 тысяч евро. Роналду утверждает, что бизнес – его попытка помочь гражданам и экономике Испании. «Я хочу помочь испанцам в решении проблемы своей самооценки, чтобы они не стыдились себя. Я верю в успех этого проекта и в то, что он поможет испанской экономике».



В рамках продвижения нового проекта Криштиану согласился на интервью и фотосессию для журнала ICON, принадлежащего изданию El Pais. Отобрали главные цитаты из разговора с Криштиану.

О бизнесе

Думаю, выбрать бизнес проще, чем выбрать клуб. Пусть в клубе вы сталкиваетесь со множеством мелочей, о которых нужно много-много думать заранее, но бизнес в конечном итоге становится процессом, который вы просто не контролируете на 100%.



В выборе нового проекта для инвестиций, как и в выборе нового клуба, я доверяю одним и тем же людям: моей семье и близким. Хотя, конечно, мои дети пока не в том возрасте, чтобы давать советы. Даже Криштиану-младший, пусть и высказывает свое мнение, но все еще молод. Так что, конечно, у меня еще есть и команда, помогающая мне строить не только карьеру, но и бизнес.



Кто-то может обвинить меня в том, что я больше думаю о бизнесе, а не футболе. Но сегодня я решаю деловые вопросы, а уже завтра буду в спортзале, на тренировке и мыслями весь в предстоящем матче. И я не буду волноваться о бизнесе, потому что знаю, что у меня есть компетентные люди в команде. Знаете, не все игроки могут похвастаться наличием клиники по пересадке волос, сетью отелей и спортивных залов. Успех не валится с неба. Надо усердно работать.

Криштиану купил самую дорогую тачку на планете. Такой больше ни у кого нет Но ему не отдадут эту машину до 2021 года.

О новом проекте

Выпадение волос – реальная проблема, которая заставляет людей чувствовать себя хуже. Мне недавно сказали: «Постой, но у тебя же все в порядке с этим!». Да, но однажды я могу столкнуться с проблемами. Генетически никто в моей семье не был предрасположен к подобному, но в жизни все постоянно меняется. Стресс, плохое питание… И вообще, пора сделать шаг вперед в этом вопросе.

О давлении в футболе

Не буду отрицать, что иногда это раздражает и утомляет меня, потому что каждый год мне надо доказывать, что я очень хорош. Это сложно. А ведь доказывать приходится не только себе, не только публике. Но и близким. Моя семья, мама, мой сын: «Криш, ты должен победить завтра». С одной стороны это делает вас более решительным. Вы всегда тренируетесь по максимуму. Но приходит время, когда вы говорите: «Все, оставьте меня...».



С самого раннего возраста я испытывал давление. В Мадрид я переехал самым дорогим футболистом в истории. В Манчестере после получения «Золотого мяча» в 23 года, люди уже думали: «Смотри, он должен быть лучшим». Это давление со мной последние 10-12 лет.

О восприятии футбола

Я воспринимаю футбол как миссию: выйти, победить, дать результат. Были моменты, когда я шел на поле с одной мыслью: «Просто дайте мне мяч!». Честно: таких моментов у меня больше нет. Плюс дополнительное давление. Люди каждый год говорят: «Ну все, он закончился. Ему уже 33...34...35. Надо оставить это». И сразу хочется доказать людям, что они ошибаются.

Роналду называют G.O.A.T. Но это не то, о чём вы подумали Португальца не ругают, им восхищаются.

О том, что его считают роботом

Вряд ли все верят, что я робот. Но во мне видят человека, у которого просто не может быть проблем. Который не может грустить или переживать. Люди думают только о моих успехах и деньгах, а не проблемах. «Как можно быть грустным или разочарованным, когда у тебя есть миллионы?», – примерно так они думают. Важно понимать, что эти люди, они не думают, как вы. Они не проживали то, что проживали вы. И я понимаю это. Как и то, что постоянно есть те, кто готовы расстрелять меня в любой момент: если я смажу пенальти или провалю решающий матч. Это часть жизни, я должен быть готов к ней, ведь это много лет со мной.

Плюс мне хочется быть щитом для всей своей семьи, решая ее и свои проблемы. Но нелегко что-то скрывать, когда ты один из самых известных людей в мире. Кому-то нравится Криштиану, а кому-то – нет. Чем ты выше, тем больше людей хотят стянуть тебя вниз. Я всегда говорю, что не реагирую на профессиональную критику – это моя работа. Но есть еще моя личная жизнь: девушка, дети, мама, братья и друзья. И я не могу просто прийти домой и заплакать, если что-то произошло. Возникает проблема – я ее решаю. Нельзя разобраться только со смертью.

О Мадриде и проблемах с налогами в Испании

Я прожил в этом городе 9 лет, здесь родились мои дети. Это невозможно забыть. Мадрид дал мне многое, поэтому бизнес я хотел открыть именно здесь. Ко мне прекрасно относятся здесь, я хотел дать этим людям хотя бы немного рабочих мест. Да, здесь у меня случились проблемы с налоговым законодательством, потому что я публичный человек, жизнь которого всегда – открытая книга.



Но я хожу по Мадриду с поднятой головой и знаю, что люди здесь любят меня. Это важно. На улице говорят: «Криш, возвращайся домой». Мне нравится слышать это.

Роналду в пене. Как Криштиану выиграл чемпионство в Италии и праздновал его Больше всех досталось Массимилиано Аллегри!

О дружбе в футболе

В раздевалке «Реала» и «Ювентуса» игроки говорят о самых обычных футбольных вещах. Есть футболисты, с которыми мы в хороших отношениях. Но дружба… Это как если спросить модель, много ли у нее друзей среди моделей. Она может ответить, что да, но на деле вряд ли они встречаются в ее доме пообедать. Так и у меня.

О жизни после футбола

Не исключаю, что стану тренером. Но точно не уеду отдыхать на пляжи Барселоны, ха-ха-ха. Это не тот город, где мне рады. Был там на пляжах пару раз и чувствовал, что им не очень нравится Криштиану. Но это нормально из-за соперничества. Ничего страшного.