Семь зарубежных звёзд, завершающих карьеру в конце сезона. Среди них — Хави

Петр Чех, 36 лет, «Арсенал»

Величайший голкипер в современной истории Чехии объявил об уходе из футбола ещё в январе. За спиной у него – 20 сезонов в профессиональном спорте, четыре титула чемпиона Англии, пять Кубков Англии, победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы, титулы лучшего вратаря в мире и Европе.

Последняя рок-звезда английского футбола. Невероятный Петр Чех завершает карьеру Самые интересные факты из биографии легендарного чешского вратаря, который объявил об уходе из футбола по окончании сезона.

В текущем сезоне Чех толком не играет, поскольку Унаи Эмери в роли первого номера видит Бернда Лено. Петр сидит на скамейке в чемпионате, а выходит на поле лишь в еврокубках. Получается, кстати, очень успешно: на днях «Арсенал» с ним выиграл первый полуфинальный матч у «Валенсии» (3:1) и теперь находится в шаге от решающего матча. Если великолепный Чех завершит свою выдающуюся карьеру победой в Лиге Европы, это будет очень красивой точкой.

Петр Чех Фото: TF-Images/Getty Images

Хави, 39 лет, «Аль-Садд»

Чемпион мира в составе сборной Испании, один из самых умных футболистов XXI века, рекордсмен «Барселоны» по количеству матчей покинул родной клуб в 2015-м. Последние три года он играл в Катаре за «Аль-Садд» и постепенно готовил себя к тренерской профессии: учился, смотрел множество футбольных матчей, анализировал их, давал обширные интересные интервью.



Вчера Хави заявил, что готов к переходу. Никто не сомневается: из него, с его-то пониманием игры, получится выдающийся тренер. Но и по футболисту Хави мы будем скучать. Очень.

Хави Фото: Simon Holmes/NurPhoto via Getty Images

Робин ван Перси, 35 лет, «Фейеноорд»

Легендарный голландский форвард, в своё время покоривший сердца болельщиков «Арсенала» и «МЮ», сейчас «пылит» в «Фейеноорде» — первом клубе его профессиональной карьеры. В октябре Робин заявил, что нынешний сезон станет последним для него. Вероятно, прощание состоится 12 мая во время домашнего матча против «Ден Хаага». Хотя, может, ван Перси не стоит уходить? С эффективностью у него ведь всё по-прежнему в порядке: 16 голов в 24 матчах говорят о многом.

Робин ван Перси Фото: Soccrates/Getty Images

Андреа Барцальи, 37 лет, «Ювентус»

Чемпион мира 2006 года, восьмикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» в апреле заявил: «Я много думал о будущем и решил прекратить выступления в июне. В ближайшие несколько месяцев решу, чем буду заниматься по окончании карьеры футболиста». В последний сезон Барцальи почти не играл (лишь девять матчей в двух турнирах), поэтому его решение выглядит абсолютно логичным. В глазах же болельщиков он навсегда останется непроходимым защитником с идеальным выбором позиции и завидным хладнокровием. Он – один из тех, кто делал «Ювентус» чемпионом все эти годы.

Андреа Барцальи Фото: Giampiero Sposito/Getty Images

Джон О’Ши, 38 лет, «Рединг»

Ирландец объявил о завершении карьеры 30 апреля – в день, когда ему исполнилось 38 лет. Он был важным футболистом великого «МЮ» под руководством Алекса Фергюсона, пять раз становился чемпионом Англии, побеждал в Лиге чемпионов и брал своё завидным упорством и трудолюбием. С 2011 года ирландец выступал за клубы поскромнее: «Борнмут», «Антверпен», «Сандерленд» и «Рединг».

Рене Адлер, 34 года, «Майнц»

Он никогда не считался лучшим вратарём Германии, однако успел провести за национальную сборную 12 матчей и стать серебряным призером чемпионата Европы-2008. В активе Адлера – долгие карьеры в «Байере» и «Гамбурге». Последние сезоны он провёл в «Майнце», но теперь вынужден остановиться. Причина проста: травмы.

-Уверенность в теле просто исчезла, и продолжать не имеет смысла, — заявил на днях Адлер. – Поэтому я остановлюсь сейчас. Я убежден, что травмы дополнительно давили на меня – первым знаком стал перелом ребра весной 2010 года.

Рене Адлир Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

Тим Ховард, 40 лет, «Колорадо Рэпидз»

Харизматичный американский голкипер не стал полностью своим в «МЮ», зато превратился в легенду «Эвертона». За ливерпульский клуб он провёл 414 матчей во всех турнирах и выступал вплоть до 2016-го. В последние сезоны Ховард доигрывал в МЛС. Текущий сезон, который заканчивается в октябре, станет для 40-летнего голкипера последним. Пока он складывается чудовищно: «Колорадо» занимает последнее место в западной конференции с семью поражениями и двумя ничьими в девяти матчах. А Ховард пропустил 24 гола.

Тим Ховард Фото: Katharine Lotze/Getty Images

Под вопросом: Икер Касильяс, 37 лет, «Порту»

Тревожные новости о здоровье знаменитого испанского вратаря пришли позавчера. К счастью, его жизнь после сердечного приступа вне опасности, но вот играть, вероятно, придётся закончить досрочно.

Икер Касильяс Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

Касильяс перенёс сердечный приступ. Он может завершить карьеру К счастью, жизнь знаменитого вратаря вне опасности.

Во всяком случае, испанские СМИ уверенно заявляют, что отработать контракт с «Порту» до 2020 года у Касильяса уже не получится.