В какие корзины попадут клубы РПЛ при жеребьевке группы ЛЧ? Разбор

В ближайшие три недели завершится сезон в РПЛ. «Чемпионат» рассказывает, где именно стартуют лучшие клубы РПЛ и обладатель Кубка России.

Победитель РПЛ

Тут всё просто. Действующий чемпион отправляется напрямую в группу Лиги чемпионов без отбора и получает четыре балла в рейтинг. «Зенит» (вряд ли это будет другая команда) автоматически попадет в первую корзину, в которой отведено место шести победителям чемпионатов Испании, Англии, Италии, Германии, Франции и России. Плюс еще два места зарезервировано для тех, кто выиграет Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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2-я команда РПЛ

Серебряный призер также отправляется в групповой этап напрямую и получает 4 очка в рейтинг. Однако в этом случае уже важен рейтинг команды при жеребьевке. Фактически тут всё сводится к тому, чтобы не оказаться в четвертой корзине. В сезоне-2018/19 порогом попадания в третью корзину оказалось 36,000 баллов – такой коэффициент был у «Валенсии» и «ПСВ». Рейтинг «Виктории Пльзень» – 33,000 и она уже отправилась в четвертую корзину.



Рейтинг российских команд (учитываются последние 5 сезонов в еврокубках):

«Зенит» – 72,000

ЦСКА – 48,000

«Краснодар» – 34,500

«Локомотив» – 28,500

«Спартак» – 16,000

«Динамо» – 16,000

«Ростов» – 13,500

У остальных российских клубов – 10,109 (рейтинг российской лиги).



Сейчас невозможно знать, какие 32 команды отберутся в следующий группой этап ЛЧ. Однако ЦСКА с высокой вероятностью попадет в третью корзину, потому что находится на 32 месте в клубном рейтинге УЕФА. Выше «армейцев» «Вильярреал» (68,000), «Шальке» (63,000), «Монако» (62,000), которые гарантированно не попадут в следующий сезон ЛЧ.



Скорее всего, по итогам чемпионатов не пробьются еще «МЮ» (78,000), «Байер» (61,000), «Спортинг» (50,000). На данный момент пролетают мимо ЛЧ также «Севилья» (104,000), «Рома» (81,000), «Бешикташ» (62,000). Вероятно, что «Арсенал» (98,000) или «Челси» (83,000) тоже останутся без ЛЧ. Плюс, например, «Базель» или «Ред Булл Зальцбург» могут вылететь в квалификационных матчах. В общем, если ЦСКА станет вторым в РПЛ, то наверняка будет в третьей корзине при жеребьевки группового турнира (шансы на вторую корзину – призрачные).



«Краснодар» (34,500) – 43-я команда в рейтинге. Весьма вероятно, что коэффициента «быков» тоже будет достаточно для посева в третьей корзине. Между ЦСКА и «Краснодаром» в рейтинге 10 команд, из которых большинство, скорее всего, не попадут в ЛЧ по итогам национальных чемпионатов.



Даже у «Локомотива» (28,500) есть шансы на третью корзину. По состоянию чемпионатов на сегодня в группу ЛЧ напрямую выходят «Хетафе», «Аталанта», «Лилль», «Истанбул», «Лейпциг», «Генк» и «Айнтрахт» – у всех этих команд рейтинг ниже, чем у «Локомотива». Правда, еще не факт, что все они пробьются в ЛЧ. Плюс необходимо, чтобы в квалификации ЛЧ вылетели еще несколько соперников с высоким рейтингом.



Что касается «Спартака» (16,000), то с его рейтингом на третью корзину рассчитывать бессмысленно.

Полностью клубный рейтинг можно посмотреть тут.

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3-я команда РПЛ

Формально бронзовый призер тоже отправляется в Лигу чемпионов, но еще никогда такого не случалось, чтобы от России выступали сразу три команды на групповом этапе ЛЧ. Впрочем, шансы есть. Наши клубы в отборе не встретятся ни с кем из Испании, Англии, Италии или Германии (эти страны делегируют сразу по 4 команды в группу). Так что самое страшное, что нам может попасться – французы или португальцы (голландцы?). С украинскими клубами мы, по всей видимости, будем разведены при жеребьевке.



Отбор в группу ЛЧ состоит из пути чемпионов и пути представителей лиг, в котором сыграет третья команда РПЛ. Из этого пути в группу попадут только две команды. Российскому клубу предстоит преодолеть двух соперников (в 3-м и 4-м квалификационном раунде) – условно «Галатасарай» и «Порту». Если российский клуб уступит кому-то из соперников по сумме двух матчей на 3-м или 4-м квалификационном раунде, то автоматически отправится в групповой этап Лиги Европы. Таким образом, третья команда России гарантированно сыграет в групповом этапе либо ЛЧ, либо ЛЕ.

Лига Европы

Помимо этого есть еще три путевки в ЛЕ. Самая желанная достанется победителю Кубка России, который отправится напрямую в группой этап. Если же победитель Кубка России закончит в числе призеров РПЛ, то эта путевка в группу ЛЕ достанется 4-й команде РПЛ. Оставшимся двум клубам будет необходимо пройти по несколько соперников для выхода в группу ЛЕ.