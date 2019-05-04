Сара поможет Касильясу найти себя в новой жизни

Один из величайших вратарей современности Икер Касильяс сильно испугал мир в начале недели. Испанец плохо почувствовал себя во время тренировки «Порту», и медицинский штаб клуба оперативно доставил его в больницу, где голкиперу была сделана операция. Уже вечером Икер написал у себя в «Твиттере», что всё не так уж плохо. Впрочем, концовку этого сезона он наверняка пропустит, а дальнейшие спортивные перспективы Икера туманны.

Касильяса поддержали многие личности из мира спорта, в числе которых Надаль, Роналду, Месси, Шевченко, Черышев. Но главной опорой для Икера остаётся жена Сара Карбонеро. Испанка, в 2009 году признанная самым сексуальным репортёром мира, успела поработать не только журналистом, но и моделью. Если Касильясу придётся завершить карьеру после сердечного приступа, Карбонеро поможет ему более или менее безболезненно найти себя в новой жизни – жизни без ежедневных нагрузок и сумасшедших стрессов.