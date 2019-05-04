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Красота дня — жена Икера Касильяса Сара Карбонеро, фото

Сара Карбонеро — жена Икера Касильяса
София Михайлова
Фото: instagram.com/saracarbonero
Сара поможет Касильясу найти себя в новой жизни
Сегодня знаменитый вратарь нуждается в её поддержке, как никогда.
Футбол / Испания

Один из величайших вратарей современности Икер Касильяс сильно испугал мир в начале недели. Испанец плохо почувствовал себя во время тренировки «Порту», и медицинский штаб клуба оперативно доставил его в больницу, где голкиперу была сделана операция. Уже вечером Икер написал у себя в «Твиттере», что всё не так уж плохо. Впрочем, концовку этого сезона он наверняка пропустит, а дальнейшие спортивные перспективы Икера туманны.

Касильяса поддержали многие личности из мира спорта, в числе которых Надаль, Роналду, Месси, Шевченко, Черышев. Но главной опорой для Икера остаётся жена Сара Карбонеро. Испанка, в 2009 году признанная самым сексуальным репортёром мира, успела поработать не только журналистом, но и моделью. Если Касильясу придётся завершить карьеру после сердечного приступа, Карбонеро поможет ему более или менее безболезненно найти себя в новой жизни – жизни без ежедневных нагрузок и сумасшедших стрессов.

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