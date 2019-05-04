Комличенко побил рекорд чешской лиги. Больше него не забивал никто

То, что случилось с Николаем Комличенко выходит за рамки понимания. Воспитанник «Краснодара», в котором бьются за своих как никто, уезжает в Чехию за скромные деньги и ставит рекорд лиги по голам за сезон.

Лафата со своими 25 голами в сезоне-2011/12 подвинулся перед нашим Комли, который сумел наколотить 26. А у ближайшего преследователя в этом сезоне их набралось вообще 14.

Почему его отпустили?

Комличенко уже не молодой и перспективный. В июне ему исполнится 24 — идеальное время для расцвета футболиста. В РПЛ он играл ещё в 2014-м, дебютировав против «Тосно». В то время не убедил.

Потом несколько лет мотался по арендам в поисках своего клуба. Но лучший свой результат показал через пару лет в «Краснодаре-2», где расчехлился и забил 24 гола за сезон. С ними стал лучшим бомбардиром зоны «Юг» второго дивизиона.

Ни Кононов, ни Шалимов упорно не ставили его в состав основной команды. Хотя в какой-то момент к форварду лично подошёл Сергей Галицкий и отметил его прогресс. Даже повысил зарплату. Тот день Комличенко до сих вспоминает с особым восторгом.

Наверное, можно было бы держать его за Фёдором Смоловым. Но тот слишком уж рвался играть. В Чехию Комличенко готов был лететь, даже не заглянув в контракт. А терять было что — «Краснодар» на трансфере, мягко говоря, не настаивал.

Среди вариантов был «Амкар», но Комли тянуло в Европу. «Млада Болеслав» сначала взяла его в аренду, а потом выкупила, заплатив рекордные 400 тыс. евро. Теперь форвард оценивается в 2,5 млн.

Чехия

В Чехии тоже пошло не сразу. До «Млады» ведь был ещё «Слован», в котором вышло забить всего три мяча. В нынешнем клубе первый сезон тоже сложился так себе — 4 гола в 17 играх. С такой статистикой он даже не был железным игроком «основы».

Потом в «Младе» сменился тренер. Новым коучем стал Йозеф Уэбер, который с порога сказал, что рассчитывает на Комличенко. Дал ему больше свободы, перестал грузить тактикой, и пошли голы. С ними ощущение собственной важности.

Может, она и помешала ему дебютировать в сборной этой весной. На один из матчей приезжал Мирослав Ромащенко. Комличенко провёл неудачный матч — не забил пенальти, зажался и где-то начал выговаривать партнёрам.

Черчесов прямо сказал, что увиденное его не устроило. Николай признался, что после того случая было стыдно. Пообещал работать над собой. Гляньте статистику — он это умеет.

Самый успешный русский бомбардир прямо сейчас. Вы удивитесь, узнав, кто это И он даже не кандидат в сборную России.

За три игры до конца сезона ему нужно было забить пять мячей, чтобы стать рекордсменом. И забил же! 26 мячей, Карл (вернее, Стас).

Иржи Ярошик как-то говорил, что Комличенко покорил Чехию. Теперь он покорил её официально, забив максимум голов за сезон в истории местного футбола. В этом сезоне он стал одним из самых молодых претендентов на «Золотую бутсу».

Слухи отправляют его в «Бешикташ», «Викторию», а в последнее время и в «Спартак». Сам Николай всё ещё хочет продолжить карьеру в Европе. Интересно, будет ли он теперь заглядывать в предложенный контракт или пойдёт своим путём.