«Зенит» — чемпион! 10 главных героев золотого сезона

Несомненно, чемпионство «Зенита» – тренерское. Семак смог сделать то, что не сумели ни Роберто Манчини, ни Мирча Луческу, ни Андре Виллаш-Боаш в свой последний сезон в Петербурге. Примеры опытных иностранных специалистов доказывают: выиграть золото РПЛ не так просто, как кажется. Однако при Семаке сине-бело-голубые обеспечили себе победу досрочно, за три тура до финиша. Сергей Богданович не «поплыл» в тяжёлый момент перед зимним перерывом, справился с мощной критикой игры «Зенита».

«Я спокойно переношу критику. Если справляюсь с нашей командой и со своими детьми, то и с критикой тоже справлюсь. Нет никаких проблем. Я человек не гордый. Поддерживаю разумную, справедливую критику. Если игра не зрелищная – это одно. Но называть команду беззубой, когда она идёт в лидерах по количеству голов и создаёт много голевых моментов, нельзя», – говорил Семак на встрече с болельщиками в конце марта. Интересно, что после этого «Зенит» заиграл очень зрелищно и результативно, действительно по-чемпионски.

Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» встретился с болельщиками: Z+, трансферы, плохая игра и другие темы Александр Медведев и Сергей Семак ответили на самые горячие вопросы.

Нападающий «Зенита» тоже справился с критикой в свой адрес, с невезением по ходу чемпионата. Дзюбе доставалось за «сухую» серию, длиною в 1130 минут, за лишний вес в начале второй части сезона. Но вклад Артёма в чемпионство огромен. Достаточно сказать, что согласно данным InStat он лидер РПЛ по количеству участий в голевых атаках команды (29). Входит в тройку лучших по средней оценке – 298 баллов. Дзюба выиграл больше всех единоборств в РПЛ, он среди лидеров по ключевым передачам, обводкам, заработанным фолам и даже удачным попыткам прессинга. Артем работал за троих, чтобы взять это золото!

Фото: РИА Новости

Прекрасный сезон 35-летнего защитника, который даст фору любому молодому коллеге по амплуа в чемпионате России. Поскольку Александр Анюков нечасто выходил на поле, роль капитана «Зенита» исполнял, как правило, Иванович. Опыт победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы очень пригодился Семаку. Серб – в топ-10 игроков РПЛ по оценке InStat (292 балла), он находится в группе лидеров по количеству передач, овладеваний мячом, подборов и перехватов. У Ивановича был плохой день, когда «Зенит» играл с ЦСКА в Москве, зато в остальных матчах он показал себя настоящим лидером обороны чемпиона.

Фото: fc-zenit.ru

Кажется, Дриусси до сих пор недооценивают. Его критиковали за удаление в первом тайме игры с «Динамо» в Москве, за интервью аргентинскому радио, за некоторые не самые удачные матчи. Тем не менее 23-летний Себа – очень ценный игрок для «Зенита». Он исполняет очень важную тактическую роль, открываясь между линиями, в интересах команды превратился из форварда в чистого полузащитника. При этом Дриусси один из самых результативных игроков чемпионата –12 очков (шесть голов и шесть голевых передач). Он поучаствовал в 16 голевых атаках «Зенита». Столько же, к примеру, у Николы Влашича из ЦСКА.

Фото: РИА Новости

Пожалуй, нынешний сезон получился для Лунёва менее удачным, нежели первые полтора года в «Зените», однако свой вклад в чемпионство петербургской команды уроженец Москвы внёс. Всё-таки Андрей сыграл без замен во всех 27 турах «золотого» чемпионата. Были сложные матчи, в которых сейвы Лунёва спасали сине-бело-голубых от пропущенных мячей. По статистике InStat зенитовский голкипер отразил 75% ударов по своим воротам, его средняя оценка за сезон составляет 272 балла. Теперь Андрею нужно перезагрузиться после непростого сезона и вернуть себе место в воротах сборной России.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Травма голеностопа лишила Ерохина возможности помочь «Зениту» в главных матчах сезона, но нельзя недооценивать вклад универсального полузащитника в первой части чемпионата. Александр до сих пор находится в топ-20 самых результативных игроков РПЛ, хотя сыграл лишь 14 матчей. На его счету пять голов плюс четыре голевые передачи. В частности, Ерохин забил и ассистировал в домашней встрече с теперь уже бывшим чемпионом «Локомотивом». Игрок сборной России много работал и на оборону, обеспечивал преимущество в росте на «стандартах». Его оценка от InStat – 274 балла. Семак ценит Александра.

Фото: fc-zenit.ru

«Футбол – это счастье, его у меня сейчас нет». Как восстанавливается Ерохин Как работает полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, чтобы поскорее вернуться на поле.

Благодаря великолепной работе в январе на трансферном рынке «Зенит» сумел увеличить отрыв от конкурентов во второй части сезона. Напомним, к зимнему перерыву петербуржцы лишь на очко опережали «Краснодар». Все три новичка внесли большой вклад в победы сине-бело-голубых. Ракицкий добавил надёжности обороне, а, главное, забивал со штрафных красивые и очень важные голы в ворота «Оренбурга», «Локомотива» и «Краснодара». Ярослава пока нет в рейтинге лучших футболистов РПЛ от InStat, поскольку центральный защитник просто мало сыграл, но его средняя оценка потрясает – 338 баллов!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ничего страшного, что у сосредоточившегося на подыгрыше Дзюбы отсутствовали какое-то время голы, ведь за двоих забивал зимний новичок Азмун. Каким же верным оказалось решение выкупить иранского нападающего у «Рубина»! Сердар принялся вколачивать мячи в сетку ворот соперников один за другим, в конце концов, догнал Фёдора Чалова в гонке лучших снайперов РПЛ. Иранец бьёт личные рекорды результативности в чемпионате России, он настоящий киллер в чужой штрафной. Особенно здорово Азмун выступает на «Газпром Арене»: 10 голов в семи матчах РПЛ и Лиги Европы.

Фото: fc-zenit.ru

«Зениту» очень не хватало сильного опорного полузащитника в первой части сезона. Когда эту роль исполнял Леандро Паредес, перед штрафной петербуржцев зачастую гулял ветер. Продав аргентинца, лидер РПЛ купил на вырученные деньги Ракицкого, Азмуна и классического центрхава-разрушителя. Действительно, Барриос, словно цепной пёс, выгрызает все мячи, которые соперник доставляет в его зону. Отсутствие колумбийца из-за дисквалификации сине-бело-голубые почувствовали в матче с «Крыльями Советов», пропустив дважды после открываний соперника по центру между линиями. Вдобавок Барриос забил «Спартаку»!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Барриос: мне трудно представить переход в «Спартак» Полузащитник «Зенита» — один на один с читателями «Чемпионата».

В Петербурге привыкли к тому, что «Зенит» возглавляют зарубежные тренеры – Властимил Петржела, Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, потом Виллаш-Боаш, Луческу, Манчини. «Вернуться в прошлое», сделав ставку на российского специалиста, было смелым шагом. Известно, что в мае 2018-го кандидатуру Семака поддержал именно Дюков, тогда как теперь уже бывший президент петербургского клуба Сергей Фурсенко сомневался по поводу назначения экс-игрока «Зенита» и вёл переговоры с тренерами из-за границы. Фаворитом Дюкова сперва тоже являлся Маурицио Сарри, но после отказа итальянца первым номером в списке стал Сергей Богданович. Чувствуя поддержку будущего президента РФС, «молодой и неопытный» российский специалист лепил чемпионскую команду. Не будь воли Дюкова доверить «Зенит» Семаку, не было бы этого золота.