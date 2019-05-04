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«Ахмат» — «Зенит», «Арсенал» — «Локомотив», 4 мая 2019, онлайн-трансляция

«Ахмат» — «Зенит», Артём Дзюба
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Сегодня «Зенит» может стать чемпионом России. LIVE!
«Ахмат» — «Зенит» и «Арсенал» — «Локомотив» — все подробности матчей.
Футбол / РПЛ
Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
04 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Зенит
Санкт-Петербург

«Ахмат» — «Зенит». Текстовая трансляция

Платная трансляция матча «Ахмат» — «Зенит»

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
04 мая 2019, суббота. 19:00 МСК
Арсенал
Тула
Локомотив М
Москва

«Арсенал» — «Локомотив». Текстовая трансляция

Платная трансляция матча «Арсенал» — «Локомотив»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РПЛ

ОНЛАЙН

15:45. Добрый день! Сегодня «Зенит» может досрочно стать чемпионом России. Для этого питерцам нужно победить в Грозном и ждать осечки «Локомотива» в Туле. Понятно, что питерцы уже не упустят титул, но все болельщики хотят чтобы он был официально оформлен в следующем туре, в котором «Зенит» дома сыграет с ЦСКА.

И тем не менее, внимательно следим за обоими матчами. Специально, ясное дело, «Зенит» чемпионство откладывать не будет.

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Прогнозы на тур.

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