«Ахмат» — «Зенит» и «Арсенал» — «Локомотив» — все подробности матчей.

Сегодня «Зенит» может стать чемпионом России. LIVE!

«Ахмат» — «Зенит». Текстовая трансляция

Платная трансляция матча «Ахмат» — «Зенит»

«Арсенал» — «Локомотив». Текстовая трансляция

Платная трансляция матча «Арсенал» — «Локомотив»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РПЛ

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15:45. Добрый день! Сегодня «Зенит» может досрочно стать чемпионом России. Для этого питерцам нужно победить в Грозном и ждать осечки «Локомотива» в Туле. Понятно, что питерцы уже не упустят титул, но все болельщики хотят чтобы он был официально оформлен в следующем туре, в котором «Зенит» дома сыграет с ЦСКА.

И тем не менее, внимательно следим за обоими матчами. Специально, ясное дело, «Зенит» чемпионство откладывать не будет.

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Прогнозы на тур.

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