У «Спартака» всё было грустно. И вдруг Фернандо сотворил чудо

Снова с Гапоновым

«Спартаку» от матча к матчу не становится проще: неудачные результаты давят тяжким грузом, болельщики негодуют и отворачиваются, настроение ниже плинтуса, так ещё и кадровая ситуация с каждым днём усугубляется. Если о травмах Жиго, Рассказова и Луиса Адриано было известно давно, то потеря Боккетти случилась прямо накануне вылета в Екатеринбург.

Как и в Туле, Кононову пришлось снова бросать в центр защиты 21-летнего Гапонова. Полторы недели назад экспериментальная линия обороны сыграла чудовищно, пропустив три гола ещё в первом тайме. Правда, проблемы тогда были не только и не столько в Гапонове, а ещё в Айртоне, вышедшем на чужом для себя правом фланге, и Комбарове, привычно набедокурившем слева.

В новом матче Кононов избежал лишних экспериментов: правую бровку он доверил Ещенко, левую – Айртону, и в этих сочетаниях у «Спартака» получилось намного удачнее: красно-белые не пропустили. А это уже подвиг для нынешней команды.

Перекладина Айртона, спасение Ещенко

Будем справедливы: впереди команда Кононова в этот раз также смотрелась интереснее и быстрее, чем в двух последних турах. После сонной первой половины первого тайма «Спартак» встрепенулся и выдал прекрасную пятиминутку, вместившую в себя опасный удар Ломовицкого в створ, перекладину после сочного дальнего выстрела Айртона и две нацеленные попытки в исполнении Мельгарехо.

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Нет, красно-белые не плели кружева, позиционные наступления и комбинации накоротке им всё ещё давались с огромным трудом, уровня движения от того же Фернандо, опять расположившегося «под нападающим», зачастую не хватало, но при всех своих погрешностях и браке в передачах «Спартак» создал достаточно моментов, чтобы открыть счёт до перерыва.



Хотя могла команда и пропустить. «Урал» долго не был опасен с игры, Погребняк толком не получал мяч, однако когда дело доходило до стандартов и фланговых подач, у ворот Максименко становилось жарко. В самом конце первого тайма отличные возможности последовательно упустили Эль-Кабир (после его удара в упор чудом подставил ногу Ещенко), а также Страндберг и Погребняк, вдвоем не сумевшие внести мяч в сетку после углового.

Везение или награда за смелость?

За второй тайм Кононова хочется похвалить. Дело не в результате, а в выбранной стратегии. В трудной ситуации, когда нужно было непременно забивать и выцарапывать победу, он сделал ставку не на старичков, а на молодняк, выпустив Ташаева, Глушенкова и Игнатова. Ханни и Глушаков, чья судьба по окончании сезона уже понятна, так и остались досматривать матч со скамейки.

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А ещё «Спартак» стоит похвалить за то, что после перерыва он не сдал физически, как это случалось ранее несколько раз. Неплохо вошёл в игру Ташаев, предпринявший два опасных прохода по левому флангу, добавил агрессии впереди и Глушенков. Итого красно-белые нанесли за матч 16 ударов (9 точных), из них семь – из пределов в штрафной. Это очень приличный показатель для сегодняшнего «Спартака», особенно для выездной игры.

Но толку от ударов не было: на табло вплоть до заключительной 10-минутки горели грустные для красно-белых нули. Забили в итоге гости не после скоростной атаки и не из штрафной, а благодаря выдающемуся действию отдельного футболиста – Фернандо. Джикия просто сделал заброс вперёд от безнадёги, Поляков выиграл верховую борьбу и выбил мяч из штрафной, а там бразилец подобрал мяч и вдруг решился на удар после отскока от земли вторым касанием.



По невероятной дуге мяч опустился точно в угол за шиворот Годзюру, который попросту не ждал такого поворота событий. Теперь «Спартак» может слегка успокоиться: благодаря победе команда останется в зоне Лиги Европы по итогам тура.