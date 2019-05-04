«Зенит» сделал ещё один шаг к золоту. Теперь ему нужно поражение «Локо»

Великолепная игра с «Крыльями Советов», в которой Артём Дзюба поучаствовал во всех четырех голах «Зенита», стоила лидеру атак петербуржцев травмы. И хотя сам центрфорвард сказал, что всё не так страшно, он не попал в заявку на матч с «Ахматом» в Грозном. Возможно, «золотой» для команды матч. В результате Сергей Семак перестроил «Зенит» на тактическую схему 4-3-3. В центр поля добавился эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, а на фланге из-за лимита на легионеров Олег Шатов заменил Эмилиано Ригони.

Рашид Рахимов стремился перекрыть середину поля и не давать центральным защитникам «Зенита» свободно начинать атаки. Когда петербуржцы владели мячом, «Ахмат» выстраивался 5-3-2, а в первой линии обороны Аблайе Мбенге и Олег Иванов накрывали обладающих хорошей передачей Ярослава Ракицкого и Бранислава Ивановича. В результате в центре было очень густо: зенитовские вингеры Шатов и Себастьян Дриусси смещались в полуфланги для приёма мяча, оставляя фланги для подключений Игоря Смольникова и Юрия Жиркова. Как раз крайние защитники заработали первые два угловых сине-бело-голубых. Однако кроме неточного удара Дриусси, гости ничего не выжали из этих моментов.

Хозяева начали осторожно, но постепенно разыгрались, стали выше прессинговать и лучше контролировать мяч. У «Зенита», напротив, владение становилось всё менее эффективным: на таких скоростях южане читали все ходы соперника. Лидеру РПЛ не хватает подготовленных взаимодействий без Дзюбы, а длинные передачи в отсутствие центрфорварда перестают быть острым оружием. Своим давлением игроки «Ахмата» заставили, в частности, совершить обычно надёжного Вильмара Барриоса две потери у собственной штрафной. Один такой эпизод мог завершиться голом – «Зенит» спас Андрей Лунёв.

В целом до перерыва ближе к забитому мячу оказался «Ахмат». Хозяева превзошли гостей по ударам – 12:3 (в створ – 2:0, заблокированные – 6:0).



Правда, мяч в сетку ворот соперника послали петербуржцы, когда наконец-то прошла длинная передача от Ракицкого. Судья зафиксировал небесспорный офсайд у Сердара Азмуна.



Ещё до перерыва «Зенит» тоже поменял свою схему 5-3-2. Причина – травма Смольникова, которого заменил Александр Анюков. За фланги отвечали уже Шатов с Жирковым, а впереди Азмуна поддерживал Дриусси. Очевидно, Анюкову в 35 лет всё-таки тяжело утюжить всю бровку, как это делает более молодой Смольников.

Игра шла до ошибки. В невысоком темпе, который, видимо, устраивал обе стороны. Ничья в принципе удовлетворяла сегодня и «Зенит», поскольку приближала команду Семака к чемпионству. Но на 55-й минуте порвалась опорная зона гостей: Барриос опоздал в отбор, а Магомед Оздоев не успел накрыть Исмаэла: бразилец свободно нанёс удар в дальний угол – без шансов для Лунёва.

Уступая в счёте, «Зенит» создавал поначалу моменты только за счёт фантастических передач Ракицкого. Азмун и Дриусси загубили три верных шанса. В остальном команда Рахимова справлялась с задачами в обороне. Последнее вмешательство со стороны Семака в игру – решение выпустить на поле Антона Заболотного. С появлением центрфорварда лидер РПЛ увеличил давление на ворота Евгения Городова. Сам Заболотный мог стать героем дня на 85-й минуте, когда избежал офсайда и выскочил один на один, однако Антона опять подвела реализация. Тем не менее «Зенит» отыгрался: агрессивная атака, включившая в себя несколько заблокированных ударов, завершилась голом Дриусси.

В Грозном состоялся не лучший матч с точки зрения содержания футбола. Но благодаря мощной концовке «Зенит» сделал ещё один шаг к золоту. Команда Семака сыграла вничью и теперь будет ждать поражения «Локомотива» в Туле.