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Форвард Жонатас забил гол «Баварии» и получил две карточки

Жонатас
Павел Пучков
Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images
Забил и удалился за 10 минут. Экс-форвард «Рубина» Жонатас феерит в Германии
Бразилец ярко вышел на второй тайм с «Баварией».
Футбол / Германия

Бразильский нападающий Жонатас два года назад переехал из «Рубина» в Германию, чтобы отжигать за «Ганновер». Вышло не очень: всего три гола и столько же результативных передач. Форварда даже отправили на шестимесячный рехаб в Бразилию. Помогло – после возвращения с января Жонатас уже забил за «Ганновер» те же самые три мяча.

Третий сегодня, в ворота «Баварии», появившись на поле во втором тайме. Уже через пять минут после выхода бразильцу позволили пробить пенальти, который он реализовал, сократив отрыв в счете – 2:1.

Но затем Жонатас выдал совсем иной перфоманс. Сначала получил желтую, а потом и вообще удалился. На обе карточки нападающему потребовалось 3 минуты. То есть, к 55-й минуте он уже уходил с поля. Первое предупреждение Жонатас получил, толкаясь с вратарем «Баварии» Свеном Ульрайхом за мяч после гола. А затем столкнулся с Киммихом.

Подобная десятиминутка тут же получила отбивку в «Твиттере». Причем, чуть ли не первыми произошедшее прокомментировал англоязычный аккаунт «Баварии»:

Дальше пошли реакции от обычных пользователей или аккаунтов спортивных изданий:

Девушка: Приедешь?
Жонатас: Не могу – забиваю «Баварии»
Девушка: Я одна дома
Жонатас: …

«Ганновер» остался в меньшинстве и в итоге пропустил третий мяч от Франка Рибери.

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