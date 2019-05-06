Изменение футбольных правил повлияет на тактику. Под ударом – высокий прессинг

В начале марта футбольные правила в очередной раз претерпели несколько изменений. Международный совет футбольных ассоциаций поменял или дополнил семь правил, например про игру рукой или про неспортивное поведение.

Правила футбола снова изменились. Какие и зачем Объясняет человек в теме.

На футбольную тактику повлияют два пункта. Первый – про активное участие игроков атакующей команды в построении стенки; как вы понимаете, это коснётся стандартов. Второй – отмена правила, по которому игрок атакующей команды не может касаться мяча внутри штрафной площади после первого паса при розыгрыше мяча от ворот. Этот пункт стоит рассмотреть подробнее – он очень сильно повлияет на высокий прессинг при розыгрыше мяча низом от ворот.

В наше время расстояние между первым прессингующим и последним защитником составляет примерно 36-40 метров – эта цифра может немного разниться в зависимости от размеров поля или расположения нападающих соперников, но большого отличия не будет. При розыгрыше мяча низом центральные защитники атакующей команды обычно располагаются по боковым линиям штрафной, опорный полузащитник (или третий центральный защитник) – на фронтальной границе штрафной. Если опорников двое, то они, как правило, вдвоём занимают место чуть выше фронтальной линии штрафной.



Несколько вариантов того, как это выглядит схематически:

Вот примеры из практики. Расстояние между первым и последним игроками прессингующей команды – 36-40 метров. Расстояние между прессингующим игроком в первой линии и двумя защитниками (крайним и центральным) также оптимально, чтобы успеть к соперникам, пока мяч будет до них идти.

Благодаря изменению правила центральные защитники смогут получить мяч хоть на расстоянии сантиметра от голкипера. Сложно точно определить точку, в которой будут располагаться центрдефы, – предположительно где-то по бокам вратарской.



Расстояние между прессингующим и центральным защитником можно подкорректировать так, чтобы оно не изменилось, но вот расстояние между вратарём и центральным защитником уменьшается слишком значительно. Если раньше прессингующий игрок вполне мог накрывать центрального защитника уже на приёме и заставлять его действовать быстрее, то теперь у защитника будет гораздо больше времени; более того, уменьшается риск получить плохую передачу от вратаря, которая будет слишком сильной, дробить или лететь куда-то в лодыжку.

На примере видно, как сильно отличается расстояние от вратаря до центрального защитника в двух разных случаях – учтите, что в эпизоде голкипер еще и стоит в противоположном углу. Пас игроку слева за пределы штрафной позволяет прессингующей стороне успеть подстроиться под такой прессинг, пока мяч катится к защитнику – с новым правилом времени будет гораздо меньше.

На этом проблемы прессингующих команд не закончатся. Обратите внимание, на каком почтительном расстоянии от вратаря находятся крайние защитники в наше время. Теперь, когда центральные защитники будут располагаться уже, крайние защитники смогут опускаться ниже, уменьшая расстояние между собой и вратарём. Передача крайним защитникам низом станет в разы популярнее – причём как от вратаря, так и от центрального защитника.



Если не добавлять в первую линию прессинга ещё хотя бы двух игроков, то много свободы будут получать либо крайние защитники (особенно если после передачи на центральных нападающие выбросятся вперед), либо центральные защитники, если двое нападающих будут стараться перекрывать передачу на фланг с самого начала. Ситуации 2vs1 на обоих флангах – крайне неприятные для прессингующей команды.

Если пытаться прессинговать пять игроков четвёркой, то выйти из-под такого давления всё равно можно будет через крайнего защитника, как на схеме ниже – опять же, из-за маленького расстояния между игроками прессингующие будут иметь меньше времени для перестроения. Если пытаться прессинговать крайних защитников, то много свободы будут получать центральные полузащитники атакующей команды – учитывайте, что вингерам придётся располагаться ближе к крайним защитникам, так как линия передач на них короче.

Предположим, в центр придёт ещё один игрок (вингер в 4-4-2, центральный полузащитник в 4-3-3, если выше будет прессинговать крайний защитник, или центральный полузащитник в 3-4-3, если оба крайних защитника будут прессинговать крайних защитников соперника). Рассмотрим ситуацию в комплексе: в таком случае вингеры могут расположиться шире и будут вытаскивать за собой соперников. Глубже в таком случае может опускаться нападающий, создавая 2vs1 в центральной зоне против одного полузащитника.

Если один из защитников (12-й и 14-й номера на схеме), который играет с вингерами, будет приходить в центр, то слишком много свободы получат вингеры. Если центральный защитник (13-й номер) будет подниматься за нападающим, случится другая проблема. Прямая передача от любого игрока за спину защитнику на нападающего может пройти, а офсайда не будет – ведь центральный нападающий стартанёт со своей половины. При этом у центрального защитника не будет форы перед центральным нападающим – скоростной форвард на дистанции и без форы у соперника с большой вероятностью обгонит его.

Сложно придумать оптимальное решение для высоко прессингующей команды. Расстояние между атакующими игроками становится гораздо меньше, поэтому прессинговать их сложнее, успевать к передачам – тоже. Наверняка команды, использующие высокий прессинг, придумают что-то ещё, но пока это выглядит очень проблематично.



Например, проблематично для «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Обычно его команды прессингуют узкой тройкой нападающих, а на крайних защитников соперника выбрасывается один из двух крайних центральных полузащитников. В эпизоде ниже проблема проявилась в игровом эпизоде, но суть – в низкой позиции крайнего защитника «Барселоны»: Кейта не успевал накрыть Роберто. Пике ошибся в простой ситуации, затянув с передачей, но это не отменяет произошедшего в эпизоде.

С таким низким расположением крайних защитников полузащитники «Ливерпуля» просто не будут успевать к ним. Есть лишь одно но: команда с мячом будет располагаться очень узко и компактно – пространства в первой линии будет меньше, а значит, и запрессинговать его будет проще (хотя, опять же, контрпрессинговать команде, потерявшей матч, тоже будет проще).



Вопрос пространства сильно волнует множество тренеров, играющих в комбинационный футбол. Например, Пеп Гвардиола растягивает оборонительные редуты соперников и просит игроков соблюдать определенные расстояния между собой, особенно при розыгрыше мяча от ворот, чтобы в определенных зонах не оказывалось больше игроков, чем должно быть по его философии. Не будем вдаваться в Juego de Pocision – скажу лишь, что Гвардиола, вероятно, будет использовать полученное преимущество, но подстраивать философию тоже придётся.

С другой стороны, новое правило может помочь Сарри. Его команды как раз стараются вытянуть соперника в прессинг так, чтобы они сгруппировались в узкой зоне, а затем выходят из-под давления на свободное пространство.



Интересно, как новое правило скажется на РПЛ. В России схема 3-5-2 (или 5-3-2) – одна из самых распространённых: её крайне часто используют ЦСКА, «Ахмат» и «Уфа», «Ростов», «Рубин» и «Анжи» играют по ней практически весь сезон, а «Оренбург» перешел на такую расстановку в концовке сезона. Суммарно – целых семь команд, которые часто играют в 3-5-2. Проблема 3-5-2 против нового правила похожа на проблему «Ливерпуля»: как правило, крайних защитников соперников в этой схеме также накрывает один из центральных полузащитников. Другой вопрос, что из перечисленных команд практически никто не прессингует высоко на постоянной основе; исключение – ЦСКА, но команда Гончаренко прессингует по другому принципу. А вот в других лигах типа Англии, Италии или Испании, где 3-5-2 постепенно становилась популярной, новое правило может сильно ударить по командам, которые эту схему используют.



В целом новое правило должно мотивировать команды на розыгрыш мяча от ворот через короткий пас. Клубы будут в меньшей степени нуждаться во вратарях, которые круто играют ногами – это в том числе поможет европейским середнякам (и некоторым российским топам) попытаться построить комбинационный футбол. Высокий прессинг вряд ли будут использовать на постоянной основе кто-то, кроме грандов – по крайней мере первое время: риск допустить ошибку в давлении велик, а пространство, которое соперник получит в случае ошибки, будет ещё большим.



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