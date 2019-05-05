«Дзюба мог бы и слетать». Как болельщики встречали «Зенит» в Петербурге

Петербург бурно отмечает чемпионство «Зенита»! Пятое в российский период и шестое за всю историю клуба. Четыре года в Северной столице ждали возвращение золотых медалей, а вместе с ними и Лиги чемпионов.

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Когда завершился матч «Арсенал» – «Локомотив», поклонники сине-бело-голубых поспешили в старый аэропорт Пулково 2, куда прилетали новоиспечённые чемпионы России. Сами футболисты узнали о своей победе в самолёте по пути из Грозного домой. Болельщики начали собираться у входа в терминал с 22:00, то есть за час с лишним до прилёта команды. Несмотря на позднее время, низкую температуру и сильный дождь с ветром, люди терпеливо ждали возвращения кумиров. Развлекали себя зенитовскими «зарядами», кричалками про принципиальных соперников, крепкими напитками, а потом на импровизированную сцену вышел диджей. Включили песни про «Зенит» – радостные фанаты зажгли по полной. Развевались большие сине-бело-голубые флаги.

И вот прилетел самолёт с чемпионами. Счастливые футболисты, тренеры и руководители клуба вошли в терминал под аплодисменты встречающих и журналистов. Победителей ждали бокалы с шампанским. Правда, притронулись к праздничному напитку далеко не все. Кто-то из партнёров протянул бокал Сердару Азмуну, но иранский нападающий с улыбкой покачал головой. «Я мусульманин. Не пью. Никогда!» – отрезал Азмун.

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Небольшие интервью дали президент «Зенита» Александр Медведев и центральный защитник Бранислав Иванович, который в «золотом» сезоне чаще выводил команду на поле с повязкой, чем первый капитан Александр Анюков.

— Мы узнали обо всём ровно в девять часов вечера, поскольку был выход экипажа на связь, – рассказал Медведев. – Сначала кто-то из игроков глупо пошутил, что счёт 1:1, но быстро понял, что это неправильная и глупая шутка. Не скажу, кто – есть у нас «чёрные» юмористы. И тут командир объявил: счёт 2:0. Это означало, что мы чемпионы. Следили, как играет «Арсенал». Они здорово играют после паузы. Лука Джорджевич забил второй гол — наш парень.

Хочу вспомнить Александра Дюкова и Сергея Фурсенко, ведь без их вклада не было бы этой победы. Я рад, что причастен к этому, что клуб развивается и будет развиваться дальше.



Жалко, что Артёма Дзюбы не было в самолёте, придётся поставить ему на вид, мог бы и слетать. Он залечивает травму, так что будет большой праздник 26-го. Петербург снова футбольная столица? Мы навечно оставляем у себя кубок, на этом не будем останавливаться. Уверен, будем на первых ролях в чемпионате России и не будем статистами в Лиге чемпионов.

— Мы ожидали этого, хотели стать чемпионами за три тура до конца – признался в свою очередь Иванович. – Это тяжело, это большой успех для всех нас. Самое лучшее — выигрывать на поле, но у нас будет возможность отпраздновать на поле с болельщиками. Поэтому нельзя расслабляться, можно отдохнуть, а потом надо готовиться к игре с ЦСКА.

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Потом был долгожданный выход героев вечера к болельщикам. Несколько сотен человек устроили бурную встречу любимому «Зениту», особенно впечатлило красочное файер-шоу. Подождав пока рассеется дым, чемпионы начали праздновать вместе со своими поклонниками. Микрофон взяли поочередно Медведев, капитаны команды и Сергей Семак. При этом фанаты распевали имя главного тренера. Игроки, кстати, тоже. Кажется, больше всех отрывался горячий колумбийский новичок Вильмар Барриос, который пытался петь и поддерживать кричалки, даже не понимая слов.

«Когда взлетали, не ожидали такого приёма, – сказал Семак. – Я счастлив и благодарю каждого из вас, потому что это общая победа. Наша, ваша, нашего города». Затем тренер обратился к фанатам. «Кто чемпионы?». Толпа взорвалась: «Мы чемпионы!».

Всё закончилось шуткой. Зенитовцы принялись скандировать фамилию главного героя мемов и кричалок болельщиков Антона Заболотного. Кстати, автора оригинальной голевой передачи в Грозном. Поддержал заряд и сам центрфорвард, который, надо отдать ему должное, с юмором относится к происходящему. Наконец, чемпионы проследовали по ковровой дорожке к автобусу. Встреча получилась эмоциональной, но не долгой. Все празднования золота «Зенита» ещё впереди.