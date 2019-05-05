Семак зажёг! Лучшие фото золотого сезона «Зенита»

Как волна «Зенита» снесла всё на своём пути и досрочно принесла команде титул чемпионов России – в главных кадрах сезона.

Болельщики «Зенита» с самого начала лаконично обозначили цель команды на этот сезон.

В сентябре «Зенит» и «Локомотив» выдали один из ярчайших матчей сезона – 5:3 в пользу новых чемпионов страны.

Александр Кокорин, который сейчас находится в СИЗО, успел внести свой вклад в чемпионство.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Артём Дзюба впервые стал чемпионом России и был награждён званием лучшего игрока года.

Фото: РИА Новости

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Сергей Семак даже перед матчами не расставался со своей семьёй.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Агрономы «Зенит-Арены» также внесли свой вклад в успех команды, создавая такую красоту на поле.

Фото: fc-zenit.ru

Себастьян Дриусси также стал одним из главных героев «Зенита» в этом сезоне.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Зенит» не прогадал, купив Сердара Азмуна: он не только показал себя во всей красе в Лиге Европы, но и помог команде остаться лидером чемпионата России.

Фото: Epsilon/Getty Images

Ярослав Ракицкий значительно усилил команду во второй части чемпионата.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Победу над «Краснодаром» питерцы праздновали почти как чемпионство.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Зенит» мог поставить точку в гонке за титулом Грозном, но сыграл вничью. Чемпионами России сине-бело-голубые стали в самолёте по пути в Санкт-Петербург после поражения «Локомотива» в Туле.

Фото: fc-zenit.ru

Фото: fc-zenit.ru

В Пулково команду встретили сотни болельщиков.

Фото: fc-zenit.ru

Фото: fc-zenit.ru

Фото: fc-zenit.ru

Шампанское для новоиспечённых чемпионов России.

Фото: fc-zenit.ru

Сергей Семак с файерами – это что-то новое.

Дом «Зенита» окрасился в золотые цвета.