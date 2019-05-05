Семак зажёг! Лучшие фото золотого сезона «Зенита»

Болельщики «Зенита» с самого начала лаконично обозначили цель команды на этот сезон.
В сентябре «Зенит» и «Локомотив» выдали один из ярчайших матчей сезона – 5:3 в пользу новых чемпионов страны.
Александр Кокорин, который сейчас находится в СИЗО, успел внести свой вклад в чемпионство.
Артём Дзюба впервые стал чемпионом России и был награждён званием лучшего игрока года.
Сергей Семак даже перед матчами не расставался со своей семьёй.
Агрономы «Зенит-Арены» также внесли свой вклад в успех команды, создавая такую красоту на поле.
Себастьян Дриусси также стал одним из главных героев «Зенита» в этом сезоне.
«Зенит» не прогадал, купив Сердара Азмуна: он не только показал себя во всей красе в Лиге Европы, но и помог команде остаться лидером чемпионата России.
Ярослав Ракицкий значительно усилил команду во второй части чемпионата.
Победу над «Краснодаром» питерцы праздновали почти как чемпионство.
«Зенит» мог поставить точку в гонке за титулом Грозном, но сыграл вничью. Чемпионами России сине-бело-голубые стали в самолёте по пути в Санкт-Петербург после поражения «Локомотива» в Туле.
В Пулково команду встретили сотни болельщиков.
Шампанское для новоиспечённых чемпионов России.
Сергей Семак с файерами – это что-то новое.
Дом «Зенита» окрасился в золотые цвета.