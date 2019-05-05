«Месси – 0 чемпионств РПЛ, Заболотный – 1». Реакция соцсетей на победу «Зенита»

Вчера в чемпионате России решилась первая и главная интрига – «Зенит» досрочно стал победителем сезона РПЛ. Случилось это благодаря ничьей в Грозном и поражению «Локомотива» от «Арсенала». В итоге минувшая ночь стала для Санкт-Петербурга чемпионской.
«Зенит» узнал о праздновании в самолете, и спасибо твиттеру клуба, который успел сделать видео момента.
Кажется, это главный факт вчерашнего дня в российском футболе.
Хотя могло быть еще круче.
Твиттер «Рубина» качественно поздравил «Зенит» с победой.
Сергей Семак, кажется, согласен, что «no pyro – no party».
У болельщиков клуба эмоции понятны и схожи – долгожданное возвращение титула чемпионов.
А поклонники других клубов прикидывают свои варианты на концовку сезона.
А вот и тенденция, согласно которой «Арсенал» помог «Зениту» даже сильнее, чем вы думали.
Типичный май-2019.
В Санкт-Петербурге, кажется, сегодня не спали.
Огонь!
Василий Уткин вспомнил о том, что Александр Кокорин тоже стал чемпионом России.
И все-таки главное, что Заболотный обошел великих.