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Что писали в социальных сетях после чемпионства «Зенита»

Антон Заболотный
Анатолий Романов
Фото: РИА Новости
«Месси – 0 чемпионств РПЛ, Заболотный – 1». Реакция соцсетей на победу «Зенита»
Много, очень много пиротехники.
Футбол / РПЛ

Вчера в чемпионате России решилась первая и главная интрига – «Зенит» досрочно стал победителем сезона РПЛ. Случилось это благодаря ничьей в Грозном и поражению «Локомотива» от «Арсенала». В итоге минувшая ночь стала для Санкт-Петербурга чемпионской.

«Зенит» узнал о праздновании в самолете, и спасибо твиттеру клуба, который успел сделать видео момента.

Кажется, это главный факт вчерашнего дня в российском футболе.

Хотя могло быть еще круче.

Твиттер «Рубина» качественно поздравил «Зенит» с победой.

Сергей Семак, кажется, согласен, что «no pyro – no party».

У болельщиков клуба эмоции понятны и схожи – долгожданное возвращение титула чемпионов.

А поклонники других клубов прикидывают свои варианты на концовку сезона.

А вот и тенденция, согласно которой «Арсенал» помог «Зениту» даже сильнее, чем вы думали.

Типичный май-2019.

В Санкт-Петербурге, кажется, сегодня не спали.

Огонь!

Василий Уткин вспомнил о том, что Александр Кокорин тоже стал чемпионом России.

И все-таки главное, что Заболотный обошел великих.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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