Почему «Зенит» стал чемпионом?

Сергей Веденеев, экс-футболист «Зенита:
— Зимой «Зенит» приобрёл трёх игроков, и в этот момент состав стал очень сильным. Новички быстро вписались в игру, сделали её надёжной. Параллельно с этим соперники стали дружно терять очки. Практически никто из конкурентов не усилился, а кто-то даже ослаб. ЦСКА и «Краснодара» израсходовали много сил в еврокубках. Доказал ли Семак свою состоятельность как тренер? А при чём здесь Семак? Футболисты были лучшими.
Дик Адвокат, бывший главный тренер «Зенита», выигравший с клубом Кубок и Суперкубок УЕФА:
— Хочу выразить большое уважение моему бывшему игроку — Сергею Семаку. Выиграть чемпионат — это нечто особенное, это его заслуга.
Александр Мостовой, экс-игрок «Спартака» и сборной России:
— Главный ключ к успеху «Зенита» — футболисты и финансовые возможности клуба. Во-первых, у клуба игроков на два состава, в зимнее окно были приобретены ключевые футболисты. Тренер? А что тренер? Когда есть такой состав, ты работаешь и ждёшь, когда ребята что-то выиграют. Тренер — одна из составляющих.
Дмитрий Радченко, бывший нападающий «Зенита»:
— На протяжении всего сезона сине-бело-голубые были наверху таблицы. Не оказалось в конце сезона таких команд, которые могли бы выдержать чемпионскую гонку. Семак доказал свою состоятельность как тренер.
Шамиль Газизов, генеральный директор «Уфы», отпустил Семака в «Зенит»:
— Там, где Богданович, всегда рядом успех. Питер должен его благодарить.
Михаил Боярский, известный российский актёр и болельщик «Зенита»:
— Это заслуженная победа. Семак доказал свою состоятельность как тренер. Дзюба здорово проявил себя и в сборной, и в «Зените». Он на пике своей формы. Кроме того, у него ещё появился прекрасный партнёр — Азмун. Сердар и Ракицкий внесли большой вклад в завоевание золота. Азмун — своими скоростными проходами, большим количеством голов, Ракицкий — штрафными.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР, бывший тренер «Зенита»:
— Чемпионство «Зенита» заслуженное. Да, их путь к успеху был достаточно сложным. Семаку пришлось столкнуться с некоторыми сложностями: это и большое количество игроков, которые ездили в сборные, и уход некоторых футболистов. Кроме того, ему приходилось совмещать игру в трёх турнирах — РПЛ, Кубке России и Лиге Европы. Судя по весенним матчам, ему удалось найти подход к футболистам. У Семака получилось объединить игроков общей целью.
Наше мнение
Мнение читателей
alexxey:
— «Зенит» — чемпион, потому что руководство доверяло Семаку, он провел грамотную трансферную кампанию, соперники оказались слабыми.
Izru:
— Ответ очевиден: Азмун, Ракицкий, Барриос.
comstock:
— «Зенит» — чемпион, потому что набрал больше всех очков.