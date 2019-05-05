Почему «Зенит» стал чемпионом?

Сергей Веденеев, экс-футболист «Зенита:

— Зимой «Зенит» приобрёл трёх игроков, и в этот момент состав стал очень сильным. Новички быстро вписались в игру, сделали её надёжной. Параллельно с этим соперники стали дружно терять очки. Практически никто из конкурентов не усилился, а кто-то даже ослаб. ЦСКА и «Краснодара» израсходовали много сил в еврокубках. Доказал ли Семак свою состоятельность как тренер? А при чём здесь Семак? Футболисты были лучшими.

5 причин, почему «Зенит» снова чемпион Главные факторы золотого успеха команды Сергея Семака.

Дик Адвокат, бывший главный тренер «Зенита», выигравший с клубом Кубок и Суперкубок УЕФА:

— Хочу выразить большое уважение моему бывшему игроку — Сергею Семаку. Выиграть чемпионат — это нечто особенное, это его заслуга.

Александр Мостовой, экс-игрок «Спартака» и сборной России:

— Главный ключ к успеху «Зенита» — футболисты и финансовые возможности клуба. Во-первых, у клуба игроков на два состава, в зимнее окно были приобретены ключевые футболисты. Тренер? А что тренер? Когда есть такой состав, ты работаешь и ждёшь, когда ребята что-то выиграют. Тренер — одна из составляющих.



Дмитрий Радченко, бывший нападающий «Зенита»:

— На протяжении всего сезона сине-бело-голубые были наверху таблицы. Не оказалось в конце сезона таких команд, которые могли бы выдержать чемпионскую гонку. Семак доказал свою состоятельность как тренер.



Шамиль Газизов, генеральный директор «Уфы», отпустил Семака в «Зенит»:

— Там, где Богданович, всегда рядом успех. Питер должен его благодарить.

«Зенит» — чемпион! 10 главных героев золотого сезона Чей вклад в завоевание петербургской командой золотых медалей особенно велик?

Михаил Боярский, известный российский актёр и болельщик «Зенита»:

— Это заслуженная победа. Семак доказал свою состоятельность как тренер. Дзюба здорово проявил себя и в сборной, и в «Зените». Он на пике своей формы. Кроме того, у него ещё появился прекрасный партнёр — Азмун. Сердар и Ракицкий внесли большой вклад в завоевание золота. Азмун — своими скоростными проходами, большим количеством голов, Ракицкий — штрафными.



Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР, бывший тренер «Зенита»:

— Чемпионство «Зенита» заслуженное. Да, их путь к успеху был достаточно сложным. Семаку пришлось столкнуться с некоторыми сложностями: это и большое количество игроков, которые ездили в сборные, и уход некоторых футболистов. Кроме того, ему приходилось совмещать игру в трёх турнирах — РПЛ, Кубке России и Лиге Европы. Судя по весенним матчам, ему удалось найти подход к футболистам. У Семака получилось объединить игроков общей целью.

Наше мнение

Мнение читателей

alexxey:

— «Зенит» — чемпион, потому что руководство доверяло Семаку, он провел грамотную трансферную кампанию, соперники оказались слабыми.



Izru:

— Ответ очевиден: Азмун, Ракицкий, Барриос.



comstock:

— «Зенит» — чемпион, потому что набрал больше всех очков.