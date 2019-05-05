Медведев: золотая медаль Кокорину? Думаю, никто не будет обделён

Спустя четыре года «Зенит» снова выиграл чемпионат России. Этой ночью команда вернулась в Санкт-Петербург, где отмечала титул вместе с болельщиками. Президент «Зенита» Александр Медведев поделился эмоциями от успеха и рассказал, что празднования на этом не закончатся.

Почему «Зенит» стал чемпионом? Мастерство Семака, финансы, уровень игроков или слабость соперников – что же стало определяющим фактором в чемпионстве «Зенита»?

– В котором часу легли спать?

– После 4:00 утра.



– Кто вас уже поздравил?

– Не хотелось бы конкретизировать. Важно, что все поздравления – от чистого сердца. Очень много людей из мира спорта – футбола и хоккея: коллеги, друзья, знакомые. Все, кто искренне радуются победе «Зенита».

– Празднования ещё будут? Может быть, на автобусе по Невскому проедетесь или на кораблике по Неве?

– Обязательно! 26 мая после заключительного матча с «Енисеем», который начнется в 14:00, будет и парад, и выход команды на Дворцовую площадь. Праздник продолжится.



– Если бы «Локомотив» выиграл, то капитан самолета не объявлял бы счёт?

– Интернета на борту не было. Все ждали объявления капитана корабля. Если бы «Локомотив» победил, то ничего трагического не случилось бы. А прежде чем выиграть, ему нужно было хотя бы на ничью наиграть. Все очень ждали объявления. Командир вышел на связь ровно в 21:00 и торжественным голосом объявил счет. Уточнять, кто чемпионы, уже не требовалось.



– «Зенит» получит трофей на вечное хранение. Где будет стоять кубок?

– Во-первых, каждый игрок сможет привезти трофей в свой регион в течение согласованного времени. Когда откроется наш музей, кубок будет храниться там. До этого момента мы найдем для него красивое место.



– Чемпионство обязывает выплатить ряд бонусов. Насколько это скажется на бюджете «Зенита»? Аргентинские издания утверждают, что «Бока» получит за Барриоса миллион евро, «Индепендьенте» – полмиллиона за Ригони.



– Все траты заложены в бюджет на сезон.

– Планируется ли производство атрибутики с символикой этого чемпионства?



– Конечно, будет чемпионская атрибутика! Мы же знаем, насколько популярны символы победы. Тем более у нас изобретательные маркетологи. Будет много интересных сувениров.

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– Планируете снять фильм, поставить табличку на стадионе или как-то ещё увековечить нынешнее чемпионство?

– Мы еще в процессе празднования, но вашу идею я услышал. Фильм мог бы называться «Дорога к чемпионству». Тем более «Зенит–ТВ» снимал команду весь сезон. Есть много фото- и видеоматериала. Повод заслуживает увековечивания и в киноформе.



– Контракт Семака заканчивается через год. Есть желание продлить его уже сейчас?

– Как вы верно заметили, контракт не заканчивается сейчас. Переговоры по продлению могут состояться в любой момент за время действия контракта.



– Как отнесетесь, если Семак в оставшихся трех турах будет больше доверять молодым воспитанникам?

– Да, для чемпионства очки больше не требуются. С другой стороны, на нас теперь меньше психологического давления, оковы спадают. К тому же впереди принципиальный соперник – ЦСКА. А составом теперь действительно будет легче варьировать. Тем более что у нас талантливая молодежь.

– РПЛ предоставляет комплект из 40 медалей, но «Зенит» может ходатайствовать об увеличении количества наград. Будете запрашивать больше?

– Сначала надо 40 медалей распределить (смеется).



– Кокорин получит золотую медаль?

– Считаю, что все, кто имеет отношение к чемпионству, все, кто внес вклад – достойны не только звания чемпионов, но и медали как символа этой победы. Думаю, что никто не будет обделен.

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– «Зенит» будет играть в Лиге чемпионов. Сколько игроков планируется купить летом, чтобы достойно выступать в этом турнире?

– Мы будем думать не о количестве, а о качестве. Главное, чтобы команда сохранила победный дух – не только желание выигрывать, но и то, что мы ненавидим проигрывать. Легко любить побеждать, но важно воспитать в себе чувство непереносимости поражений – это путь к следующим победам. Я уверен, что команда сохранит этот настрой!