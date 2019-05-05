Не дружественная встреча, а огненное сражение! ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью

Командам – не до дружбы

За последние годы мы успели привыкнуть, что весна – лучшее время для ЦСКА. В этот период, набравшись за зиму сил, команда обычно расцветает, хорошеет и начинает вдруг сокрушать всех соперников друг за другом. И даже если в таких случаях не удавалось настигнуть лидеров и добраться до золота, в Лигу чемпионов «армейцы» благодаря весеннему спурту стабильно попадали.



Но в нынешнем сезоне – сезоне для клуба необычном, насыщенном и переходном – традиция нарушилась. Весна даётся ЦСКА очень непросто. Из действительно ярких матчей можно вспомнить разве что один – против «Рубина». С натяжкой ещё дерби против «Спартака», где команда была хороша лишь во втором тайме. А на другой чаше весов – поражения от «Арсенала», «Оренбурга» и «Краснодара», чудовищная потеря очков в игре с «Уфой», поблекшее нападение и очень трудное шествие по таблице.

Последняя неудача в Краснодаре, в битве с прямым конкурентом, снизила шансы красно-синих на Лигу чемпионов, но не уничтожила их окончательно. А вот любая следующая потеря очков грозилась стать уже неисправимой ошибкой. В матче с «Динамо», соперником для «армейцев» мистически сложным (лишь две победы за последние 10 лет, и попробуйте как-то объяснить эту аномалию при несопоставимых клубных успехах), команде Виктора Гончаренко выигрыш был нужен как никогда.



«Здесь нет зависти и злости, здесь без спроса ходят в гости» — масштабный перформанс болельщиков ЦСКА, развёрнутый перед стартовым свистком, рассказывал всем о крепкой исторической дружбе между двумя клубами. Но футболистам и тренерам в этот раз было точно не до неё. Одни бились за десятки миллионы евро призовых от УЕФА, другие – за выживание.

Без Влашича у ЦСКА пропала конкретика в атаке

Неделю назад ЦСКА не только потерпел чувствительное поражение, но ещё и потерял из-за дисквалификации лучшего футболиста, ответственного за остроту у чужих ворот, — Влашича. В его отсутствие Гончаренко собрал среднюю линию из Бистровича (он стал самым нижним опорником), Облякова и Ахметова, которые стали играть чуть выше, чем обычно. В пару к Чалову тренерский штаб вновь отправил габаритного Бийола, призванного цепляться за верховые мячи и привносить в наступления дополнительную мощь.



План «армейцев» не сработал. Без Влашича атаки ЦСКА потеряли в скорости и непредсказуемости, уровня движения от Ахметова не хватало, а Чалов вовсе подолгу побегал без мяча. В первой половине первого тайма бело-голубые выглядели интереснее и конкретнее, выигрывали борьбу, здорово работали в прессинге и лучше выходили на ударные позиции. Статистика ударов за стартовые 25 минут статистика ударов – 5 против 2 в пользу «Динамо». При этом Луценко успел попасть в штангу.

Новый Вернблум продолжил подвиги

Небольшой всплеск в игре ЦСКА случился уже после 25-й минуты. Красно-синие наконец-то поймали ритм, опустили мяч на землю и хотя бы начали проникать в чужую штрафную. Любопытно, что давление сразу же привело к успеху: Чалов вырвался на ударную позицию, опасно пробил и заработал угловой, ставший результативным.

А забил, как и в матче с «Анжи», Бийол. «Новый Вернблум» выиграл верх у Теттеха и эффектным кивком, рикошетом о перекладину, переправил мяч в сетку.

Суперляп Набабкина

Несмотря на открытый счёт, ЦСКА всё равно не смог окончательно поймать уверенность, играл ничуть не лучше «Динамо» и нисколько не контролировал матч. Последующие события полностью подтвердили это: красно-синим не удалось перевести игру к чужой штрафной, а уже через семь минут после забитого гола пришёл пропущенный.



Вышел он совсем глупым: Набабкин допустил грубейшую ошибку, не среагировал на верховой мяч, летевший через всё поле, не рассчитал отскок, пустил за спину Кардозу. Португалец выскочил один на один, получил гектар пространства и несколько секунд времени, сблизился с Акинфеевым и спокойно пробил мимо него.

Великолепный гол Панченко

Если первый гол «Динамо» выглядел нелепым, то второй получился очень красивым. Его автором под конец тайма стал Панченко, которого Хохлов довольно неожиданно выпустил в стартовом составе вместо Маркова. Кирилл играл против бывшего клуба с огромным желанием – настолько сильным, что порой оно мешало ему принимать правильные решения при развитии атаки. В некоторых ситуациях, когда следовало отдать передачу, он бил издали самостоятельно.



Зато моменте с забитым мячом Панченко сыграл по-королевски: классно открылся между линиями, своевременно отдал мяч направо на Луценко, а потом прочувствовал момент, насытил зону в штрафной, нырнул за спину Марио Фернандесу и красивой подрезкой воплотил в гол навес Жоаозиньо. Несмотря на бешеные эмоции, праздновать Панченко не стал. Виновато поднял руки, извинился перед трибунами и побежал к центру поля.

Японское спасение

ЦСКА очень резво вкатился во второй тайм и провёл несколько опасных атак: Магнуссон почти забил головой после углового (спас Шунин), а затем Чалов метил в нижний угол после атаки с игры (и снова спас Шунин!). Если бы команда продолжила в таком темпе, забитый гол пришёл бы к ней очень быстро. Но «Динамо» удалось здорово засушить игру, лишить соперника скорости и пространства.



Гончаренко среагировал масштабными перестановками. Сначала он убрал с поля Щенникова, выпустив Абеля Эрнандеса и перейдя на схему с двумя центральными защитниками. Следом бросил в бой форварда Нисимуру вместо опорника Бистровича и вингера Ефремова вместо оборонительного Набабкина.



Эта тройная смелость в итоге привела к успеху. ЦСКА смог взвинтить темп, запер бело-голубых в своей штрафной, а один из свежих игроков – Нисимура – сравнял счёт. Концовка вышла огненной: опасно атаковали и те, и другие («Динамо» даже забило, но из офсайда), но победу вырвать никто не смог.

Ничья мало что изменила в раскладах для ЦСКА. Теперь «армейцам» нужно всей душой болеть против «Краснодара» и верить, что попадание в Лигу чемпионов всё ещё возможно.