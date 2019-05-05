Ужасный второй тайм команды Головина. У «Монако» уже шесть матчей без побед

Результатами в марте и апреле монегаски вновь загнали себя в тяжёлое турнирное положение. За предыдущие восемь матчей команда Леонарду Жардима одержала лишь одну победу при пяти ничьих и двух поражениях. Безвыигрышная серия в Лиге 1 перед встречей с «Сент-Этьеном» растянулась до пяти туров. От зоны «стыков» «Монако» отделяло всего три очка, от прямого вылета – пять. А вот «зелёные», напротив, приехали на «Луи II», имея беспроигрышную серию из шести матчей (пять побед и одна ничья). Гости отставали от занимающего третье место «Лиона» лишь на три очка, а это зона Лиги чемпионов.

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«Мы продолжим играть с позиции уверенности, а не страха, – пообещал Жардим. – Это война, которую нам нужно вести ежедневно. Ещё ничего не ясно, именно поэтому мы трудимся каждый день. Выложимся по-максимуму. У нас было много упущенных возможностей, тем не менее нужно отметить, что у нашей команды есть сильные стороны. Тренерский штаб, игроки — все настроены на то, чтобы справиться с поставленной задачей. У «Монако» сейчас 33 очка. Ситуация непростая, но нам нужно относиться к этому трезво и оставаться сосредоточенными».

Действительно, несмотря на все проблемы, монегаски играли без дрожи в ногах. Не казались сломленным психологически аутсайдером. Даже во встрече с крепким «Сент-Этьеном» команда Жардима стремилась навязывать свою волю. Первый тайм «Монако» выиграл по ударам – 6:2 (в створ – 4:0). При этом хозяева не претендовали на мяч, владея им лишь 35% времени. Самым неприятным моментом для тренера стала травма основного голкипера Даниэля Субашича. Финалиста ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии увели под руки врачи, а на поле вышел сенегалец Сейду Ди.

«Монако» удалось забить относительно быстрый гол. Жемерсон выполнил отличный заброс из центра поля на правый полуфланг к штрафной «Сент-Этьена», где Желсон Мартинш ловко обратил мяч и точно пробил в дальний угол. Теперь у португальца четыре гола в 14 матчах за монегасков – это, безусловно, лучшее зимнее приобретение клуба.

Однако преследующее «Монако» весь сезон невезение опять сыграло свою роль. В начале второго тайма Камил Глик мог забивать второй гол после углового, а попал в стойку, тогда как стандарт «Сент-Этьена» завершился взятием ворот Ди. Защитник хозяев Фоде Балло-Туре стал автором нелепого автогола. Гости разыграли угловой, последовал неопасный кросс, и Балло-Туре неожиданно ударил по своим.

Обидный пропущенный мяч как будто выпустил воздух из «Монако». Второй тайм уже шёл по сценарию тренера «зелёных» Жана-Луи Гассе. Хотя и следующий гол на 71-й минуте монегаски тоже в общем-то сами себе привезли. Ошибка при выходе в контратаку после углового «Сент-Этьена» завершилась тем, что красивый точный удар в касание нанёс Реми Кабелла. Возможно, в этом эпизоде был офсайд, но система VAR никакого нарушения не зафиксировала. Более того, вскоре тот же Кабелла помог гостям сделать счёт 3:1. Атакующий полузащитник легко ушёл от Джибриля Сидибе и вырезал передачу на Арно Нордена, который здорово сыграл головой на опережение.

Хозяевам хватило воли, чтобы отыграть один мяч в компенсированное время (забил свежий Винисиус Мораис), однако этого было мало. Второй тайм монегаски тоже выиграли по общему количеству ударов (7:6), зато по попаданиям в створ уступили (1:3). В принципе статистика точно отражает ход игры после перерыва.

Полузащитник сборной России Александр Головин, который действовал на привычной позиции в группе атаки «Монако», заработал 6,46 балла от Whoscored. Это только девятый результат среди игроков основы «Монако». Ещё в конце первого тайма Головин получил жёлтую карточку за фол в борьбе с соперником. Наш полузащитник был явно удивлён и недоволен решением судьи. Александр трижды пробил по воротам «Сент-Этьена». Он имел шанс забить на 78-й минуте при счёте 1:2, но мяч после его удара с подбора пролетел рядом со штангой. В активе бывшего «армейца» четыре отбора и один перехват. Естественно, никакие цифры не радуют, когда команда проигрывает важный матч.