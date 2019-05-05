«Шедевральный пас» Ерёменко оставил надежду ЦСКА на Лигу чемпионов

Пока «Зенит» огненно празднует чемпионство в Санкт-Петербурге, другие клубы РПЛ продолжают борьбу за ценные еврокубковые места. Команда Валерия Карпина, забуксовавшая к концу чемпионата, в домашнем матче с «Краснодаром» пыталась добыть важнейшие очки для возвращения в гонку за зону Лиги Европы. Для «быков» южное дерби стало отличной возможностью догнать «Локомотив», который в субботу уступил «Арсеналу».

«Ростов» удивил еще до начала матча. В центр обороны Валерий Карпин поставил Александра Гацкана на место Рагнара Сигурдссона. Исландец не попал даже в заявку ростовчан. Тем не менее никаких вопросов к игре Гацкана не было. В первом тайме он действовал надежно и уверенно, как и его партнеры по команде.

Ростовчане ожидаемо отдали мяч гостям и встречали футболистов «Краснодара» на своей половине, почти не используя прессинг. Из-за насыщенного хозяевами центра поля «быки» были вынуждены атаковать в неудобной для себя манере – через фланги. Такая игра не приносила «Краснодару» результат и вряд ли принесла бы, если бы гостей не «выручил» Иван Новосельцев. На 24-й минуте защитник привез пенальти на ровном месте. После подачи Перейры он схватил Спаича за футболку в штрафной площади и переусердствовал, повалив защитника на газон — судья указал на точку. Одиннадцатиметровый удар хладнокровно реализовал Виктор Классон. Полузащитник мощно пробил в нижний левый угол ворот, не оставив шансов Песьякову.



После забитого гола темп игры возрос. Ростовчане стали выше встречать соперников, прессингуя «быков». Тем не менее на ход игры это не повлияло. «Краснодар» через короткий пас пытался взломать оборону хозяев, а «Ростов» лишь изредка убегал в контратаки.



Команда Карпина в очередной раз столкнулась с проблемами в созидании. За первый тайм при владении мячом около 30 процентов игрового времени, они не сумели создать ни одного по-настоящему опасного момента у ворот соперников. Во многом беззубость «Ростова» в атаке в можно было объяснить неудачным выступлением латералей Чернова и Паршивлюка. Защитники редко подключались к атаке, сильно уменьшая атакующий потенциал команды, заточенный под созидание через фланги.



Под конец тайма сбой дала и оборона хозяев. В центре штрафной площади никем не прикрытый Мартынович откликнулся на подачу Перейры. Защитник в упор наносил удар головой, однако Сергей Песьяков выручил ростовчан.

Вторая половина игры началась удачнее для хозяев. На 57-й минуте они заработали опаснейший стандарт у линии штрафной – Спаич сбил Ионова. Штрафной удар вызвался исполнить Ивелин Попов. К сожалению местных болельщиков, болгарин бесхитростно пробил и угодил прямо в стенку.



В середине тайма Карпин, недовольный игрой команды, выпустил на поле Шомуродова вместо Ионова, а также заменил Глебова на Калачева, восстановившегося после травмы и вышедшего на поле впервые в 2018 году. Мурад Мусаев также сделал в своей команде две перестановки. Игнатьева заменил Ари, а Вандерсона – Сулейманов.

Замены пошли хозяевам на пользу. Усилиями Еременко и Шомуродова «Ростов» создал первый опасный момент у ворот Сафонова. Полузащитник забросил мяч в штрафную площадь на врывавшегося форварда, который с острого угла пробил во вратаря.



«Краснодар» мог досрочно решить ход игры на 84-й минуте. Классен протащил мяч вдоль линии штрафной и отпасовал на свободного Ари. Форвард простил хозяев, послав мяч рядом со штангой.



За нерасторопность гостей наказал Эльдор Шомуродов, доигрывавший матч в головном уборе, похожем на шапочку для плавания. На скорости он ворвался в штрафную, выпрыгнул и головой удачно замкнул подачу Еременко – «шедевральный пас» по версии Тимофея Калачёва.

В итоге игра закончилась ничьей, которая не устраивает ни одну из команд. «Краснодар» потерял шанс сравняться с «Локомотивом» в турнирной таблице и закрепиться в зоне Лиги чемпионов, а «Ростов», набрав одно очко, поднялся лишь на седьмое место. Похоже, о попадании в еврокубки через РПЛ команде Карпина придется забыть.