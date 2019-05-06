Кокорина поздравили с чемпионством. Последнее заседание суда перед приговором

13:01. В таких условиях вынуждены работать журналисты…

Суд над Кокориным и Мамаевым

12:53. Барик докладывает, что на учёте в наркологическом кабинете Кирилл не состоит. По запросу в МВД по Хорошевскому району получен ответ, что КК там хорошо характеризуется, к ответственности не привлекался, компрометирующего материала на него нет. В браке Кирилл тоже не состоит. Очень ценная информация…

12:50. Адвокат К.Кокорина Барик сообщил, что его подзащитный просил завести на потерпевшего Соловчука уголовное дело, но ему отказали. Вместо это следователь вынес постановление о передаче дела самого Кокорина-младшего в МВД по Пресне.

12:40. Суд, похоже, оказался не готов к заседанию. Мест аккредитованным журналистам не хватило, трансляция из зала не работает — говорят, микрофоны сломались… Они это серьезно??!

12:30. Свежее видео подъехало.

12:25. А вот и более развернутый комментарий Кокорина по поводу титула «Зенита»: «Конечно, важно, что клуб даст мне медаль. Матч посмотреть не удалось — не показывали».

12:17. Подсудимые доставлены. Кокорин по пути в зал суда получил… поздравление. С первым чемпионством в жизни. Ответ Александра: «Спасибо, спасибо».

12:14. Журналистов честно предупредили: сегодня будет оооооочень длинное заседание. Наберитесь терпения.

12:10. Пресса в сборе. Адвокат Прилипко задерживается.

Пресненский суд Фото: «Чемпионат»

11:45. Павел Пучков собрал в одном тексте всё, что нужно знать о процессе. Только важное — доходчиво и лаконично. Из зала суда для вас работают Полина Куимова и Андрей Панков.

Худшее утро в жизни Кокорина и Мамаева. Как всё было на самом деле Восстанавливаем хронологию по показаниям свидетелей.

11:30. Самый нашумевший, остросюжетный и долгоиграющий футбольно-криминальный сериал в новейшей истории России близок к завершению. Сегодня нас ждёт предпоследняя и одна из самых интересных серий (на всякий случай оговоримся — предпоследняя перед приговором): прения. После этого суд вынесет свой вердикт по делу Кокорина, Мамаева и их общего друга Протасовицкого. Как нетрудно догадаться, в понедельник на процессе будет много громких слов, взаимных обвинений и неожиданных признаний. Оставайтесь с нами — и вы ничего не пропустите!