Пять главных интриг оставшихся туров РПЛ. Ещё много интересного

Кто в Лигу чемпионов: снова ЦСКА или впервые в истории «Краснодар»?

В следующем сезоне у России всё ещё останется три места в главном европейском турнире. Две команды, чемпион и серебряный призёр, попадут в него напрямую, третья попробует пробиться через два предварительных раунда. Задача очень непростая, особенно если по рейтингу наш бронзовый медалист попадёт в список несеяных. Соперники могут оказаться очень суровыми.

Главный претендент на второе место на сегодня – «Локомотив». Для сохранения позиций без оглядки на конкурентов «железнодорожникам» достаточно набрать в трёх оставшихся матчах семь очков, поскольку даже в случае равенства баллов они окажутся выше «Краснодара» по личным встречам (1:2 на выезде, 1:0 дома). В соперниках у команды Юрия Сёмина – «Рубин» (дома), «Урал» (выезд), «Уфа» (дома). Календарь вполне благополучный, «Локомотив» обязан решать задачу.

Оставшийся календарь претендентов на Лигу чемпионов



«Локомотив»: «Рубин» (д), «Урал» (г), «Уфа» (д)

«Краснодар»: «Енисей» (г), «Арсенал» (г), «Рубин» (д)

ЦСКА: «Зенит» (г), «Ахмат» (д), «Крылья Советов» (д)

«Спартак»: «Уфа» (д), «Крылья Советов» (г), «Оренбург» (г)

«Арсенал»: «Анжи» (г), «Краснодар» (д), «Динамо» (г)

Также на Лигу чемпионов претендуют «Краснодар» и ЦСКА. «Быки» вчера могли оторваться от «армейцев», нагнать «Локомотив» и почти обеспечить себе первую путёвку в Лигу чемпионов (пусть и пока не прямую), но не смогли удержать победу в игре с «Ростовом». Теперь, как и «железнодорожникам», «Краснодару» необходимо набрать семь очков в трёх турах, чтобы гарантировать себе сохранение текущего места. В таком случае, если даже ЦСКА наберёт максимум (то есть девять баллов), «быки» опередят конкурентов по очным матчам (2:1 на выезде, 2:0 дома). Но задача не такая уж и простая. Если у «Енисея» на выезде и «Рубина» дома команда Мурада Мусаева должна выигрывать, то с «Арсеналом» на выезде наверняка придётся тяжко.



ЦСКА же должен пенять исключительно на себя: весной красно-синие резко сдали, растранжирили уйму очков, накануне не смогли обыграть «Динамо». Теперь необходимо побеждать «Зенит» на выезде (в день, когда Санкт-Петербург будет отмечать чемпионство), а потом – «Ахмат» и «Крылья» дома. Но и этого может не хватить.



Сохраняют шансы на Лигу чемпионов и «Спартак» с «Арсеналом», однако должно случиться что-то невероятное, чтобы один из этих клубов втиснулся в тройку. К примеру, красно-белым нужно набирать девять очков с «Уфой» (д), «Крыльями» (г) и «Оренбургом» (г), а также верить, что либо «Краснодар» потеряет четыре очка либо «Локомотив» — шесть. По личным матчам красно-белые опережают как тех, так и других. Один из немногих плюсов в их сегодняшнем положении.

В какие корзины попадут клубы РПЛ при жеребьёвке группы ЛЧ. Разбор Рейтинг «Краснодара» уже выше, чем у «Локомотива» и «Спартака». Это важно.

Доберётся ли «Арсенал» до Лиги Европы?

В Лигу Европы попадают четвёртая и пятая команды чемпионата, а также обладатель Кубка России. Самое любопытное в этой интриге – судьба «Арсенала», который жаждет впервые попробовать себя в Европе. Тула лучше «Спартака» по личным матчам (3:2 на выезде, 3:0 дома), но отстаёт на одно очко, поэтому задача на остаток сезона банальна: брать максимум. А красно-белые что-то почти наверняка потеряют, в их сегодняшнем состоянии это неизбежно. Правда, и у «Арсенала» календарь не из простых: «Анжи» на выезде (тут, допустим, три очка), а далее – «Краснодар» дома и мотивированное «Динамо», которое, вероятно, будет открывать стадион в Петровском парке.



Теоретически в Лигу Европы через чемпионат могут попасть «Ростов», «Ахмат», «Оренбург» и даже «Рубин», однако их отставание от шестого места слишком велико, поэтому разбирать расклады не имеет смысла. У донского клуба гораздо больше шансов вернуться в Европу через Кубок России, где они продолжают борьбу вместе с «Локомотивом», «Уралом» и «Арсеналом». Важно отметить, что если трофей достанется «железнодорожникам», то в Лигу Европы попадёт шестая команда нашего чемпионата.

Кто станет лучшим бомбардиром: Чалов, Азмун или Классон?

Фёдор Чалов долго лидировал в гонке снайперов, но весной сбавил ход: лишь три гола в 10 матчах. Его немедленно догнал Азмун, который, напротив, восемь своих голов из 12 забил уже в составе «Зенита» во второй части чемпионата. У двух нападающих хватает мотивации стать лучшими бомбардирами, хотя результативность лучших форвардов нашего первенства, признаться, расстраивает: показатели совсем скромные. Теоретически Азмуна и Чалова могут обогнать Классон (10 голов) и Игбун (девять мячей, из которых пять – в семи последних матчах). А вот Фарфан (8) уже не конкурент, поскольку выбыл до конца сезона.

Избежит ли «Динамо» зоны стыков?

Как и год назад, борьба за выживание (вернее, за зону стыков) в нашем чемпионате очень жаркая. На сегодня от падения на 13-14-е места себя не успели обезопасить «Ростов» (он проигрывает «Крыльям» по личным матчам и при равенстве баллов окажется ниже), «Ахмат», «Оренбург», «Рубин», «Урал» и «Динамо», а «Крылья» и «Уфа» не потеряли надежды выбраться из этого болота.

Сильнее всего волнует судьба «Динамо». Клуб выкуплен банком ВТБ, готовится переехать на новый стадион, и вероятность ещё одного сезона в ФНЛ пугает. Впрочем, если бело-голубые будут играть в трёх оставшихся турах столь же самоотверженно и эмоционально, как вчера против ЦСКА, команда точно решит задачу. Да и календарь у «Динамо» («Ростов» дома, «Енисей» на выезде, «Арсенал» дома) попроще, чем у «Крыльев» («Ахмат» на выезде, «Спартак» дома, ЦСКА на выезде) и «Уфы» («Спартак» на выезде, «Оренбург» дома, «Локомотив» на выезде).

Не дружественная встреча, а огненное сражение! ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью Супербоевая игра с лихим сюжетом на 3-й Песчаной улице, которая снизила шансы «армейцев» на Лигу чемпионов.

«Крыльям» и «Уфе» будет уже крайне сложно выбраться из зоны стыков. Можно уже начинать готовиться морально к битве с представителями ФНЛ: «Томью», «Нижним Новгородом» или «СКА-Хабаровск», занимающими сейчас в первом дивизионе места с третьего по пятое.

Когда официально вылетят «Енисей» и «Анжи»?

Вряд ли проснувшаяся «Уфа», начавшая потихоньку набирать очки при Вадиме Евсееве, уже упадёт в зону вылета. Для гарантии сохранения хотя бы текущей 14-й строчки ей хватит трёх баллов в трёх турах (соперники – «Спартак» на выезде, «Оренбург» дома, «Локомотив» на выезде), а по факту, скорее всего, может не потребоваться и их, поскольку конкуренты снизу слишком слабы.



«Енисей» в пятницу обыграл «Анжи», но этот успех мало на что повлиял. Уже в следующем туре красноярцы могут официально вылететь из РПЛ. Это произойдёт в случае, если команда не сумеет обыграть дома «Краснодар». Даже ничьей команде Дмитрия Аленичева не хватит, ведь «Уфа» останется минимум на шесть очков впереди за два тура до конца, а по личным встречам она выше «Енисея».



Второй явный претендент на прямой вылет – бедный «Анжи». Дагестанцы также простятся с элитой по итогам очередного тура, если проиграют дома «Арсеналу».