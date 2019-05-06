«Кокорин хотел переложить ответственность на Мамаева». Главные перлы с суда

В Пресненском суде проходит последний день заседания по делу Кокорина и Мамаева. Совсем скоро вынесут приговор, а пока предлагаем вам на минуту увидеть эту историю глазами прокурора.

— Потерпевшему было очень плохо, он хотел, чтобы всё прекратилось. Он извинялся, чтобы его не убили. Также ему повредили автомобиль, хотя он умолял этого не делать.

— Подсудимые говорили Соловчуку: «Да ты знаешь, кто мы такие? Кокора и Мамай!

— Водитель чуть не остался инвалидом. Он почувствовал «хруст костей» после удара Мамаева.

— В показаниях Кокорина наблюдается занимательная вещь: там, где выгодно, он всё помнит, а где нет — ничего не помнит. Какая избирательная память!

— Кокорин хотел переложить ответственность на плечи своего друга Мамаева.

— Непонятно, почему столь агрессивный водитель не вышвырнул пьяную девицу из салона машины. Это говорит о том, что человек с утра находился на работе и не был настроен на конфликт, чего не скажешь о весёлой компании.

— У защиты есть возможность играть на грани фола. На видео видно, как подсудимые продолжают позорно избивать Соловчука.

— Экспертизы, представленные стороной защиты, — филькина грамота и чудо-заключения.

— 15 апреля вышла статья с заголовком «Свидетели не врали», в которой адвокаты прокомментировали ход заседания. Так сторона защиты позволила себе указать свидетелям, что за дачу ложных показаний им не грозит уголовная ответственность.

— Зверски избили человека, а потом поехали кушать в «Кофеманию».