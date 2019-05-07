ЛЧ. «Ливерпуль» — «Барселона». Англичане попробуют сотворить чудо. LIVE!

«Ливерпуль» — «Барселона». Текстовая трансляция

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21:05. Составы:

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Хендерсон, Мане, Шакири, Ориги.



«Барселона»: тер Штеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Суарес, Месси, Лангле, Альба, Роберто, Видаль.

21:00. Добрый вечер! Пусть сегодня у «Ливерпуля» почти нет шансов. После 0:3 в первом матче, без Салаха и Фирмино. Но это на бумаге. На деле команда Юргена Клоппа выйдет на поле и отдаст все силы.

Месси двумя ударами убрал с дороги «Ливерпуль». Верните ему «Золотой мяч»! Очередной гениальный штрафной от Лео.

Пусть шансов почти нет. Пусть безжалостный «Манчестер Сити» не даёт, похоже, «Ливерпулю» добраться до долгожданного золота в АПЛ и на этой неделе английский клуб лишится двух титулов.

Невероятный сезон в Англии! Все расклады перед последним туром В АПЛ не будет «золотого» матча, а «Арсенал» идёт мимо топ-4.

Нас ждёт эпичная битва и великий футбол! Однажды «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов отыграл три гола.

Вот здесь интересный подкаст по Лиге чемпионов.

Идеальный трансфер для «Ливерпуля». Как сделать команду ещё сильнее Подкаст по ответным полуфиналам Лиги чемпионов.

Немного про Месси.

Как живёт Месси: дом, яхта, машины, личные самолёты Показываем, где и как живёт лучший игрок планеты.

У «Барселоны», кстати всё в порядке. Без травм. И Месси с Суаресом в полном порядке.