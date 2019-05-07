ЛЧ. «Ливерпуль» — «Барселона». Англичане попробуют сотворить чудо. LIVE!

«Ливерпуль» — «Барселона». Текстовая трансляция
ОНЛАЙН
21:05. Составы:
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Хендерсон, Мане, Шакири, Ориги.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Суарес, Месси, Лангле, Альба, Роберто, Видаль.
21:00. Добрый вечер! Пусть сегодня у «Ливерпуля» почти нет шансов. После 0:3 в первом матче, без Салаха и Фирмино. Но это на бумаге. На деле команда Юргена Клоппа выйдет на поле и отдаст все силы.
Пусть шансов почти нет. Пусть безжалостный «Манчестер Сити» не даёт, похоже, «Ливерпулю» добраться до долгожданного золота в АПЛ и на этой неделе английский клуб лишится двух титулов.
Нас ждёт эпичная битва и великий футбол! Однажды «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов отыграл три гола.
Вот здесь интересный подкаст по Лиге чемпионов.
Немного про Месси.
У «Барселоны», кстати всё в порядке. Без травм. И Месси с Суаресом в полном порядке.