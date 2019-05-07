Эгоизм как путь к величию. Компани ударил назло одноклубникам

Когда Венсан Компани начал делать замах, все понимали, что он не забьёт. Хосеп Гвардиола, который запрещает своим игроками бить издали. Футболисты «Сити», которые кричали ему: «Не бей! Винни, не бей!». Игроки «Лестера», которые к середине второго тайма уже достигли компактности кирпичной стены, но накрывать капитана «Сити» как-то не спешили. Он сам должен был понимать, что шансов забить немного. Почему? Во-первых, потому что Венсан в принципе редко бьёт издали. За последние пять лет набралось всего с десяток попыток. А главное – дальние удары ему плохо удаются. Последний раз он попадал в створ ударом из-за штрафной почти шесть лет назад – в конце 2013 года. Так зачем бить издали? Возможно, именно поэтому.

Серхио Агуэро смеётся над тем, как кричал Компани: «Не бей!» в моменте с голом.

«Меня раздражало, что все постоянно говорят мне не бить издали, – сказал Компани после финального свистка. – Я 15 лет играю на высшем уровне и всё время слышу от других: «Не бей, играй в пас. Но я забиваю такие голы на тренировках. И я подумал: стоп, я ещё не достиг той точки, когда другие решают, можно мне бить, или нельзя. На тренировках я повторял, что однажды ударю издали, и все скажут мне спасибо. В этот день Каспер Шмейхель был в прекрасной форме, он сделал несколько классных сейвов. Только я мог пробить его. Считаю, что количество голов не имеет значения, важно забить в самый нужный момент. Сегодня был именно такой момент. Я хотел внести свой вклад».



Скромность Компани очаровательна и уступает только силе его удара. Возможно даже, мы присутствуем при рождении нового Яя Туре. С другой стороны, в этом парадоксе красота футбола. Компани ударил назло всем. Ударил, потому что «не другим решать, можно ему бить или нельзя». Ударил, наплевав на установку тренера, который требует доводить мяч до штрафной. И оказался прав. Эгоистичным поступком сделал команду счастливой. Красиво.

На самом деле, понять пафос Компани можно. Но для этого нужно вернуться на 10 лет назад и кое-что вспомнить.



Венсан пришёл в «Манчестер Сити» летом 2009 года, когда шейхи только-только купили клуб. У «Сити» тех времён были все признаки, по которым известный социолог Роман Широков определяют команду в категорию «колхоз». Старая тренировочная база, Элано и Жо в нападении, тренер Марк Хьюз. Стивен Айрленд в роли большого таланта. Потом в качестве большой звезды был куплен Эммануэль Адебайор. 10 лет «Сити» непрерывно эволюционирует. Качественный уровень состава менялся скачками, когда-то сопоставимыми по возможностям игрокам здесь считали Пабло Сабалету и Майку Ричардса. Шаг за шагом «Сити» набирал вес, а одновременно с эволюцией команды происходила и эволюция стиля.

Чемпионство с Роберто Манчини было чистым счастьем – тогда никто не задумывался о стиле. Мануэль Пеллегрини тоже тратил безумные деньги на трансферы, но одновременно ставил атакующий футбол. Наконец, с приходом Хосепа Гвардиолы стилистическая эволюция «Сити» закончилась, команда достигла пика. Гвардиола ставит самый узнаваемый футбол на планете, который многие назовут лучшим на планете. Уже не просто титулы – но титулы, полные рекордов.

Умопомрачительные рекорды Гвардиолы! Цифры чемпионского сезона «Ман Сити» Хосеп Гвардиола создал по-настоящему чемпионскую команду. На дистанции его команде нет равных даже в АПЛ.

«Сити» превратился одну из самых (если не самую) стильных команд мира. В команде играют модные молодые игроки, за которыми охотилась половина топ-клубов. Более того, грамотный пиар и отсутствие скандальных трансферов (вроде Неймара и Мбаппе в одно лето) привели к тому, что «Сити», являясь богатейшим клубом мира, не вызывает столько хейта, сколько другой арабский проект в Европе – «ПСЖ».



Выдающийся тренер, молодая звёздная команда, концептуальный футбол – ко всему этому «Сити» 10 лет шёл по дороге, ведущей в гору и вымощенной деньгами. Полтора миллиарда евро шейхи потратили на трансферы, чуть меньше на зарплаты. За эти 10 лет на покупку одних только центральных защитников у «Сити» ушло 300 млн евро. Коло Туре и Лескотт, Бен-Хаим, Савич и Настасич, Боатенг и Мангаля – все они приходили, когда Компани уже был в команде, и уходили. Потом пришли Отаменди, Лапорт и Стоунс – при Гвардиоле требования к центральным защитникам изменились, теперь игра в пас и устойчивость к прессингу стали ключевым качествами.

Этот «Сити» эффективно управляется и играет на стиле, а Компани помнит времена Марка Хьюза, когда эффективным управлением считались мутные трансферы по завышенной цене, а за слово «стиль» в раздевалке можно было получить от тренера. Он капитан этой команды, но слишком в неё не вписывается. Он иногда играет, он символ, но ведь он совершенно не собирается заканчивать.



«Я ещё не закончил, я хочу играть. Никакого завершения карьеры, я уверен в этом. Последний матч? Я всю жизнь играю каждый матч, как последний», — отвечал Компани вчера на вопросы о том, что ждёт его в будущем. Но не ответил на вопрос о том, где именно он хочет играть в будущем. Его контракт с «Сити» заканчивается в июне, и до сих пор не было никаких слухов о продлении. Гвардиола после матча сказал, что собирается «обсудить всё с Компани в конце сезона за пивом». Может быть, но это точно не значит, что капитан станет лучше подходить под его стиль в следующем сезоне. Тем более что Венсану уже 33. После матча он гулял по полю с детьми и со слезами на глазах.

Венсан Компани Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

За 10 лет, что он провёл в «Сити», команда изменилась до неузнаваемости. А он – нет. Но всё-таки в решающий момент сумел внести свой личный вклад, на своих собственных условиях. Одним ударом пробить эту кирпичную стену, которую стильная команда, собранная из намного более техничных игроков, 70 минут безуспешно пыталась обойти. Можно понять, почему в такой момент он не удержался от пафоса.



Чтобы читать больше материалов автора, подписывайтесь на его телеграм-канал «Диего Симеонович».