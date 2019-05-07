«Зенит» и Марио Фернандес. Да, этот трансфер реален

«Зенит» стал чемпионом России, и перед командой встал вопрос об усилении под Лигу чемпионов. Питерцам необходимы трансферы, которые помогут здесь и сейчас. Речь о футболистах, которые уже адаптированы к России.



По информации «Чемпионата», новичком «Зенита» может стать защитник ЦСКА Марио Фернандес, которого называют лучшим на своей позиции в РПЛ. Похоже, эту точку зрения разделяет и главный тренер сборной Станислав Черчесов (Смольников не получил вызова на последние матчи).

Важно: между ЦСКА и «Зенитом» существует джентльменское соглашение о непереманивании футболистов друг у друга. Однако в данном случае речь может идти о взаимовыгодной сделке. Бюджет ЦСКА фундаментально зависит от попадания команды в групповой этап Лиги чемпионов. А эта цель заметно отдалилась от ЦСКА после того, как команда в последних пяти турах одержала лишь одну победу.

Напомним, что лишь первые два места гарантируют попадание в группу ЛЧ. Третья команда РПЛ должна будет пройти двух соперников в отборочных матчах. Скорее всего, в случае непопадания в Лигу чемпионов ЦСКА будет пробовать заработать на продаже футболистов. Заработок для «армейцев» важен как с точки зрения финансового фэйр-плей, так и в свете кредита от ВЭБ на строительство стадиона, обеспеченный правами на клуб.



ЦСКА готов начать торг за Фернандеса с 30 млн евро. Согласно transfermarkt, Марио является самым дорогим футболистом чемпионата России и оценивается в 26 млн евро. На втором месте в лиге по этому показателю Гжегож Крыховяк и Никола Влашич (оба – по 18 млн евро).

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Экономичной альтернативой Фернандесу в ЦСКА может стать правый защитник «Витесса» Вячеслав Караваев. Он является воспитанником «армейцев» (более 13 из 23 лет Караваев провёл в системе клуба). Кроме того, главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сохраняет близкие отношения с Виктором Гончаренко и руководством клуба. Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказывал «Чемпионату», что перед трансфером Абеля Эрнандеса «армейцы» консультировались со Слуцким.

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«Чемпионат» связался с агентом Жорже Машаду, который ведёт дела Марио Фернандеса (а также Артура из «Барселоны» и ряда других бразильцев). Машаду лаконично ответил: «Трансфер в «Зенит»? Пока это только слухи». Какое слово здесь является ключевым, решайте сами.

А теперь о причине, по которой этот трансфер может не состояться. Да, оба клуба могут быть заинтересованы в трансфере, однако заинтересованность самого Марио Фернандеса невелика. От источников, близких к футболисту, известно, что он планирует выступать в России только за один клуб – ЦСКА.



Защитник привык к нынешней команде, сдружился с переводчиком «армейцев» Максимом Головлёвым и вообще чувствуется себя комфортно в красно-синих цветах. Фернандес понимает, чего ждать от руководства клуба, которое при нём не менялось. Москвичи объявили о покупке футболиста более семи лет назад. С тех пор защитником интересовались многие команды, но он до сих пор продолжает выступать в ЦСКА, а контракт Марио был продлён до 2022 года.



Эту версию нам подтвердил информированный источник в агентском мире: «Гинер является авторитетным человеком для Фернандеса. Чуть ли не вторым отцом. Трансфер станет возможен, если дядя Женя сам предложит защитнику перейти в «Зенит», подтвердив, что сделка находится в интересах ЦСКА».