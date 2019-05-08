«Ливепуль» совершил чудо! «Барсу» добил угловой года от Трента

И без того невысокие шансы команды Юргена Клоппа отыграться после 0:3 на «Камп Ноу» превращались в иллюзорные после травм лидеров атаки «Ливерпуля» – Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино. Тем не менее Эрнесто Вальверде боялся, что атмосфера «Энфилда» поможет сопернику совершить великое футбольное чудо. Главный тренер «Барселоны» не забыл, как год назад каталонцы вылетели из Лиги чемпионов, несмотря на домашнюю победу над «Ромой» с разницей в три мяча (4:1).

«Барса» дарит гол, Алисон спасает

Как ни удивительно, игроки «Барселоны» тоже начали матч с дрожью в коленях, несмотря на солидное преимущество. Об этом свидетельствовали простые ошибки, которые допускали гости. Чемпионы Испании встали 4-4-1-1 за линию мяча в позиционную оборону и ждали, что предложат хозяева. «Ливерпуль», естественно, высоко прессинговал, а, главное, собирался побеждать любыми способами вплоть до запугивания соперника. Эндрю Робертсон «погладил по голове» Лионеля Месси, словно какого-то пацана из дубля.

«Барселона» и привезла сама себе быстрый гол, хотя до этого дважды отбилась от опаснейших (учитывая превосходство красных в габаритах) стандартов «Ливерпуля». Грубейшая ошибка Жорди Альбы, тем более для защитника с таким опытом! В результате Дивок Ориги забил в полуфинале Лиги чемпионов, чего наверняка не случилось бы, если бы Фирмино был здоров. Вообще и центрфорвард Ориги, и Шердан Шакири, заменивший Салаха, не казались инородными телами в игре «Ливерпуля». Правый вингер располагался шире и глубже, чем Садио Мане, который чаще дополнял Ориги с позиции второго форварда.

Пропустив, «Барселона» не перестала нервничать – могла получить похожий гол уже после ошибки правого защитника. Однако гости стали всё-таки активнее вылетать в контрвыпады. Несколько раз каталонцы пользовались тем, что хозяева не успевали перестраиваться из атаки в оборону, создавая таким образом голевые моменты. Теперь должен был проявить себя Алисон – бразилец выручал «Ливерпуль». Кроме того, игроки «Барселоны» слишком уж надеялись на магию Месси. Самый показательный момент произошёл на 16-й минуте, когда при выходе четыре в два находившийся в лучшей позиции партнёр зачем-то передал мяч аргентинцу, а не стал бить по воротам. Раскритикованный после матча на «Камп Ноу» Вирджил ван Дейк смог остановить Месси один в один. В других эпизодах Лео просто неточно стрелял – бывает и такое. Первый тайм красные выиграли по ударам – 7:5 (в створ – 3:3). Но ещё важнее, что выиграли по счёту. Интрига продолжила жить.

Кураж «Ливерпуля» и угловой года от Трента

И как же заиграла во втором тайме поверившая в себя команда Клоппа! Тут соединилось всё вместе: Алисон тащил, «Энфилд» пел, а «Ливерпуль» танцевал! Против любого другого соперника Иван Ракитич спокойно сделал бы поперечную передачу под давлением, однако прессинг красных – это убийственное оружие. Хозяева готовили эту ловушку. Гол Жоржиньо Вейналдума, чей выход в перерыве вместо Робертсона оказался невероятно удачным ходом Клоппа, сбил «Барселону» с ног. Каталонцы явно «поплыли». Минутная слабость стоила третьего пропущенного мяча: Шакири навешивал слева, а Вейналдум оформлял дубль с позиции центрфорварда, на который был совершенно неубедителен неделю назад.

Угловой в исполнении Трента Александра-Арнольда – самый яркий момент этого фантастического матча и, наверное, всей Лиги чемпионов нынешнего сезона! Как можно в полуфинале ЛЧ потерять концентрацию всей командой сразу? Как правый защитник «Ливерпуля» настолько быстро сообразил, что делать? Возможно, это что-то, придуманное Клоппом на тренировках. Все ждут розыгрыша углового, а следует передача абсолютно свободному Ориги…

У этой «Барселоны» есть класс, и есть волшебник Месси. Вот только ей недостаёт, пожалуй, самого ценного – того, на что намекали Диего Симеоне и Криштиану Роналду после матчей «Атлетико» с «Ювентусом». «Ливерпуль» силён и игрой, и характером, поэтому красные в финале.